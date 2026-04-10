トレーディングマスコット『SIINONO（シノノ）』第2弾 森や草花を思わせる自然モチーフの新作「whisper of ″ta″」を日本発売
株式会社ハシートップイン（本社所在地：東京都墨田区、代表取締役：橋本貴裕）は、SIINONO（シノノ）の第2弾『whisper of "ta"』を2026年4月に全国の雑貨店、量販店で順次展開の予定です。
発売に先がけて、「ハシートップイン公式オンラインストア」「ハシーストア楽天市場店」「ハシーストアAmazaon店」にて、予約販売を実施いたします。
◆予約販売について
〇期間
4月10日（金）18:00～4月16日（木）23:59
〇先行予約店舗
■ハシートップイン公式オンラインストア
URL：https://www.hashy-topin.com/product.php?id=689
※商品ページは予約開始時刻に公開されます。
■ハシーストア楽天市場店
URL：https://item.rakuten.co.jp/rainbowpontpont/lv-3636/
■ハシーストアAmazon店
URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GWLVT2S5
◆商品紹介
シノノ トレーディングマスコットシリーズ 第二弾
『SIINONO（シノノ） -whisper of "ta"-』
■ 自然に寄り添う、新たなシノノの物語
宇宙からやってきたシノノたちは、
地球で出会ったイチョウや苔、常緑樹などの植物に心を惹かれました。
そっと寄り添い、静かにそこに在る“自然”の存在。
今度は自分たちが、そんな存在になりたい--
その想いから、シノノたちは植物の姿へと変わりました。
第二弾では、自然をテーマにした新たなシノノの世界観を表現しています。
■ アースカラーで表現する“小さな森”
本シリーズは、アースカラーを基調とした落ち着きのあるデザイン。
並べて飾ると、まるで小さな森のような世界観が広がります。
もふもふとした柔らかいぬいぐるみボディに、おしゃれなお洋服と大きな瞳が印象的。
毛質や瞳の色はそれぞれ異なり、一体ごとに異なる個性をお楽しみいただけます。
さらに、リング型カラビナ付きでバッグなどに取り付け可能。
お出かけ先でもシノノと一緒に過ごせる仕様となっています。
■ ブラインドボックス仕様（6種＋シークレット1種）
本商品はブラインドボックス仕様です。
全7種類（シークレット1種含む）のラインナップとなっており、
種類をお選びいただくことはできません。
どの子に出会えるかは、箱を開けてからのお楽しみ。
コレクションとしても、ギフトとしてもお楽しみいただけるシリーズです。
なお、6個ご購入いただいた場合は、
6種類それぞれ異なるキャラクターをディスプレイボックス入りでお届けいたします。
（※シークレットは含まれない場合がございます。）
■ラインナップ
◯品番 ：LV-3636 SIINONO（シノノ） -whisper of "ta"-
◯セット内容：フィギュア（ランダム）×1、キャラクターカード ×1、お出かけ用リング×1
◯商品サイズ：W122×D89×H180(ｍｍ)
◯PKGサイズ：W125×D100×H185(ｍｍ）
アソートボックス W380×D205×H190(ｍｍ）
〇材質 ：［本体］PVC,PC,ポリエステル,綿
［リング］ステンレス
［カード］紙
◯販売価格 ：3,300円(税込)
株式会社ハシートップイン
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