守る、敏感肌ケア。気になる赤ら肌を、優しくうるおす「deep2031 バリアジェル」が6/1(月)より発売開始！

ドクターリセラ株式会社

ドクターリセラ(本社:大阪市東淀川区、代表取締役社長:奥迫哲也)は、全国3,451店舗(※3)のエステティックサロンにコスメを供給、「ファンデーションのいらない肌づくり」をコンセプトに、無添加(※4)スキンケア化粧品の開発・卸売、通販事業を展開しています。

(※1)すべての方にアレルギー、皮膚刺激がおこらないというわけではありません。

(※2)乾燥による

(※3)2026年2月末時点

(※4)石油系合成界面活性剤・パラベン(防腐剤)を含む旧表示指定成分・合成香料・合成着色料・鉱物油の5つを不使用

この度、ドクターリセラから生まれた、敏感肌に寄り添うセルフケアブランドdeep2031から、「外側の守り」と「内側のケア」を同時にサポートする敏感肌向け(※5)保湿液「deep2031 バリアジェル」を2026年6月1日(月)より発売開始いたします。

不安定な肌をすこやかに保護する敏感肌(※5)向けの整肌ジェル。

配合成分のセラミドとローヤルゼリータンパクが、外部刺激から肌を守り、次世代CICA(※6)に含まれる植物由来エクソソームが内側のサポートと肌環境を整え、日々のスキンケアを安定させます。

水溶性のジェルで、ベタつかずスーとなじみ、次に使うクリームの浸透(※7)も妨げません。

季節の変わり目や環境変化で肌がゆらぎやすく、トラブルを繰り返す大人敏感肌の方におすすめです。

(※5)すべての方にアレルギー、皮膚刺激がおこらないというわけではありません

(※6)ツボクサ由来の植物エクソソーム（整肌成分）のこと

(※7)角質層まで

deep2031 バリアジェル

ブランド：deep2031(https://deep2031.com/shop)

価格：5,940円(税込)

内容量：50mL

使用目安：約2ヵ月分(朝晩2～3プッシュ)

公式オンラインストア発売日：2026年6月1日(月)

特徴

デリケートな肌を守り抜く、プロテクトバリア製法

不安定な肌をすこやかに保護する敏感肌(※8)向けの整肌ジェル。

様々な要因で肌のバリア機能が低下すると、肌が内外からの刺激を受けやすくなります。

守りと整肌のバリアマネジメントで肌のバリアをサポートしつつ、プロテクトバリアが外部刺激(PM2.5・黄砂)の付着を防ぎ、すこやかな肌コンディションを維持します。

(※8)すべての方にアレルギー、皮膚刺激が起こらないというわけではありません

軽やかに、でも隙なく守る。水溶性ジェルテクスチャー

あえてクリームタイプではなく、後から使う美容クリームの成分の浸透(※9)を妨げない、水溶性のジェルを採用。

肌に乗せるとスーとなじみ、べたつかず、内から澄みわたるような潤いを与えます。

(※9)角質層まで

おすすめの方

・生活・スキンケア習慣の中で大人敏感肌、になってしまった方

・肌荒れが気になり「トラブルループ」に陥っている方

・季節の変わり目や環境変化で肌がゆらぎやすい方

・肌の土台をサポート＆ケアしたい方

使用方法

2～3プッシュを手にとって、顔全体にやさしく丁寧になじませてください。

deep2031 スキンケアラインでの使用順番

[表: https://prtimes.jp/data/corp/37333/table/307_1_b32a7798decbb03ad9c1a272e2f6f2d5.jpg?v=202604101252 ]

