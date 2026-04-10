TVアニメ「とある科学の超電磁砲T」 in 22カレー開催決定！″ゲコ太カレー″や″とある秋葉の超咖喱飯″が味わえるのは22カレーだけ！皆様のご来店お待ちしております！

株式会社マズル

株式会社マズル（本社：東京都千代田区 代表取締役：近内 裕基）は、4月24日(金)よりTVアニメ「とある科学の超電磁砲T」 in 22カレーを開催いたします。

■イベント概要

TVアニメ「とある科学の超電磁砲T」 in 22カレーが開催決定！

涼しげなマリン衣装を着た描き下ろしイラストが登場！

22カレーでしか味わえないオリジナルメニューや先行商品を販売します。





■開催詳細

2026年4月24日(金)～5月10日(日)

22カレー公式X (@22Curry_shop)にて発信の営業日カレンダーをご確認ください。

場所：東京都千代田区外神田一丁目11-6 小暮ビル2F

■カフェメニュー

●Food

・ゲコ太カレー 1,650円(税込)

・とある秋葉の超咖喱飯 1,650円(税込)

・LEVEL5 チキンスティック 990円(税込)

・初春＆佐天の仲良しポテト 990円(税込)

・黒子のお姉さまと・く・せ・いパフェ 1,430円(税込)

・食蜂の心理掌握（メンタルアウト）パンケーキ 1,430円(税込)

●Drink

・美琴のビリビリエナジードリンク 880円(税込)

・黒子の甘酸っぱいセクシーソーダ 880円(税込)

・初春のいちごミルクオレ 880円(税込)

・佐天のブルースカイソーダ 880円(税込)

・食蜂のマンゴーオレ 880円(税込)

【飲食利用特典】

飲食をご利用のお客様に、「ランチョンマット」（全5種）を1枚プレゼントいたします。

※絵柄は期間ごとに異なります。お選びいただくことはできません。

【カフェメニュー注文特典】

メニュー１品ご注文につき、「特製コースター」(全5種)をランダムで1枚プレゼント！

サイズ：Φ90mm

※数量限定のため、なくなり次第終了となります

※ランダムでのお渡しのため、絵柄はお選びいただけません

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます

※特典の不良交換のご対応はできかねます

■商品ラインナップ

トレーディング缶バッジ

全10種 BOX10個入り

1PACK 550円(税込)

1BOX 5,500円(税込)

※お一人さま1会計につき3BOX(30PACK)まで

キラキラアクリルスタンド

全5種

各1,760円(税込)

※お一人さま1会計につき各3点まで

トレーディングアクリルキーホルダー

全5種 BOX5個入り

1PACK 880円(税込)

1BOX 4,400円(税込)

※お一人さま1会計につき3BOX(15PACK)まで

B2タペストリー

全1種

3,300円(税込)

※お一人さま1会計につき3点まで

クリアファイル

全1種

550円(税込)

※お一人さま1会計につき3点まで

缶クランチチョコ

全1種

972円(税込)

※お一人さま1会計につき3点まで

トレーディングデフォルメ缶バッジ

全10種 BOX10個入り

1PACK 550円(税込)

1BOX 5,500円(税込)

※お一人さま1会計につき3BOX(30PACK)まで

ミニアクリルスタンド



全5種

各1,100円(税込)

※お一人さま1会計につき各3点まで

フレークシール

全1種

990円(税込)

※お一人さま1会計につき3点まで

トートバッグ

全1種

2,970円(税込)

※お一人さま1会計につき3点まで

クッション

全1種

4,400円(税込)

※お一人さま1会計につき各3点まで

アクリルブロック

全5種

各1,320円(税込)

※お一人さま1会計につき各3点まで

とある秋葉原の超咖喱飯

全1種

972円(税込)

※お一人さま1会計につき3点まで

カレープレート

全1種

3,080円(税込)

※お一人さま1会計につき3点まで

カレースプーン

全1種

1,100円(税込)

※お一人さま1会計につき3点まで

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます

※お一人さま1会計あたりの購入制限がございます

※購入制限は予告なく解除となる場合がございます

※スタッフの指示に従っていただけない場合、販売をお断りすることがございます

※当日の状況によりご案内が変更となる場合がございます

※不良品以外の返品・交換はお受けできかねますので、あらかじめご了承ください

※店舗の営業状況および展開につきましては、情勢により変更となる場合がございます

【商品購入特典】

1会計、2,500円(税込)お買い上げごとに「特製カード」(全5種)をランダムで1枚配布いたします。

サイズ：W62.5×H88mm

※数量限定のため、なくなり次第終了となります

※ランダムでのお渡しのため、絵柄はお選びいただけません

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます

※特典の不良交換のご対応はできかねます

※レシート合算不可となります

【マズルオンラインショップ】

注文受付期間：2026年4月27日(月)～2026年5月15日(金)

お届け予定：2026年6月下旬

※商品のお届け予定は状況により前後する場合がございます

イベント特設ページ：https://www.muzzle.co.jp/toarukagaku-no-railgun/202604_22curry/

22カレー公式X：https://x.com/22Curry_shop

マズルオンラインショップ：https://shop.muzzle.co.jp

(C)2018 鎌池和馬／冬川基／ＫＡＤＯＫＡＷＡ／PROJECT-RAILGUN T