ひとり親家庭に継続的な支援を届けるための寄付プラン フローレンス「ひとり親家庭サポート隊」支援使途を拡大

認定NPO法人フローレンス

認定NPO法人フローレンス（東京都千代田区、代表理事：赤坂緑）は、2008年に開始した寄付プラン「ひとり親家庭サポート隊」でご支援いただける事業を拡大いたしました。

従来の訪問型病児保育事業「寄付によるひとり親支援プラン」に加え、新たに「食品支援」「相談支援」「体験提供」も対象となります。

食品や日用品の価格高騰が続き、家計への圧迫が深刻化しています。厚生労働省「国民生活基礎調査」（2024年）(https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa24/index.html)では、児童のいる家庭の33.9％が「生活が大変苦しい」と回答しており、前年から5.4％増加しました。特に、頼れる存在が身近にいないひとり親家庭からは「必死に働いても明日の食事さえままならない」という悲痛な声がフローレンスにも届いており、経済的困窮と社会的な孤立が加速していることが推察されます。

こうした現状を打破するため、フローレンスはひとり親家庭への継続的な支援をより柔軟、かつ強固にするべく、寄付金の使途を拡大いたしました。

この支援使途拡大を記念し、2026年4月30日まで「ひとり親家庭サポート隊員」を250人募集するキャンペーンを実施いたします。

本キャンペーンを通して、フローレンスが展開するこども・子育て領域の多角的な活動を皆さんのご寄付によって実現するとともに、寄付を通じて“つながり”を感じ、ともに支え合い「社会全体で子育てをする」ことがあたりまえになることを目指します。

「ひとり親家庭サポート隊」で実現できる支援

「ひとり親家庭サポート隊員」になると、フローレンスの4つの事業でひとり親家庭をご支援いただけます。

１．低価格で利用できる病児保育の提供

従来の「ひとり親家庭サポート隊」の活動です。2008年の開始からこれまでにのべ約2,000人のお子さんのお預かりを実現してきました。また、クリスマス特別配送などの物品支援も行っています。例えば8,400円のご寄付で、ひとり親家庭のお子さん1人に病児保育を1ヶ月提供することができます。



２．食品や日用品の支援

経済的な困りごとを抱え、孤立しているご家庭に食品や日用品をお届けし、支援のきっかけをつくる活動です。2025年にお米が不足した際には、他団体と連携し、ひとり親家庭を含む全国12,000世帯にお米と食品を緊急配布しました。例えば7,500円のご寄付で、1世帯へ食品や日用品などを配送する活動を支えることができます。



３．SNSを活用した専門家による相談支援

仕事や育児で忙しいひとり親などの子育て家庭が、気軽に利用できるSNS相談事業です。心理士などの専門家が対応し、必要な場合には公的な支援を受けられるようサポートします。2002年の事業開始からこれまでに、約16,000世帯に伴走しています。例えば4,800円のご寄付で、孤立しがちなご家庭からの相談を1件受けられます。



４．こどもたちの「やってみたい」を応援する「体験機会」の提供

「食品や日用品を優先するので、娯楽を楽しむ余裕がない」「仕事が忙しく、遊びの予定を立てる余裕がない」そんなひとり親のお悩みを解決する、体験プラットフォーム「こども冒険バンク」を運営しています。パートナー企業58社から提供された体験11,000枠以上（2026年2月末時点）を、体験の不足しがちなご家庭に無償で提供しています。例えば7,500円のご寄付で、1枠の体験の機会を提供できます。

支援を届けたひとり親家庭から届いた声

こどもが体調を崩したとき、仕事を休むべきかどうか毎回悩み、胸が締め付けられるような思いをしていました。頼れる人も少なく、「どうしよう」と不安になることが多かったです。

そんな中で、フローレンスの「寄付による病児保育サポート」の存在を知り、本当に心が軽くなりました。寄付によって支えられているサービスだと知ったとき、「こんなにも温かい思いに支えられているんだ」と胸がいっぱいになりました。

（病児保育「寄付によるひとり親支援プラン」利用者より）

使い古した物などではなく、こどもがこれから成長していくにあたって、充実して遊べるものを考えてくださっていると感じて、とても嬉しいです。

また、こども向けだけではなく、母に向けてのプレゼントも多く入っており、日々孤独に子育てをしているひとり親にとっては、応援してくれている人がいるんだと感じれただけでも、とても心が救われました。本当に嬉しいです。ありがとうございます。

（クリスマス特別配送でプレゼントを受け取ったご家庭より）

「ひとり親家庭サポート隊」募集キャンペーン実施中

[表: https://prtimes.jp/data/corp/28029/table/392_1_84a67581726a6676493c9cdae1d6ca72.jpg?v=202604101252 ]

認定NPO法人フローレンスについて

こどもたちのために、日本を変える。フローレンスは未来を担うこどもたちを社会で育むために、事業開発、政策提言、文化創造の３つの軸で社会課題の解決や価値創造の構造に働きかけ、たくさんの仲間と共に「新しいあたりまえ」をつくる、国内有数の認定NPO法人です。

日本初の訪問型・共済型病児保育事業団体として2004年に設立し、待機児童問題解決のための「おうち保育園」モデルが、2015年度に「小規模認可保育所」として国策化されたほか、障害児に専門的に長時間保育を提供する日本初の「障害児保育事業」や、こどもの虐待問題解決のため「赤ちゃん縁組事業」、こどもの貧困を解決する「こども宅食事業」などの取り組みを加速しています。

▶フローレンスコーポレートサイトURL： https://florence.or.jp/