トレーディングマスコット『SIINONO（シノノ）』第2弾 森や草花を思わせる自然モチーフの新作「whisper of ″ta″」を日本発売

株式会社ハシートップイン

株式会社ハシートップイン（本社所在地：東京都墨田区、代表取締役：橋本貴裕）は、SIINONO（シノノ）の第2弾『whisper of "ta"』を2026年4月に全国の雑貨店、量販店で順次展開の予定です。

発売に先がけて、「ハシートップイン公式オンラインストア」「ハシーストア楽天市場店」「ハシーストアAmazaon店」にて、予約販売を実施いたします。

◆予約販売について

〇期間

4月10日（金）18:00～4月16日（木）23:59



〇先行予約店舗

■ハシートップイン公式オンラインストア

URL：https://www.hashy-topin.com/product.php?id=689

※商品ページは予約開始時刻に公開されます。



■ハシーストア楽天市場店

URL：https://item.rakuten.co.jp/rainbowpontpont/lv-3636/



■ハシーストアAmazon店

URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GWLVT2S5

◆商品紹介

シノノ トレーディングマスコットシリーズ 第二弾

『SIINONO（シノノ） -whisper of "ta"-』

■ 自然に寄り添う、新たなシノノの物語

宇宙からやってきたシノノたちは、

地球で出会ったイチョウや苔、常緑樹などの植物に心を惹かれました。

そっと寄り添い、静かにそこに在る“自然”の存在。

今度は自分たちが、そんな存在になりたい--

その想いから、シノノたちは植物の姿へと変わりました。

第二弾では、自然をテーマにした新たなシノノの世界観を表現しています。

■ アースカラーで表現する“小さな森”

本シリーズは、アースカラーを基調とした落ち着きのあるデザイン。

並べて飾ると、まるで小さな森のような世界観が広がります。

もふもふとした柔らかいぬいぐるみボディに、おしゃれなお洋服と大きな瞳が印象的。

毛質や瞳の色はそれぞれ異なり、一体ごとに異なる個性をお楽しみいただけます。

さらに、リング型カラビナ付きでバッグなどに取り付け可能。

お出かけ先でもシノノと一緒に過ごせる仕様となっています。

■ ブラインドボックス仕様（6種＋シークレット1種）

本商品はブラインドボックス仕様です。

全7種類（シークレット1種含む）のラインナップとなっており、

種類をお選びいただくことはできません。

どの子に出会えるかは、箱を開けてからのお楽しみ。

コレクションとしても、ギフトとしてもお楽しみいただけるシリーズです。

なお、6個ご購入いただいた場合は、

6種類それぞれ異なるキャラクターをディスプレイボックス入りでお届けいたします。

（※シークレットは含まれない場合がございます。）

■ラインナップ

◯品番 ：LV-3636 SIINONO（シノノ） -whisper of "ta"-

◯セット内容：フィギュア（ランダム）×1、キャラクターカード ×1、お出かけ用リング×1

◯商品サイズ：W122×D89×H180(ｍｍ)

◯PKGサイズ：W125×D100×H185(ｍｍ）

アソートボックス W380×D205×H190(ｍｍ）

〇材質 ：［本体］PVC,PC,ポリエステル,綿

［リング］ステンレス

［カード］紙

◯販売価格 ：3,300円(税込)

株式会社ハシートップイン

生活にディライトフルなシーンを提供するパートナーへ。

ハシートップイン公式オンラインストア :https://www.hashy-topin.com/商品に関するお問い合わせ :https://www.hashy-topin.com/contact.phpハシートップイン公式X :https://x.com/HashyProduct