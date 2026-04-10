リゾートウェアが揃うEstella Kと日テレアナウンサーが運営するAudireが初のコラボレーションアイテムを発表。4/15に発売！

株式会社CEORY

日本テレビアナウンサーが運営するアパレルブランド「Audire（アウディーレ）」は、リゾートウエアが揃い、シティでのシーンにも映えるコレクションを展開するブランド「Estella.K（エステラケー）」とのコラボレーションドレス2型を、2026年4月15日(水)よりオンラインストアにて販売いたします。

Audire オンラインストア

https://audire.jp/

2026年4月15日（水）18:00より発売

◼︎Audireディレクター 郡司恭子アナウンサーコメント

アウディーレを選んでくださる方々にいつもとは違う表情や世界観を楽しんで頂きたい、今後の可能性を感じて頂きたいという想いからこの企画ははじまりました。

リゾートドレスで圧倒的な支持を集めるEstella K.に親しんできた方にもわたしたちの凛とした造形の美しさを知っていただきたい。

確かな審美眼でブランドを築いてこられたディレクターKANAKOさんの姿勢に敬意を抱きながら２つのムードが出会う”交差点”を形にしたいと思い今回のコラボレーションへとつながりました。

凛とした佇まいも

開放感のあるムードも

どちらも同じわたし。

アウディーレらしさはそのままに、

リゾートの空気を纏う。

スタイルを固定しないという選択。

境界をつくらない装いへ。

商品紹介Staycation peplum dress

size：Free size

color：Ivory/Navy/Flower.pt

price：\29,700（in TAX）



働く日も、

ふらっと出かける午後も、

予定のある夜も、旅先でも。

ブランドの代名詞“ペプラム”を

日常から特別な日まで。

場面を選ばないのに、印象は残る。

凛とした佇まいが、自然と際立つドレス。

After hours halter-neck dress

size：Free size

color：Greige/Black/Off white.Dot

price：\28,600（in TAX）

結び方ひとつで、表情が変わる。

露出のニュアンスは

ホルダーネックの紐で自分らしく整えて。

洗練も、抜け感も。

その日の気分に寄り添いながら、

グラデーションのように楽しめる一着です

◆Estella Kについて

Estellaとはスペイン語で「星」を表します。キラキラと夜空を彩る星のように、毎日を楽しむ大人の女性に向けた、リゾートウェアからシティウェアを提案。ドラマチックなデザインで一枚で着映えるのはもちろん、カップ付きワンピや旅に持って行きやすい軽量ワンピなど、着る側の思いも汲んだアイテムが支持を集めています。



ONLINE STORE / estella-k.com(https://estella-k.com)

Instagram account / @estella.k(https://www.instagram.com/_estella.k_/)

◆Audireについて

はたらく日々に、凛と、心地よいスタイルを叶える服、Audire。いつでも、どこでも、凛とした雰囲気を纏っていたい。何かに打ち込んでいるときも 大切な人と過ごすひとときも。少しの不安に晒されているときでさえ 、 “ありたい自分”でいられることが心地よい。

日本テレビアナウンサーの声をもとに、現代社会を生きるあらゆる女性たちが いつ、どんなシーンにおいても身に纏えばすっと背筋が伸び、 軽やかに、自分らしく振る舞えるプロダクトを届けていきます。服そのものの提案だけではなく、その過程にも寄り添うブランドであることを目指しています。

◆商品のお貸し出し、ご掲載に関するお問い合わせ

Audire PR窓口：info@audire.jp

73 Showroom：03-6447-4188／info@73showroom.com

◆一般のお客様のお問い合わせ

Audireカスタマーセンター：https://audire.channel.io/support-bots/88937