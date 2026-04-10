安野貴博原作のAI×ミステリーの傑作がコミカライズ！『サーキット・スイッチャー』上巻が2026年4月10日（金）発売

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株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、「コンプティーク」で連載中の漫画『サーキット・スイッチャー　（上）』（漫画：川合銀河、構成：神田タイキ、原作：安野貴博）を2026年4月10日（金）に発売いたしました。




第9回ハヤカワSFコンテスト優秀賞受賞作、待望のコミカライズ！


原作：安野貴博（ハヤカワ文庫JAより刊行）



『サーキット・スイッチャー　（上）』


原作：安野貴博


漫画：川合銀河


構成：神田タイキ



◆あらすじ


完全自動運転車が急速に普及した近未来の日本。


自動運転アルゴリズムを開発する企業の社長が、自動運転車内で謎の男に拘束されてしまう。ムカッラフと名乗る襲撃犯は車の走る首都高の封鎖を要求、応じなければ車内に仕掛けた爆弾が爆発すると宣言する。この男の狙いとは――？


世界を揺るがす近未来サスペンスが幕を開ける――!!



▼カドコミ連載ページはこちら


https://comic-walker.com/detail/KC_007186_S?episodeType=first



◆書誌情報



書名：サーキット・スイッチャー　（上）


漫画：川合銀河


構成：神田タイキ


原作：安野貴博


定価：836円（本体760円＋税）


発売日：2026年4月10日（金）※電子書籍同日配信


判型：B6判


ページ数：164ページ


ISBN：978-4-04-116622-2


発行：株式会社KADOKAWA


KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322505001209/)