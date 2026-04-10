アジア発ブランド「HERE」よりトレーディングマスコット新作『XXINYE（シンイェ） Urban Elf』を日本発売

株式会社ハシートップイン

株式会社ハシートップイン（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：橋本貴裕）は、『WAKUKU（ワクク）』などを生み出したアジア発の人気ブランド「HERE」の新作『XXINYE（シンイェ）』を、2026年4月下旬より全国の雑貨店・量販店にて順次発売を予定しています。

発売に先がけて、「ハシートップイン公式オンラインストア」「ハシーストア楽天市場店」「ハシーストアAmazaon店」にて、予約販売を実施いたします。

◆予約販売について

〇期間

4月10日（金）18:00～4月16日（木）23:59



〇先行予約店舗

■ハシートップイン公式オンラインストア

URL：https://www.hashy-topin.com/product.php?id=699

※商品ページは予約開始時刻に公開されます。



■ハシーストア楽天市場店

URL：https://item.rakuten.co.jp/rainbowpontpont/lv-3654/



■ハシーストアAmazon店

URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GWM2TR3T

◆商品紹介

『WAKUKU（ワクク）』などを生み出したアジア発の人気ブランド「HERE」より、アーティスト・Aganが描く「YEAOHUA（ヤオファ）」の世界観とコラボしたアートトイシリーズ『XXINYE（シンイェ） Urban Elf 』が登場します。

現代の都市にひそむ小さな精霊を思わせる存在を、鮮やかなカラーリング、ふわふわの素材感、そして印象的な“複数の瞳”のデザインで表現。HEREならではの高い完成度で、ぬいぐるみのやわらかさとアートピースのような存在感をあわせ持つシリーズに仕上がっています。

ブラインドボックス仕様のため、どのキャラクターが出るかは開けてからのお楽しみです。



■ストーリー

にぎやかな都市の中には、YEAOHUA（ヤオファ）の精霊たちの気配がひそんでいる。地下鉄ですれ違う孤独、カフェで感じるぬくもり、ネオンの光の中での迷い――。都市の精霊たちは、そんな街の感情を映し出す存在です。少し不思議で愛らしいヤオファ（YEAOHUA）の子どもたちは、都市の風景の中に静かに溶け込みながら、人々の感情とやさしく共鳴します。彼らはまるで、日常の中に隠れた小さなサプライズ。街のどこかで、あなたに見つけてもらうのを待っているのです。



■Agan（阿感）

中国で活動するアーティスト・デザイナー。「YEAOHUA（ヤオファ）」という独自の世界観をもとに、イラスト、潮玩（フィギュア等）、展示作品などを幅広く手がけています。鮮やかな色彩と“複数の瞳”のビジュアル表現を特徴とし、若者カルチャーの中で支持を集めています。



■ラインナップ

・Sleepy mushroom（ねむねむキノコ）

・Smiling flowers（にこにこフラワー）

・Grinning butterfly（にやりバタフライ）

・Blooming cactus（花咲くサボテン）

・Good morning, New moon（おはよう、新月）

・Good night, New moon（おやすみ、新月）

・シークレット：Powered by love（ラブパワー）

■セット内容

・フィギュア（ランダム）×1

・キャラクターカード ×1

※全7種類（シークレット含む）です。

ブラインドボックス仕様のため、種類をお選びいただくことはできません。

※6個ご購入いただくと、6種類別々のマスコットをディスプレイボックス入りでお届けします。

〇品番：LV-3654 XXINYE（シンイェ） Urban Elf

〇商品サイズ：約W130×D75×H210(mm)

〇PKGサイズ：W105×D80×H225(mm) / DP BOX：W320×D165×H230(mm)

〇材質 ：[本体] PVC,PC,ポリエステル

[リング] 亜鉛合金

[カード] 紙

〇注意事項 ：対象年齢15歳以上

〇販売価格 ：2,970円(税込)

ハシートップイン

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