（肌のコンディションが気になる際には、化粧水→バリアジェル→美容液という順番でご使用ください）

全成分

乳酸桿菌／加水分解コラーゲン発酵液エキス、水（海水）、ＢＧ、グリセリン、ペンチレングリコール、グリチルリチン酸２Ｋ、加水分解ローヤルゼリータンパク、セラミドＥＯＰ、ヒドロキシプロピルシクロデキストリン、ツボクサ葉小胞、ツボクサエキス、マデカッソシド、アシアチコシド、ソメイヨシノ葉エキス、コンフリー葉エキス、オキナワモズクエキス、ヒアルロン酸Ｎａ、プロパンジオール、トコフェロール、カルボマー、エチルヘキシルグリセリン、水酸化Ｋ、海塩

deep2031 製品一覧

ポイントメイクリムーバー

容量：100mL

価格：4,620円(税込)

皮膚が薄く、まばたきや表情の動きで酷使される目もと・口もとのための美容成分を配合したポイントメイク落とし。

落ちにくいポイントメイクを肌に負担をかけずに落としながら、ふっくらとうるおう肌に整えます。

詳細を見る :https://deep2031.com/shop/products/004070135

ジェルクレンジング

容量：200g

価格：4,620円(税込)

クレンジングによる乾燥を防ぎ、うるおいを残す設計のジェル状クレンジング。

ふわりと肌を抱きしめるようになじむ心地良いジェルが、メイクや肌に付着した汚れを浮かせてオフ。

水にも素早くなじむので、肌からスッと離れてぬるつき感もなく、洗い上がりはうるおいと明るさのある肌に。

詳細を見る :https://deep2031.com/shop/products/004070133

ピュアソープ

容量：70g

価格：2,090円(税込)

肌に負担をかける洗浄成分や添加物は不使用の洗顔石けん。

洗うだけでなく、肌にのせて泡パックとしても使えるほどやさしさにこだわり、肌にうるおいとツヤを与えます。

きめ細かな弾力泡が古い角質を吸着。

しっとりとハリのあるクリアな肌に洗い上げます。

詳細を見る :https://deep2031.com/shop/products/004070134

ミストローション

容量：100mL

価格：4,620円(税込)

持ち運びにもピッタリのサイズ。

肌に塗布した瞬間に心地よくなじむ、細かいミスト状の化粧水です。

各種発酵エキスと天然由来保湿成分がすみずみまで届いて、ハリツヤに満ちたキメ美しい肌にうるおします。

詳細を見る :https://deep2031.com/shop/products/004070136

リフトエッセンス

容量：30mL

価格：8,800円(税込)

天然由来のエイジングケア(※10)成分を配合し、「補う」というより、ハリがみなぎるようなピンッとした肌を目指す美容液です。

とろみのある使用感で肌を健やかに保ち、うるおいバリアをサポートしながらハリがみなぎるような肌へ導きます。

詳細を見る :https://deep2031.com/shop/products/004070137

ブライトニングセラム

容量：20mL

価格：6,600円(税込)

deep2031初となる、医薬部外品美容液。

有効成分「ナイアシンアミド(※11)」を配合し、高い美白(※12)効果とシワ改善を実現。

さらに、皮膚のバリア機能をサポートし、透明感(※13)とハリのある肌へと導きます。

詳細を見る :https://deep2031.com/shop/products/001010021

スリーピング グロースクリーム

容量：50mL

価格：8,140円(税込)

睡眠時間に着目し、眠っている間の肌にアプローチする美容保湿クリーム。

肌と睡眠には深い関係があります。この睡眠時間に着目し、眠っている間にハリ、ツヤのあるもちもち肌へ。

一緒に使う美容液の力もサポートし、肌をうるおいでしっとりまといます。

詳細を見る :https://deep2031.com/shop/products/004070140

ブライトニングマスク

容量：1枚入／5枚入

価格： 990円(税込)／4,840円(税込)

メラニンの生成を抑え、シミやソバカスを防ぐ効果が認められている有効成分ナイアシンアミド(※14)を配合した医薬部外品シートマスク。

美白(※15)とシワ改善を叶え、透明感(※16)とハリのある肌へと導きます。

肌に負担の少ない成分のみを使用した、低刺激製法を実現し、肌にしっかりと潤いを与え、敏感肌の方も安心してご使用いただけます。

詳細を見る :https://deep2031.com/shop/products/001010024

UVベース

容量：30g

価格：4,290円(税込)

