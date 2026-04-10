4/10『本好きの下剋上　ハンネローレの貴族院五年生』最新巻・ドラマCD・グッズ発売開始!!

株式会社ＴＯブックス

株式会社TOブックス（本社：東京都渋谷区、代表：本田武市）は2026年4月10日(金)より『本好きの下剋上 ハンネローレの貴族院五年生３』、ドラマCD、関連グッズの発売を開始いたしましたのでお知らせいたします。

■4/10発売開始！

【ノベル】本好きの下剋上 ハンネローレの貴族院五年生３(https://www.tobooks.jp/contents/21255)

[著] 香月美夜

[イラスト] 椎名優

価格：1,320円(税込)

ISBN：9784867949269

▶1～2巻についてはこちら(https://www.tobooks.jp/contents?search_type=all&keyword=%E6%9C%AC%E5%A5%BD%E3%81%8D%E3%81%AE%E4%B8%8B%E5%89%8B%E4%B8%8A%E3%80%80%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%81%AE%E8%B2%B4%E6%97%8F%E9%99%A2%E4%BA%94%E5%B9%B4%E7%94%9F&sp%5Blightnovel%5D=1&release_date_from=&release_date_to=)から

【ドラマCD】本好きの下剋上 ハンネローレの貴族院五年生 ドラマCD３(https://www.tobooks.jp/contents/21256)

発売元：TOブックス

価格：3,850円(税込)

▶1～2巻についてはこちら(https://www.tobooks.jp/contents?search_type=all&keyword=%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%81%AE%E8%B2%B4%E6%97%8F%E9%99%A2%E4%BA%94%E5%B9%B4%E7%94%9F&sp%5Bdrama_cd%5D=1&release_date_from=&release_date_to=)から

【グッズ】本好きの下剋上 ハンネローレの貴族院五年生 クリアファイルセットB(https://www.tobooks.jp/contents/21268)

[発売元] TOブックス

価格：1,100円(税込)

■＜予約受付中！＞4/15発売情報

【コミックス】

＜4/15発売＞本好きの下剋上 ～司書になるためには手段を選んでいられません～ 第五部 「途絶えた知識を繋げよう！1」(https://www.tobooks.jp/contents/21241)

[漫画] 鈴華

[原作] 香月美夜

[イラスト原案] 椎名優

価格：715円(税込)

ISBN：9784867949467

＜関連グッズも同日発売！＞

コミックス 本好きの下剋上 第五部 「途絶えた知識を繋げよう！」 アクリルスタンド(https://www.tobooks.jp/contents/21272)

[発売元] TOブックス

価格：1,650円(税込)

＜4/15発売＞本好きの下剋上 ～司書になるためには手段を選んでいられません～ 第四部 「貴族院の図書館を救いたい！12」(https://www.tobooks.jp/contents/21240)

[漫画] 勝木光

[原作] 香月美夜

[イラスト原案] 椎名優

価格：715円(税込)

ISBN：9784867949443

▶1～11巻についてはこちら(https://www.tobooks.jp/contents?search_type=all&keyword=%E8%B2%B4%E6%97%8F%E9%99%A2%E3%81%AE%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8%E3%82%92%E6%95%91%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%84%EF%BC%81&sp%5Bcomic%5D=1&release_date_from=&release_date_to=)から

＜関連グッズも同日発売！＞

コミックス 本好きの下剋上 第四部 「貴族院の図書館を救いたい！」 アクリルフィギュアプレート（6巻25話）(https://www.tobooks.jp/contents/21270)

[発売元] TOブックス

価格：1,980円(税込)

＜漫画配信サイト【コロナEX】でもコミカライズ好評配信中！＞

本好きの下剋上【第一部】(https://to-corona-ex.com/comics/20000000018228)

本好きの下剋上【第二部】(https://to-corona-ex.com/comics/20000000037068)

本好きの下剋上【第三部】(https://to-corona-ex.com/comics/20000000034334)

本好きの下剋上【第四部】(https://to-corona-ex.com/comics/20000000051070)

本好きの下剋上【第五部】(https://to-corona-ex.com/comics/234900601176268)

本好きの下剋上 ～ハンネローレの貴族院五年生～ 「恋してみたいお姫様」(https://to-corona-ex.com/comics/221968848830652)

本好きの下剋上 フェルディナンドの館にて(https://to-corona-ex.com/comics/244043515510999)

■TVアニメ情報

▼TVアニメ公式HPはこちら

https://booklove-anime.jp/

株式会社TOブックス

TOブックスは、クリエーターの皆さまが生み出す小説・コミックス・アニメ・舞台・グッズ・映画など幅広くメディア展開しております。



紙の単行本・文庫・コミックス・児童書・絵本の企画、制作、編集を行っているほか、電子書籍、オーディオブックも多数あります。" このライトノベルがすごい！単行本・ノベルズ部門 "にて、「 本好きの下剋上 」が殿堂入りするなど、ヒット作品も多数生み出しています。『本好きの下剋上』をはじめ『ティアムーン帝国物語』『おかしな転生』『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。』『穏やか貴族の休暇のすすめ。』など続々とTVアニメ化しています。



TVアニメ以外にも、ドラマCDや2.5次元舞台、映画など様々なメディア展開をしています。



本社所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号渋谷サクラステージSHIBUYAタワー38階

代表取締役：本田 武市



HP：https://www.tobooks.jp/