特別名勝「三段峡」に位置する山林の一部(約122ha)を取得

パラカ株式会社

全国で駐車場事業を展開するパラカ株式会社（本社：東京都港区 代表取締役：内藤 宗 以下、当社）は、広島県山県郡安芸太田町の国指定特別名勝「三段峡」に位置する山林の一部（約122ヘクタール）を、日新林業株式会社（本社：広島市中区 代表取締役：加計 康晴 以下、日新林業）より取得いたしました。

本件は、当社が広島県内で推進している森林保全の取り組みをさらに拡大するものであり、三段峡が持つ豊かな自然環境や文化的価値の保全への貢献、ならびに地域社会との連携による持続可能な発展への寄与を目指すものです。

なお、日新林業は今回当社が取得した山林以外にも、三段峡内に山林を所有しております。今後、当社は日新林業と協力・連携しながら、三段峡の魅力向上や地域全体の活性化に貢献してまいります。

三段峡 黒淵 ※掲載写真は三段峡の景観イメージであり、今回取得した山林そのものではありません。

■ 当社の森林保全の取り組み

当社はこれまで、持続可能な社会の実現を目指し、広島県内において既に600ヘクタールを超える広大な山林を取得・保有しており、保全活動等の取り組みを積極的に推進してまいりました。

当社がこうした取り組みを推進する背景には、現在の日本の山林が抱える構造的な課題があります。日本における山林の所有は小規模・分散的で、極めて小さい面積の山林を個々が所有している状況で、輸入木材の普及により国産の木材価格が下落し続ける中、小規模・分散的な所有では採算が合わず、適切な管理・伐採などをせず放置されているような事態が多く発生しております。

当社は、所有者が異なる山林を集約化することで上記のような問題を改善し、地元林業への貢献、自然災害の防止、CO2吸収量の拡大など、山林の公益的機能の維持増進を行ってまいりました。本件の取得も、この取り組みをさらに拡大するものです。

※当社のサステナビリティに関する取り組みの詳細：https://paraca.co.jp/sustainability/

■ 特別名勝「三段峡」の魅力と価値

今回新たに取得した山林が位置する「三段峡」は、広島県北西部の太田川上流にある全長約16kmにおよぶ大峡谷です。手つかずの豊かな原生林と清流が織りなす渓谷美は西日本有数とされ、切り立った岩壁やダイナミックな滝など、四季折々の美しい自然が多くの人々を魅了しています。

この類まれなる景観が評価され、文化財保護法に基づき、国が指定する記念物の中でも特に価値が高いとされる「特別名勝」に指定されています。特別名勝は、現在、日本全国でわずか36件しか存在しない極めて希少かつ重要な自然遺産です。

当社は、この日本が誇る貴重な自然環境を次世代へ継承していくため、当社の推進する森林保全および地域貢献活動の一環として、本件の取得に至りました。

三段滝猿飛

※掲載写真は三段峡の景観イメージであり、今回取得した山林そのものではありません。

■ 今後の展望

当社は、三段峡内の山林所有者として、自治体や地域の皆様との連携を密にすることで、三段峡の魅力を最大限に引き出し、持続可能な地域社会の発展に寄与したいと考えております。 その一環として、三段峡を訪れる方々の利便性向上を図るため、将来的には、今回取得した山林に付帯する駐車場の運営管理についても検討を進め、来訪者が安心して自然を満喫できる環境整備に貢献していく方針です。

今後、地域の皆様と共に、特別名勝としての景観や生態系の保護に努め、また、三段峡の魅力を発信するなど、地域全体の活性化に貢献できるよう多様な角度から取り組んでまいります。

■ 取得物件の概要

所在地 ： 広島県山県郡安芸太田町

面 積 ： 約122ヘクタール

備 考 ： 特別名勝「三段峡」に位置する山林の一部