「merry jenny」“おひなさま”こと長浜広奈さんが魅せるSummer WEBカタログを4月10日(金)に公開

MARK STYLER株式会社

MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山正則、本社：東京都渋谷区)が展開する「Virgin lady closet」がコンセプトのレディースブランド「merry jenny(メリージェニー)」は、ABEMA「今日、好きになりました。」シリーズへ参加し、お嬢様のようなビジュアルと独特なワードセンスでZ世代を中心に人気を集める”おひなさま”こと「長浜広奈さん」を起用した「Summer WEBカタログ」を4月10日(金)12:00に公開します。

merry jenny feat.Nagahama Hina

アパレルカタログに登場するのは今回が初めての長浜さん。ロマンティックムードあふれる魅力が、merry jennyのsummer collectionをより一層引き立てます。

夏らしい軽やかさと、遊び心いっぱいのディテールが織りなす5スタイル。

長浜さんの自然体の表情と共に、merry jennyならではのときめきあふれる夏をお楽しみください。

公開ページ：http://s.runway-ch.jp/merryjenny_26summer_catalog_vol1

■LOOK（一部）

Bonnet 6,050円 / Onepiece 13,200円 （全て税込）

Gown 11,550円 / Onepiece 13,200円（全て税込）

Tops 5,500円 / Bustie 9,900円/ Onepiece 12,100円（全て税込）

Tops 6,600円 / Bustie 8,800円/ Bottoms 8,800円（全て税込）

■長浜広奈さんプロフィール

2008年6月19日生まれ、東京都出身の高校3年生。seju所属。

身長は160cmで、趣味は裁縫、メイク、ダンス。

ABEMA「今日、好きになりました。」 マクタン編、ハロン編、夏休み編2025への参加で話題を呼び、ファッションショーや多数のバラエティ番組にも出演。「おひなさま」の愛称で話題となり、その独特で素直な言葉と儚げな雰囲気がZ世代を中心に人気を集めている。

■merry jennyブランドコンセプト

『Virgin lady closet』

きらきら 光る街、 ふわふわ 揺れるスカート

どきどき 高まる音楽に、お気に入りの リップを添えて。

"おとな" でもなく、 "こども"でもない どんな時も これがわたしたち。

自由にファッションを楽しむ わたしたちの、

いつまでも 色あせない "かわいい"がたくさん詰まった たからばこ

■merry jennyオフィシャルサイト/SNS

Official Site : https://merryjenny.jp/(https://merryjenny.jp/)

Web Store：https://runway-webstore.com/merryjenny/?aid3=rcmenu_MK280

X：https://twitter.com/merry_jenny0825

Instagram：https://www.instagram.com/merryjenny_instagram/?hl=ja

LINE：https://lin.ee/lAsBKnF