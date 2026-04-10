【販売開始】4月10日(金)より「AROMA BLOOM」のオリジナルハーブティー、羽田空港内「羽田産直館」にて販売スタート！

株式会社フォーシーズHD

化粧品やアロマ商品を展開する株式会社フォーシーズ HD（所在地：福岡市中央区、代表取締役社長： 松野博彦、東証スタンダード市場 証券コード：3726）は「香り、咲く、毎日を」をコンセプトに、香りや癒しをお届けするブランド「AROMA BLOOM」のハーブティーを、羽田空港第１ターミナル2階にある「羽田産直館」にて販売いたします。

■羽田産直館

首都圏と日本全国各地域との交流創出、日本全国の魅力発信に貢献する場として、羽田空港第１ターミナル２階にオープンしました。

【日本を知る。羽田で知る。】をテーマに、新鮮な一次産品や地域特色溢れる全国の特産品を販売するほか、全国1,718市町村の「食・観光・住」の魅力を羽田空港から発信しております。

■オリジナルハーブティーのこだわり

自然のチカラを手軽にからだに取り入れることができるハーブティー。「AROMA BLOOM」オリジナルのハーブティーは、お悩みに合わせて、複数のハーブを美味しく、飲みやすくブレンド。

北軽井沢で原料を保管し、加工しています。

ハーブティーで手軽に、心もからだもセルフメンテナンスをおすすめしております。

(1)安心・安全の製造

世界中から取り寄せた原料を一年を通して気温が安定している北軽井沢で保管し、加工しています。JFS-B認定取得工場で安心できる商品を製造しています。

(2)手作業で丁寧な選別

熟練職人の手選別だからこそ、機械では除去できないきめ細かな作業で素材を選別。１つ１つ丁寧にパッケージし、お客様へ商品をお届けします。

(3)厳選ブレンド

ハーブの持つ力を活かすために、癖のあるハーブの味を他のハーブと合わせることで味と匂いをマスキング。毎日続けて飲むことが楽しみになる風味です。

(4)便利なティーパック

立体型で、広がる空間がきちんとあることで、茶葉が開いて、香りや味がでやすい三角パックを採用。手軽においしいハーブティーが楽しめます。

■販売商品情報

・ブランド：AROMA BLOOM

・商品名：ハーブティー（５種）

・容量：2g×10包

・価格：各1,080円(税込)

リラックスタイム

癒しをテーマにラベンダーとカモミール、爽やかな香りのレモングラスをブレンド。レモンピールでレモンの後味が広がる飲みやすいハーブティーです。

おやすみ前の幸せ

リンデンとローズの花の優しい甘い香りが緊張を和らげ、爽やかなレモングラスと気品あるローズの香りが眠りの前の気分をくつろがせます。

ウーマンバランス

オレンジフラワー、ローズレッドと有機ハニーブッシュの甘い香りに、カシアのスパイシーな風味がマッチしたブレンドです。

クリアタイム

クリアさを導くアイブライト、バタフライピー、酸味のあるハイビスカスやローズヒップをブレンド。すっきり爽やかな味わいです。

ほっと一息リフレッシュ

気持ちを穏やかにするリンデンフラワーをベースに、頭にかかわりの深いハーブとオレンジピールで飲みやすくブレンド。ほんのりスパイシーな味わいです。

※「ほっと一息リフレッシュ」はセントジョーンズワートが含まれているため、薬と一緒に飲む場合は医師に相談してください。

■販売場所

＜羽田産直館＞

羽田空港第１ターミナル２階マーケットプレイス

電話番号 03-3747-0727

営業時間

平日10:00-19:00 土日祝09:00-20:00

オープンキッチン 全日 10:00-19:00

イートインコーナー

平日 10:00-19:00（L.O 18:30）

土日祝 9:00-20:00（L.O 19:30）

【株式会社フォーシーズHD 会社概要】

会社名：株式会社フォーシーズHD

URL ：https://www.4cs-holdings.co.jp/

【本リリースに関するお問い合わせ】

株式会社フォーシーズHD 広報担当

Email : pr@4cs-holdings.co.jp TEL ： 092-720-5460