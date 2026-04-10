安野貴博原作のAI×ミステリーの傑作がコミカライズ！『サーキット・スイッチャー』上巻が2026年4月10日（金）発売
株式会社KADOKAWA
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、「コンプティーク」で連載中の漫画『サーキット・スイッチャー （上）』（漫画：川合銀河、構成：神田タイキ、原作：安野貴博）を2026年4月10日（金）に発売いたしました。
第9回ハヤカワSFコンテスト優秀賞受賞作、待望のコミカライズ！
原作：安野貴博（ハヤカワ文庫JAより刊行）
『サーキット・スイッチャー （上）』
原作：安野貴博
漫画：川合銀河
構成：神田タイキ
◆あらすじ
完全自動運転車が急速に普及した近未来の日本。
自動運転アルゴリズムを開発する企業の社長が、自動運転車内で謎の男に拘束されてしまう。ムカッラフと名乗る襲撃犯は車の走る首都高の封鎖を要求、応じなければ車内に仕掛けた爆弾が爆発すると宣言する。この男の狙いとは――？
世界を揺るがす近未来サスペンスが幕を開ける――!!
▼カドコミ連載ページはこちら
https://comic-walker.com/detail/KC_007186_S?episodeType=first
◆書誌情報
書名：サーキット・スイッチャー （上）
漫画：川合銀河
構成：神田タイキ
原作：安野貴博
定価：836円（本体760円＋税）
発売日：2026年4月10日（金）※電子書籍同日配信
判型：B6判
ページ数：164ページ
ISBN：978-4-04-116622-2
発行：株式会社KADOKAWA
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