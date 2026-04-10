「やり直すなら、一歳でも若いうちに」急増する“若年離婚”のリアルを描くセミフィクション『離婚するなら、今日かもしれない』が2026年4月10日（金）発売

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、『離婚するなら、今日かもしれない』（著：ゆりゆ）を2026年4月10日（金）に発売いたします。

本作は、SNSで他人の生活が見えやすく、女性も仕事をバリバリと頑張れる現代において、「もしもまだ独身だったら……」と悩み葛藤する、3人の主人公たちの姿を描いています。

「普通の幸せ」の裏側に潜む違和感。3人の女性が選ぶそれぞれの道

大学時代からの友人である3人のアラサー女性。一見幸せそうに見える彼女たちも、誰にも言えない切実な悩みを抱えています。

花：結婚相談所で出会った「条件の良い夫」との生活。しかし、そこには日常的なモラハラと、言い出しにくい違和感が積み重なっていた。

真弓：友達のような夫婦関係。安心感はあるが、ふとしたきっかけで出会った男性との「不倫」に、忘れていたときめきを求めてしまう。

亜里沙：仕事を優先し、キャリアを築きたいバリキャリ女子。良い夫に恵まれながらも、周囲からの「妊活」へのプレッシャーや自身の病気に直面し、家族の形を模索する。

弁護士・後藤千絵氏による解説も収録

年間約300件の離婚相談を受ける弁護士の後藤千絵氏が、本作のリアリティを専門的な知見から解説。「30代は最も離婚率が高い世代である」という統計的事実や、モラハラ離婚のケースなど、実務の現場から見た現代の離婚事情が語られています。

■著者プロフィール

ゆりゆ

漫画家。「シリーズ立ち行かないわたしたち」第2回新人賞入賞。女性の内面を鋭く切り取ったSNS漫画を多く描く。

X：@yuriyumanga(https://x.com/yuriyumanga)

Instagram：@yuri_konkatsu(https://www.instagram.com/yuri_konkatsu/)

■書誌情報

『離婚するなら、今日かもしれない』

著者：ゆりゆ

発売日：2026年4月10日（金）

定価：1,430円（本体1,300円＋税）

判型：A5判

ページ数：160ページ

ISBN：978-4-04-607830-8

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322507000508/)

■「シリーズ立ち行かないわたしたち」について

「シリーズ立ち行かないわたしたち」は、KADOKAWAコミックエッセイ編集部による、コミックエッセイとセミフィクションのシリーズです。

本シリーズでは、思いもよらない出来事を経験したり、困難に直面したりと、ままならない日々を生きる人物の姿を、他人事ではなく「わたしたちの物語」として想像できるような作品を刊行します。

見知らぬ誰かの日常であると同時に、いつか自分にも起こるかもしれない日常の物語を、ぜひお楽しみください。

▼「シリーズ立ち行かないわたしたち」公式X

https://x.com/semi_comicessay

▼コミックエッセイ劇場「シリーズ立ち行かないわたしたち」

https://www.comic-essay.com/comics/tatiikanai/