ヘルツ、新たな革製品の挑戦 ― 30型以上のユニークな新商品を2026年4月10日より発売

株式会社ヘルツhttps://www.herz-bag.jp/special/product/attaraiina-2026/

株式会社ヘルツ（本社：東京都渋谷区 / 代表取締役：野口裕明）は、2026年4月10日（金）より、30型以上の新商品を公式オンラインショップ(https://www.herz-bag.jp/webshop/)および全国各地の直営店舗(https://www.herz-bag.jp/shop/)にて期間限定で販売いたします。

「あったらいいな」とは

自社の職人・スタッフが、お客様と交流する中で見つかる “あったらいいな”

そして、自身の実体験から見つけた、こんなモノが “あったらいいな”

実際に頂いたリクエストや体験をもとに、今までのヘルツになかった新しいモノづくりに挑戦するのが、”あったらいいな”企画のコンセプトです。

これにより、既存の500型以上の定番品に加え、より多様なリクエストに応える新たな鞄や小物を生み出すことが出来ました。

30型以上の新商品を作りました

新商品のラインナップには、様々なシーンで使用可能なアイテムや、定番品では見られないユニークなデザインが特徴的です。お客様には、豊富なバリエーションからお選びいただけます。

販売概要

一部アイテムのご紹介Wポケットトート(AIB-2601)ピーナッツカラムバッグ(AIB-2602)パクットショルダー(AIB-2603)肩かけ2wayバッグ(AIB-2604)リッジパック(AIB-2605)ネクターハンドバッグ(AIB-2606)コロン(AIB-2608)シロガネリュック(AIB-2610)ボンサックリュック(AIB-2611)エペキーケース(AIG-2619)カーテンタッセルさしベルト(AIG-2620)スワローウォレット(AIG-2621)コンパクトキーケース(AIG-2622)マリンポーチ(AIG-2623)ワクワクポーチ(AIG-2624)

発売日：2026年4月10日（金）

特設ページ：

https://www.herz-bag.jp/special/product/attaraiina-2026/

販売店舗：

■ HERZ公式オンラインショップ：https://www.herz-bag.jp/webshop/

■ 直営店舗：本店・Organ（東京/表参道）、大阪店、仙台店、名古屋店、博多店、札幌店

https://www.herz-bag.jp/shop/

HERZ（ヘルツ）について

HERZ（ヘルツ）は1973年に創業した日本のレザーブランドです。

「丈夫で長く使える」をテーマに流行に流されない味わいのあるオリジナルデザインの革製品を50年以上、作り続けています。

革の裁断から縫製まで全て自社の職人が作り上げる、本当の意味でのMADE IN JAPANに拘り続けています。革鞄と共に過ごす、楽しさ。喜び。それをお伝えすることが、ヘルツの願いです。

会社概要

・会社名：株式会社ヘルツ

・代表取締役：野口裕明

・本社所在地：東京都渋谷区神宮前5-46-16

・業種：企画製造販売業

・取扱品目：皮革製品（鞄、バッグ、生活雑貨）

URL

HERZブランドサイト https://www.herz-bag.jp/

公式オンラインショップ https://www.herz-bag.jp/webshop/

SNS

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メール：info@herz-bag.jp