SPF37・PA＋＋＋

なめらかにのびて、心地よく肌に密着。

化粧下地としても使える日焼け止めクリーム。

UV-A・UV-Bをカットしながら日中の乾燥を防ぎ、肌を保護するCICA(※17)配合。

海洋環境に配慮した、鉱物由来の紫外線散乱剤(※18)を使用。

詳細を見る :https://deep2031.com/shop/products/004070138

(※10)年齢に応じたケア

(※11)美白成分

(※12)メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ

(※13)うるおいによる

(※14)美白成分

(※15)メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ

(※16)うるおいによる

(※17)整肌成分：ツボクサエキス

(※18) 酸化亜鉛(鉱物)、酸化チタン(鉱物)

deep2031とは

約9万人(※19)をノーファンデーション(※20)の素肌に導いたドクターリセラから、初のセルフケアブランドとして2021年10月に誕生。

特徴は、1,500m以深(日本最深(※21))の海洋深層水と多種の発酵成分を製品ごとの目的に合わせて配合(※22)。

敏感肌の方にもご使用いただけるよう、肌に負担となりうるものは使っていません。

誰でもエステティシャンのように丁寧なスキンケアができるテクスチャーにもこだわりました。

環境へも配慮した容器を採用し、CO2やプラスチック量の削減にも取り組んでいます。

(※19)2026年2月末時点

(※20)日焼け止めとお粉のみを使った肌の状態のこと

(※21)海洋深層水を基剤とする日本の化粧品の中でdeep2031は取水深度がNo.1(深度1,500m・2021年10月時点)

調査方法：デスクリサーチ及びヒアリング調査

調査期間：2021年8月5日～8月17日

調査概要：「海洋深層水基剤化粧品の採水深度」に関する実績状況

調査実施：株式会社ショッパーズアイ

比較対象企業：日本国内で海洋深層水基剤化粧品を発売している38社

(※22)ブライトニングセラムとブライトニングマスクは、医薬部外品のため海洋深層水を配合しておりません

deep2031公式サイト :https://deep2031.com/shopdeep2031公式Instagram :https://www.instagram.com/deep2031_skincare/deep2031公式TikTok :https://www.tiktok.com/@deep2031_skincare

deep2031 ヒストリー

ドクターリセラ

ドクターリセラは、創業当初から“安全で結果が出る、そして人と地球環境にやさしい製品を”という願いを込めて「美と健康と地球環境に貢献する」製品作りに努め、現在では、全国3,451店舗(※23)のエステティックサロンで取引いただき、症例数は92,731件(※23)に及びます。

「ADS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/ads/)」は、美容経済新聞社調べの「コスメティック総選挙」において2012～2014年の全年(3年連続)第一位を獲得。また、BEST BEAUTY ITEM フェイシャル部門では、「ADS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/ads/)」「Recella Diva(https://www.dr-recella.com/cosme/product/diva/)」「AQUA VENUS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/aqua-story/)」が3年連続受賞で殿堂入りしました。美のプロフェッショナルであるエステティシャンに選ばれ続けるスキンケアブランドです。エステティックサロン専売製品だけではなく、ホームケアブランドとして幅広い年代にご愛用いただいている「AQUA VENUS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/aqua-story/)」、天然素材の日用品を揃えた「cocochia(https://www.dr-recella.com/cosme/product/cocochia/)」、無添加(※24)のメイクブランド「VI PLANTE(ヴィ プランツ)(https://www.dr-recella.com/cosme/product/viplante/)」などを一般販売しております。

(※23)2026年2月末時点

(※24)石油系合成界面活性剤・パラベン(防腐剤)を含む旧表示指定成分・合成香料・合成着色料・鉱物油の5つを不使用

公式HP :https://www.dr-recella.com/公式Instagram :https://www.instagram.com/dr.recella.official/公式オンラインストア :https://www.recella3d.com/