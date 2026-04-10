【2年間の追跡調査】ワーホリ・留学支援の “夢カナ留学”、受講生の93.8%が「英語圏のローカル環境」での就労を実現

株式会社Jstyle※画像はAIで生成したイメージです。

海外就労特化型の英語コーチングを提供する「夢カナ留学(https://ryugaku.yume-kana.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260410&mid=4503888514777088&ad=2KyeGYOkSxg)（運営:株式会社Jstyle、本社:東京都新宿区、代表取締役:安藤和隆）」は、受講生の渡航後の実態について2年間にわたり追跡調査を実施しました。その結果、英語圏のローカル環境（※2）での就労率93.8%（※3）を記録したことを公表いたします。

夢カナ留学は、70万件の学習データ（※4）に基づき開発した「独自カリキュラム」と、自社で厳選採用・継続トレーニングを行ったプロ講師による「対人採用シミュレーション」を提供しています。この実践的なコーチングにより、多くの受講生が渡航後まもなく希望職種での就業を実現 。今回の追跡調査では、受講生の大多数が英語圏のローカル環境での採用を勝ち取っていることが明らかになりました 。

【調査概要】

調査期間： 2024年3月 ～ 2026年3月（2年間の継続的定点観測調査）

調査方法： 個別ヒアリングまたはオンラインアンケート

調査対象： 「夢カナEnglish」にて継続的なトレーニングを受けた渡航3カ月後の受講生

有効回答数： 272名

実施主体：自社調査

※1 受講開始時において、夢カナEnglish 初級・入門の受講者を初心者としています。

※2 ローカル環境：日本語のみを使用する就労環境を除く環境のこと

※3 夢カナEnglish 中級クラス以上の授業を受講し、2023年9月～2025年11月に渡航した学生のうち、週平均3回以上の受講頻度を維持した学生を対象とした割合です。

※4 夢カナEnglishが提供するグループレッスン、マンツーマンレッスン、相談会等に参加した者の全ての受講データ（2025年9月時点）をもとに算出。

AI時代に問われる「ワーホリ・留学の真の価値」

ChatGPTをはじめとするAI翻訳の飛躍的な進化により、言葉を「調べる」「訳す」作業は効率化されました。それに伴い、異国の地での採用面接や、現地の多忙な現場で価値が高まっているのは「相手の目を見て話し、共感することで得られる信頼関係の構築力」です。

夢カナ留学は、便利さが加速するAI時代だからこそ、あえてAIには代替できない「生身の人間による実践トレーニング」を重視しています。

英語初心者が海外採用を勝ち取る「3層のメカニズム」

受講生の約90%が英語初心者（※1）からスタートする中で、なぜローカル環境（※2）での就労率93.8%（※3）を実現できたのか。その背景には、単なる知識の習得に留まらない、自社で厳選採用・継続トレーニングした講師によるコーチングの3つのフェーズがあります。

フェーズ１．マインドセット：英語への「恐怖心」を払拭し、一歩踏み出す「度胸」を育む

フェーズ２．実践重視のアウトプット：現地で本当に役立つ独自カリキュラム

フェーズ３．採用ツール効果の最大化： “一歩リード” を後押しする戦略的レジュメ

フェーズ１．マインドセット：英語への「恐怖心」を払拭し、一歩踏み出す「度胸」を育む

英語初心者における最初の障壁は、語学力そのものではなく「話すことへの恐怖」や「失敗への羞恥心」にあります 。初学者の心理を熟知したプロ講師による肯定的なフィードバックが、受講生の心理的ハードルを解消 。これが渡航初日から自らレジュメ（英文履歴書）を配り歩く「行動量」を生み出す源泉となります 。

また、講師との伴走を通じて築かれる「絆」は、受講生の自己肯定感を支える土台です 。この信頼関係のもとで得られた対話の成功体験こそが、現地での予期せぬ困難を自ら突破する原動力へと繋がります 。

関連リリース：受講生の満足度【4.86／5】を獲得。なぜ夢カナのワーホリ英語は高評価なのか？秘訣は「採用率わずか1%！講師の自社採用」にあった(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000130548.html)

フェーズ２．実践重視のアウトプット：現地で本当に役立つ独自カリキュラム

現地で求められるのは、正確さ以上に「その場での対応力」です。夢カナ留学が提供する模擬面接レッスンでは、採用現場で起こり得る「予期せぬ質問」への即興力を養います。職種別の接客英語や交渉術など、現場でそのまま使える「生きた英語」をトレーニングします。

フェーズ３．採用ツール効果の最大化： “一歩リード” を後押しする戦略的レジュメ

夢カナ留学の講師陣は、受講生の個性を引き出し、現地の採用担当者に刺さる独自のレジュメを共に作り上げます。どこにでもある表現ではなく、本人の熱意が伝わる「選ばれる一枚」に仕上げることで、一歩リードした状態での渡航を後押しします。

さらに、履歴書の「配り歩き方」や「渡し方」という最後の一歩までレクチャーすることで、準備したツールの効果を最大限に引き上げます。

「話す度胸」「実践スキル」「最適化されたツール」という3つの要素が揃うことで、初心者でも渡航直後から迷わず行動できる仕組みです。この徹底した事前準備と最適化された仕組みこそが、渡航後まもなくの就業という「スピード感」と、ローカル環境（※2）での就労という「質の高さ」を両立させる鍵となっています。

