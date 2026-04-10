【新商品】はためく映像演出を実現する「フラッグビジョン」新登場！メッシュ生地×LEDで今までにない映像表現が可能

株式会社インターコスモス

この度、株式会社インターコスモスは、メッシュ生地にLEDを搭載した新感覚の軽量LEDビジョン【フラッグビジョン】を発売いたしました。

布のしなやかな動きと映像表現を融合させることで、これまでにないダイナミックな演出を可能にします。

【フラッグビジョン】の特長

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=cud7xF6whAc ]

動きと光を融合させた、新しい映像表現

フラッグビジョンは、メッシュ生地にLEDを組み込んだ軽量ビジョンです。

風や人の動きに合わせて自然にはためくことで、映像に立体的な動きを加え、静止したディスプレイでは表現できない臨場感を生み出します。

「映像を見せる」だけでなく、「動かして魅せる」ことができる、新しい演出ツールです。

ポールと組み合わせて多彩な演出・設置が可能

ポールと組み合わせることで、カーテンのように壁際に設置したり、のれんのように上から垂らしたり、天井を装飾するような使い方も可能です。

複数台を並べた連続演出や、高さを活かした演出など、アイデア次第で演出の幅が大きく広がります。

「着せる映像」にも

マネキンやオブジェにまとわせることで、印象に残るビジュアル演出に。

映像を布のように自由に扱えるため、イベントや空間演出の可能性を大きく広げます。

導入事例

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=Zh1__1_lwyA ]

名古屋駅前・名鉄百貨店本店のシンボルであるナナちゃん人形のイベント衣装に採用されました。

SNSやテレビでも紹介され、「今までで一番バズった」と高い反響を獲得しました。

詳細を見る :https://www.inter-cosmos.co.jp/case/c318.html

製品情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/109825/table/119_1_5227b4aea3e9ab23539ce0f71e2ff802.jpg?v=202604101252 ]

商品の詳細は商品ページでもご覧いただけます。

商品ページ :https://www.inter-shop.jp/shopdetail/000000001033/

フラッグビジョンは、軽量・可動・発光という特長を活かし、従来のLEDビジョンの枠を超えた演出を可能にします。

空間演出、イベント装飾など、さまざまなシーンで新しい表現を生み出します。



商品についての詳細はぜひお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら :https://www.inter-cosmos.co.jp/contact.htmlインターコスモスとは

インターコスモスは、様々な店舗や建物、商業施設、またイベントや展示会など、あらゆるシーンで必要とされる装飾を手掛けております。



充実した設備環境の下、お客様の「こんなのあったらいいな」「こんなことできないかな」という想いを実現するため、新たな価値を創造します。

これからもインターコスモスは迅速かつ高品質なものづくりを目指し、社員一同業務に励んでいきますので、今後とも変わらぬお引き立てを賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

株式会社インターコスモス

所在地 ：大阪市北区紅梅町3-16 インターコスモスビル

設立 ：1983年10月8日

代表取締役社長 ：作道 洋介

事業内容 ：店舗装飾、店舗演出、商品PR、イベントの企画などのデザイン、製作、ディスプレイ販売

URL ：https://www.inter-cosmos.co.jp/