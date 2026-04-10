トヨタ「新体制」、中国EV市場「激変」　自動車業界のベテランが解き明かします　特別セミナーを４月23日、４月24日に開催

株式会社Tech-T

技術コンサルティングを展開する株式会社Tech-T（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：高原忠良、URL https://www.tech-t.jp/ (https://www.tech-t.jp/)）は、トヨタ自動車の最新戦略と激動の中国EV市場をテーマに、自動車業界に精通した専門家を講師として、4月23日（木）と24日（金）にオンライン（受講料有料）で特別開催します。

Techセミナーは、トヨタ自動車で長年にわたり最前線のエンジニアとして活動した経験を持ち、「トヨタのクルマづくりの真髄を知る、ものづくりのスペシャリスト」である、当社の代表取締役の高原忠良が講師を務めます。「現地現物ファースト」を信条に、現地に足を運び、実物や市場動向を見て、課題の本質を捉えるコンサルティング活動を展開している経験を活かして解説するセミナーです。

講師：高原忠良

○4月23日（木）開催 Tech-Tセミナー（１）

トヨタ社長交代 「継承と進化」の現在地 “全方位戦略”はクルマから社会システムへ

https://www.tech-t.jp/seminar-tech-t-26-04-23/

セミナーのポイント

・近新社長、Woven Cityが狙う次なるビジネスモデル

・マルチパスウェイ 実はBEVに注力

・なぜトヨタは強いのか？

○4月2４日（金）開催 Tech-Tセミナー（２）

IT企業（Xiaomi・Huawei）が塗り替える中国EVビジネス、トヨタの“対抗”戦略

https://www.tech-t.jp/seminar-tech-t-26-04-24/

セミナーのポイント

・「実車写真・映像」で見る中国EVの衝撃

・中国IT企業による「自動車産業破壊」のメカニズム

・逆襲に転じるトヨタの「現地化」徹底解剖

今回のTech-Tセミナーでは、自動車関連の技術者をはじめ、企画・戦略の担当者から役員に向けて、経験豊富な技術力と現地現物主義の取材経験を基に、トヨタの今を理解して、クルマの先を読むことに

役立つ実践的な説明をします。

【Tech-Tセミナー／WEB】

セミナー参加者は開催概要を確認の上、フォームからお申込みください。

１． 4月23日開催 Tech-Tセミナー（１）トヨタ社長交代「継承と進化」の現在地 -“全方位戦略”はクルマから社会システムへ

豊田章男氏から佐藤恒治氏へ、そしてわずか3年で近健太氏へ。 トヨタは「モビリティ・カンパニー」への変革を加速させています。 しかし、BEVへのシフト、知能化、そして加速する中国勢対抗と、ビジネス戦略も全方位です。

Woven City／e-Palette／トヨタのロボタクシーの現地現物取材を例に、大胆なトヨタ戦略を読み解きます。サプライヤーや競合他社が「どう動くべきか」の指針を提示します。

トヨタの今を理解して、クルマの先を読みましょう。

○開催の詳細- 日時：４月23日（木）13:00-15:00- 定員：20名 (変更の場合有り)- 参加費：38.500円/人（税込）（資料PDFファイル付き）- 開催形式：TEAMSを利用したオンライン- 講師：株式会社Tech-T 代表取締役 高原忠良- 申込み：次のフォームより

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qA2TCNP2t0Sk_FOtneqgZKyrtGEp1ptGpWOwEJvYKA1UOVFSNFA4T0VWWkhZWEkzSlQxVTcySEZBRy4u

２． 4月2４日開催 Tech-Tセミナー（２）

IT企業（Xiaomi・Huawei）が塗り替える中国EVビジネス、トヨタの“対抗”戦略

参入わずか3年で日産・ホンダに匹敵する65万台の販売を見込む Xiaomi。

既存のOEMを束ね「Tier -1（まいなす いち）」として振る舞う Huawei。

中国市場で今、何が起きているのか？ 現地取材の動画・写真で解説。

中国IT企業の独自戦略を分析すると同時に、トヨタ流の中国対抗戦略を解説します。

雑誌の連載では書けなかった『生情報』と『トヨタの真意』を知る！

○開催の詳細- 日時：４月24日（金）13:00-15:00- 定員：20名 (変更の場合有り)- 参加費：38.500円/人（税込）（資料PDFファイル付き）- 開催形式：TEAMSを利用したオンライン- 講師：株式会社Tech-T 代表取締役 高原忠良- 申込み：次のフォームより

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qA2TCNP2t0Sk_FOtneqgZKyrtGEp1ptGpWOwEJvYKA1UNzNNSDAwN1RRTzdKQzdFRFM2VzlITEk2Qi4u

■ 講師プロフィール：高原忠良

技術オフィス Tech-T 代表 元トヨタ自動車／元サムスン／元埼玉工業大学 、博士（工学）

【略歴】1980～1989、新日本無線にて高融点金属・セラミックの研究に従事。1989～2012、トヨタ自動車にて樹脂部品生産＆材料・加工技術・CAE開発に携わる。その後、Samsung SDI（韓国本社）エンジンプラスチック研究所や大手自動車メーカーの研究所にて次世代車要素技術の開発に従事。2017年～2024年埼玉工業大学客員教授。2020にTech-T（技術オフィスTech-T）設立。2021からは東北工業大学にてゲストスピーカーとして登壇する。

各種技術専門誌への寄稿記事を多数執筆。日経XTECHの連載中。

■Tech-Tについて

株式会社Tech-Tは、自動車分野の次世代モビリティ・脱炭素に特化した技術コンサルティングと情報発信を行う専門企業です。現地現物を重視し、中国・東南アジアでのEV普及調査、国内外でのEV乗車調査、自動運転バス調査を実施しています。製造から開発までの実務経験をもとに、大手メディアでの連載やセミナーを通じて企業の意思決定を支援しています。

■会社概要

・社名：株式会社 Tech-T（技術オフィスTech-T）

（英名Office ：Tech-T Corp.）

・社長：代表取締役 高原忠良

・本社：愛知県名古屋市昭和区山手通4-10-2-902

・電話：090-9932-3817

・設立：2022年1月（株式会社 Tech-T)

・事業内容：

技術コンサルティング：ものづくり、開発支援、デジタル技術、

次世代エネルギー車・次世代交通システム（MaaS）

人材育成 社内教育：トヨタ・サムスン流仕事術、各種トヨタ式など

・HP：https://www.tech-t.jp/