【成功事例】英語力ゼロから渡航後3日で現地採用を勝ち取り、「貯金250万円」を実現

ローカルカフェの同僚との団らんの様子

夢カナ留学では、語学習得にとどまらず、経済面・キャリア形成の双方で「理想の海外生活」を実現した渡航者が数多く存在します。その代表例として、自らの実体験を活かして現在スタッフとして活躍する、認定・留学コンサルタントの事例を紹介します。

【Chiyaさんの渡航概要】

・留学生：J.Chiyaさん（27歳）

・渡航時の状況：社会人

・渡航先×期間：オーストラリア（シドニー）×1年間

・留学の目的：海外でのビジネス経験を積むため

背景：留学エージェント6社を比較。初期費用だけでなく、帰国後まで見据えた「トータル収支」での実質的な安さを確信し、夢カナ留学を選択。

準備：渡航前の実践トレーニングを通じ、英語への抵抗感を払拭。

成果：オーストラリア渡航後にレジュメ（英文履歴書）配りを開始し、渡航後3日でローカルカフェへの採用が決定。

実績：1年間のワーキングホリデーで「貯金250万円」を達成。

現在： 夢カナ留学の認定・留学コンサルタントとして、自身の経験を活かし、かつての自分と同じ悩みを持つ方々の挑戦を支援している。

▼インタビュー記事全文（夢カナ留学 公式note）

ワーホリ前の英語力ゼロでも貯金250万。6社比較で確信した「後悔しない」エージェント選び

（URL：https://note.com/jstyle_yumekana/n/n0546f2ae68c0）

豊富な職種実績：英語初心者から広がる、ローカル環境への「キャリアの選択肢」（※2）

「英語初心者だから選べる職種が限定される」という従来のワーキングホリデーの常識を打ち破り、夢カナ留学の受講生は多彩なフィールドで活躍しています。

就業先として最も多い業種はローカルカフェ、次いでローカルレストランとなり、これら現地の飲食業で全体の約半数（※5）を占めています。日本語環境に頼らず、現地に根差した職場での採用を勝ち取っている点が特徴です。

さらに、専門職やビジネス分野での実績も多数輩出。個々のバックグラウンドや、将来の目標に合わせた多様なキャリア形成を実現しており、英語圏のローカル環境へ適応できる高い再現性を証明しています。

無料カウンセリング予約はこちら(https://ryugaku.yume-kana.com/counseling/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260410&mid=4503888514777088&ad=2KyeGYOkSxg)

飲食・ホスピタリティ- 現地カフェ／バリスタ- ハイブランドアパレル／接客- ローカルレストラン／接客- 航空会社／グランドスタッフ- ラグジュアリーホテル／パーティスタッフ- フードトラック／販売スタッフ- 現地ファストフード／レジ

（一部抜粋 他多数）

専門・クリエイティブ- セミプロサッカーチーム／コーチ- スキーリゾート／スキーインストラクター- ゴルフショップ／販売- 日本語学校／日本語教師- 幼稚園、小・中学校／補助講師- アパレルショップ／SNS担当・撮影編集- 訪問介護／スタッフ

（一部抜粋 他多数）

ビジネス・その他- デザイン会社／マーケティング- ヤクルト現地支社／営業職- 国立大学／研究- 美容クリニック／受付- カジノ関連企業／ディーラー- 旅行関連業のサポートデスク／コールセンタースタッフ- 語学学校／事務- 病院予約サポート会社／スタッフ

（一部抜粋 他多数）

※5 夢カナEnglish 中級クラス以上の授業を受講し、2023年9月～2025年11月に渡航した学生のうち、週平均3回以上の受講頻度を維持した学生を対象とした割合です。

株式会社Jstyle（夢カナ留学）について

「夢を叶えるための、はじめの一歩を創る」という理念のもと、渡航者が留学やワーキングホリデーを最高の体験とし、夢や目標を実現できる環境を整えています。「夢カナ留学」でオーダーメイドのプラン(https://ryugaku.yume-kana.com/features/ordermade-plan/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260410&mid=4503888514777088&ad=2KyeGYOkSxg)を提供し、「夢カナEnglish(https://ryugaku.yume-kana.com/features/yumekana-english/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260410&mid=4503888514777088&ad=2KyeGYOkSxg)」で事前英語学習をサポート。「夢カナキャリア(https://ryugaku.yume-kana.com/features/career-support/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260410&mid=4503888514777088&ad=2KyeGYOkSxg)」では帰国後の就職・転職を支援します。渡航前から帰国後まで、長期にわたり手厚く支えるワーホリ・留学エージェントです。

株式会社Jstyle（夢カナ留学）会社概要

代表者：安藤 和隆

本社：〒160-0022 東京都新宿区新宿6ｰ27ｰ30

新宿イーストサイドスクエアEastオフィス11F

創立：2016年12月2日

主要株主：安藤 和隆、張 翼飛、中村 圭介、西澤 秀之

事業内容：

・留学先の提供、紹介及び留学手続きの代行事業

・人材育成のための教育事業

・キャリアサポート事業（有料職業紹介事業 13-ユ-315531）

・前各事業に付帯する一切の事業

資本金：10,000,000円

取引先銀行：みずほ銀行、りそな銀行、横浜銀行、千葉銀行

従業員数：180名（2025年6月時点）

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社Jstyle 広報担当：中村・石黒

TEL：03-6205-5921(#)

お問い合わせ先メールアドレス：info@jstyle-yumekana.com

Webサイト・SNS

・公式サービスサイト：https://ryugaku.yume-kana.com/(https://ryugaku.yume-kana.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260410&mid=4503888514777088&ad=2KyeGYOkSxg)

・公式コーポレートサイト：https://jstyle.yume-kana.com/

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