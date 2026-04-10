【Laka】1本で2wayの仕上がりを楽しめる『パーフェクトツインリップ』新商品

株式会社JT

韓国コスメブランドの日本販売代理店である株式会社JTは、ジェンダーニュートラルコスメブランド「Laka(ラカ) 」から1本で2wayの仕上がりを楽しめる『パーフェクトツインリップ』の全10色を、2026年4月10日(金)よりQoo10にて先行発売し、4月24日(金)より全国のバラエティーショップにて発売します。

Qoo10販売サイト：https://www.qoo10.jp/g/1194563130(https://www.qoo10.jp/g/1194563130%20%EF%BC%88%E2%80%BB4/10%E3%80%8018:00%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E9%96%8B%E5%A7%8B%E4%BA%88%E5%AE%9A%EF%BC%89)

（※4/10 18:00販売開始予定）

※購入可能場所は各地域・各店舗により異なります。※一部取扱いのない店舗もございます。

■『パーフェクトツインリップ』商品概要

Laka Perfect Twin Lip

ラカ パーフェクトツインリップ

全10色 各色 税込2,200円

忙しい日常でも美しい発色を12時間*¹キープするロングラスティングリップ。

ベタつかない軽やかなつけ心地のサテンマットに仕上がるリキッドルージュに、クリアなツヤを重ねるグロウグロス。

ルージュ単体でも、グロウを重ねても楽しめる2way仕上がりのデュアルテクスチャーリップです。

12時間*¹続くロングラスティングカラー

塗りたての美しい発色が12時間*¹続くロングラスティング処方。

食事や長時間のお出かけの後でもヨレにくく、塗りたての仕上がりそのままにキープ。

唇のつっぱり感やべたつき感がなく快適なつけ心地で、薄く軽やかに密着して美しい発色が長時間*²続きます。

サテンマット＆グロウの仕上がり選べる2wayリップ

上品で光沢感のあるサテンマット仕上がりのリキッドルージュタイプと、ツヤ感をプラスする透明なグロスタイプが１本になったデュアルテクスチャー構造。

リキッドルージュタイプは、単体使いでもなめらかでムラのない上品な仕上がり。さらにグロスタイプを重ねることで、クリアなツヤ感のあるグロウリップへと印象をチェンジできます。

デイリーメイクからお出かけメイクまで、その日の気分やシーンに合わせたリップメイクが完成します。

軽やかにフィットする、ベタつかないシルキーテクスチャー

※（左）リキッドルージュのみ（右）グロウグロスを重ねた使用イメージ

唇にのせると、するっとなめらかに広がり、軽やかにフィット。

密着感がありながら、重い印象を与えず、きれいでクリーンなリップを叶えます。時間が経っても色ムラになりにくく、洗練されたリップメイクを演出します。

＊1：臨床試験済 ＊2：当社調べ

■アティチュードを完成させる全10シェード

ヌードからディープまで様々なムードで楽しめる全10色のカラーバリエーション展開。

#901 True peach トゥルーピーチ#902 Busy coral ビジーコーラル#903 Nude odd ヌードオッド#904 City pink シティピンク#905 Rosy high ロージーハイ#906 Salty fig ソルティフィグ#907 Gentle rose ジェントルローズ#908 In caffeine インカフェイン#909 Guilty mauve ギルティモーヴ#910 Boss cherry ボスチェリー

※使用イメージ

【ブランド紹介】

2018年5月にスタートしたアジア初のジェンダーニュートラルメイクアップブランド。

すべての製品と創作活動を通じてジェンダーによる見えないフレームや、ビューティーにおける長年の慣性を打ち破る革新性を持ちながら、人々の日常を身近に彩るブランドです。Lakaは定められたルールの外で表現するすべての人にインスピレーションを与えます。

◼︎Laka Qoo10公式ストア

https://www.qoo10.jp/shop/lakaofficial

◼︎Laka公式Instagram ※アカウントを新しくいたしました

https://www.instagram.com/laka.beauty.japan

◼︎Laka公式X

https://twitter.com/LakaBeauty_JP

【会社概要】

会社名 ：株式会社JT

代表者 ：李智哲、河 泰榮

所在地 ：東京都渋谷区神宮前1-5-8 神宮前タワービルディング 21階

品質管理課：〒106-0044 東京都港区東麻布1-28-12 VORT麻布maxim 6F B

事業概要：化粧品・化粧品関連のグッズ・雑貨の卸し及び小売り、デザイン・企画 等

お問い合わせ先 ：jt_marketing@jt-company.co.jp ※代表電話への営業は固くお断りいたします

URL ：https://jt-company.co.jp/