地域とつながるライフスタイル型の店舗を出店！「カメラのキタムラ 高知・土佐道路店」が大型リニューアルオープン

株式会社カメラのキタムラ

株式会社カメラのキタムラ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：福本 和宏）は、2026年4月17日(金)に「カメラのキタムラ 高知・土佐道路店」を、新コンセプトストアとして外観も新たにリニューアルオープンします。1934年に高知市堺町で誕生したカメラのキタムラは創業92年を迎え、写真を撮る楽しさを体験し、学び、つながる、”撮るを育む”お店を創業の地に出店します。カメラ・レンズの品揃えは高知県内最大級(*)を誇り、体験型のサービスも多数扱います。

店内には四国初出店の「ビジョンメガネ」、「PCデポ」も併設。また、同店の隣に4月24日(金)にオープンする「ユニクロ 土佐道路店」では、カメラのキタムラとコラボレーションをしたオリジナルTシャツとトートバッグが販売されます。

*高知県内のカメラのキタムラにおける新品のカメラ・レンズ数

体験型フォトストアで“撮る・残す・飾る”を楽しめる

新品・中古のカメラやレンズを組み合わせて試し撮りができる撮影体験、プロ仕様の機材で印刷する「ペーパーセレクトプリント」、作品を最大限に引き立てる「オーダーメイド額縁」、飾る・見せるを楽しめる「フォトギャラリー」など、撮った写真をもっと好きになるサービスを提供します。

また、お客さまのイマを切り取る写真スタジオを新たに2つ展開します。プライベート空間で大人も子どももリラックスして撮影できる「セルフ写真館」と、自分らしい写真が撮れる大人のための「ポートレートスタジオ」で、用途に合わせた撮影が可能です。

写真に関連するあらゆることが揃う「撮るを育むPHOTO BASE」として、お客さま一人ひとりに合わせた提案とサポートをします。

新コンセプトストア「撮るを育むPHOTO BASE」：https://www.kitamura.jp/new-concept-store/

新しいサービス

フォトギャラリー

写真を撮るだけではない見せる楽しさを提案するフォトギャラリーは、サイズの大きいA2でも12～14枚展示が可能です。個人やグループで利用できます。指定枚数を同じ時期にプリントすると、2週間無料で展示することができます。

［通常利用料金］2週間 22,000円(税込)

広々としたコミュニティスペースは、地域の方どうしの交流の場や、セミナーを開催するなど、地域とつながる場所として活用をしていきます。

～写真展情報～

木村琢磨 写真展「IMAGE」

2024年にOM SYSTEMギャラリーで開催された個展「Inside(me)」より抜粋した写真を展示します。

期間：2026年4月17日(金)～5月12日(火)

セルフ写真館 by Studio Mario

プライベート空間で“自分たちだけで、自分たちらしい撮影”が叶います。ファミリーだけでなく、カップルや友人同士など幅広い方に楽しんでいただけます。プラン時間内は撮り放題で全データもらえるのも嬉しいポイントです。

[利用料金]30分 2500円(税込)～

※背景は店舗によって異なります

ポートレートスタジオ

大人のためのポートレートスタジオでは、撮影に慣れたスタッフがあなたらしい一枚を撮影します。

ペーパーセレクトプリント

プロ用のインクジェットプリンターを使い、好みの用紙で最大A2サイズまで出力できる高品質な写真プリントサービスです。用紙は5種、サイズはA4・A3ノビ・A2の3種から選べ、お好みや用途に合わせて思い出をカタチに残すことができます。

四国初出店の「ビジョンメガネ」、「PCデポ」、買取専門店「こやしや」併設

全国100店舗を展開するメガネショップ「ビジョンメガネ」が四国に初出店し、カメラのキタムラ初となるビジョンメガネとの併設店に。パソコンや周辺機器の販売・修理・サポートサービスを提供する「PCデポ」も併設します。また、買取専門店「こやし屋」では、ブランド品・貴金属・お酒などを買取ります。

多くのサービスが揃い、幅広いお客さまが利用できるライフスタイル型の店舗となりました。

「ユニクロ 土佐道路店」でカメラのキタムラとのコラボ商品販売

2026年4月24日(金)に「ユニクロ 土佐道路店」が、カメラのキタムラ 高知・土佐道路店の隣にオープンします。ここでしか買えない特別商品(UTme!)の、「カメラのキタムラ コラボレーションTシャツ（半袖）」2種類（各1,990円税込）と「コラボレーショントートバッグ（L）」（2,490円税込）が販売されます。また、カメラのキタムラのオリジナル商品「レンズ付きフィルムカメラ ニューレトロ」が当たる大抽選会も実施されます。

オープン記念キャンペーン

レンズ付きフィルムカメラ／数量限定980円

いま若い世代に大人気の「レンズ付きフィルムカメラ」(定価2,480円)を、各日先着30名限定で980円(税込)で販売します。

期間：2026年4月17日(金)～4月19日(日)

写真プリント／半額

「ましかく89サイズ」と「Lサイズ」の写真プリント(店頭通常価格1枚63円)が半額の31円(税込)に。

期間：2026年4月17日(金)～4月19日(日)

高品質ペーパーセレクトプリント／30％OFF

プロ仕様の機材で高品質なプリントが叶うペーパーセレクトプリントが店頭通常価格より30％OFF。

対象サイズ：A4、A3ノビ、A2

期間：2026年4月17日(金)～4月26日(日)

とさでんのラッピング電車が運行

とさでん交通の路面電車が4月10日(金)より約1ヶ月間、「カメラのキタムラ 土佐道路店」のラッピングを施し高知市内を運行します。

■店舗概要

店名 ：カメラのキタムラ 高知・土佐道路店

電話番号：088-849-3321

営業時間：10:00～19:00

所在地 ：〒780-8061 高知県高知市朝倉甲173-1

アクセス：バス停「柳田」下車1分

駐車場 ：120台

店舗サイト：https://store.kitamura.jp/kitamura/detail/4012/