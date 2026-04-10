〈ラリン〉やわらかな花の香りが心に届く、新作コレクション「GOLDEN BLOOM（ゴールデンブルーム）」を発売。母の日ギフトにも。

Laline JAPAN株式会社 (株式会社TSIホールディングス)ライフスタイルブランド Laline（ラリン）は、新作コレクション「Golden Bloom（ゴールデンブルーム）」を2026年4月24日(金)より全国の店舗および公式オンラインショップにて発売いたします。花々の香りが、肌と心にそっとなじむ。

「GOLDEN BLOOM（ゴールデンブルーム）」は、心も体も軽くなる季節の高揚感をイメージ。

やわらかな光に包まれ、花を揺らす風にふれて、五感がひらく――

そんな一瞬を閉じ込めたコレクションです。

季節の変わり目でゆらぎやすい肌をやさしく包み込み、なめらかな肌触りへ。

自分用にはもちろん、母の日のギフトにもおすすめです。

透明感のある香りにのせて、日頃の感謝を伝えてみてはいかがでしょうか。

＜フレグランスについて＞

プラムのほのかな甘さに、オーキッドやジャスミンの花々がふんわりと重なり、やがてムスクとウッドがやさしく広がります。



まるで風に乗って花の香りがふわりと届くような、透明感と落ち着きをあわせ持つ大人のフローラルウッディな香り。

◼️発売日 2026年4月24日(金)

全国のLaline店舗および公式オンラインショップ(https://www.laline.jp/)（午前10時～）にて

アイテムラインナップ

GOLDEN BLOOM

ジェルボディスクラブ

200g 5,280円(税込)

ゼリーのようにぷるんとしたテクスチャー。

細かな粒子が古い角質をやさしくオフし、洗い上がりはつるんとなめらかな肌へ導くボディスクラブ。チャ葉エキス*配合で、日差しが強くなり始める季節の肌をすこやかに整えます。

* 整肌成分

GOLDEN BLOOM

ヘアセラム

30ml 4,290円(税込)

指通りなめらかなツヤ髪へ。

ベタつかない軽やかなオイルタイプで、髪に自然なツヤを与えるヘアセラム。アルガンオイル、ホホバオイル、ココナッツオイル、ビタミンE*を配合した贅沢なオイルブレンドが、髪を指通りよく整えます。

タオルドライ後の濡れた髪にはドライヤー前のダメージケアとして、乾いた髪にはスタイリングやツヤ出しとしても活躍します。

*コンディショニング成分

GOLDEN BLOOM

シマリングボディミスト

30ml 2,970円(税込) / 100ml 4,950円(税込)

素肌に、自然な輝きを。

ふんわりと心地よく香る、初夏にぴったりのボディミスト。ほのかなグリッターが肌にツヤを、カモミールエキス*が素肌にうるおいをプラスします。日差しが心地よい季節に思わず魅せたくなる肌へ。

* 鎮静・保湿成分

GOLDEN BLOOM

フォーミングウォッシュ

330ml 3,960円(税込)

ワンプッシュでふんわり泡。

忙しい朝も疲れた夜も嬉しいフォーミングタイプ。きめ細かな泡がそのまま出てくるので、手軽に使えて時短ケアも叶います。

アロエベラ葉エキス*配合で、うるおいを守りながらなめらかな洗い上がりに整えます。

* 保湿成分

GOLDEN BLOOM

ボディウォッシュ

350ml 4,290円(税込)

泡とともに、花ひらくバスタイム。

きめ細かな泡でやさしく洗い上げるボディウォッシュ。バスタブに入れれば、豊かな香りのバブルバスとしても楽しめます。

カミツレ水*¹やアロエベラ葉エキス*²配合で、うるおいを守りながら心地よいバスタイムへ。

*¹ カモミール由来の整肌成分

*² 保湿成分

GOLDEN BLOOM

ボディクリーム

60ml 2,530円(税込) / 200ml 4,620円(税込)

素肌をきれいに見せたい季節に。

なめらかなテクスチャーで肌に心地よくなじむボディクリーム。ホホバ種子油やシアバター*などの植物由来成分が、紫外線やシャワー後に乾きやすい肌をやさしく整えます。

半袖やノースリーブの装いが増える季節、スクラブ後のケアにもおすすめで、花々の香りとともになめらかな素肌へ。

* 保湿成分

GOLDEN BLOOM

ハンドクリーム

30ml 2,090円(税込) / 100ml 2,970円(税込)

大切な手肌を、やさしく守る。

肌なじみの良いホホバ種子油やマカデミア種子油、ヒアルロン酸*などの保湿成分を配合。ベタつきにくい処方で、乾きがちな手肌を守りながらバリア機能をサポートします。

家事や手洗いのあとにも使いやすく、花々の香りとともに手元を包み込みます。

* 保湿成分

母の日ギフトにもおすすめ

GOLDEN BLOOM

フレグランスディフューザー

160ml 5,830円(税込)

お部屋を心地よい空間へ。

スティックを通してやさしく香りが広がるフレグランスディフューザー。

まるで花々の香りを運ぶ風のように、リビングやベッドルームに広がり、心地よい空間を演出します。

GOLDEN BLOOM

センテッドキャンドル

198g 3,740円(税込)

ほっとするひとときをお届け。

火を灯すと、やわらかな香りが空間に広がるフレグランスキャンドル。ゆらめく灯りとともに、心をそっと落ち着かせる穏やかな時間を演出します。リラックスタイムや就寝前のひとときにもおすすめです。

◼️ 感謝を届けるケアセット

忙しい毎日に、ほっとひと息つけるケアの時間を。

感謝の気持ちを込めて贈る、母の日におすすめなケアセットです。

ミニミストセット

5,060円(税込)

フォーミングソープセット

4,950円(税込)

ミニクリームセット

4,290円(税込)

◼️ノベルティキャンペーン

4月24日（金）より、GOLDEN BLOOM アイテムを含む税抜12,000円以上ご購入の方に、「コスメティックバッグ」をプレゼントいたします。

※なくなり次第終了いたします。

◼️母の日キャンペーン

4月29日（水）～5月10日（日）の期間中、母の日ギフトをご購入の方へ、感謝の気持ちを添えられるメッセージシールカードをプレゼントいたします。

※なくなり次第終了いたします。

※キャンペーン内容は公式オンラインショップと異なります。

■本件に関するお問い合わせ先

Laline JAPAN株式会社 (株式会社TSIホールディングス) PR 事務局

お問い合わせフォーム：mail:info@laline.jp

Laline〈ラリン〉

Laline 〈ラリン〉は 1999 年、死海の自然の恵みと香りをベースに誕生したイスラエル発のライフスタイルブランド。ボディケアを中心に幅広いアイテムを展開し、世界中で愛されています。確かな品質と洗練されたデザインで、女性たちのライフスタイルを彩ります。





公式サイト：https://www.laline.jp/