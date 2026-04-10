【 サクッと広がる濃厚抹茶 】春のご褒美！ “クロワッサンたい焼 『抹茶＆ミルク』” 4/18（土）発売！

株式会社ホットランドホールディングス

築地銀だこ(https://www.gindaco.com/)を展開する株式会社ホットランドホールディングス(https://hotland.co.jp/)（本社：東京都中央区、代表取締役社長：佐瀬守男）は、2026年4月18日（土）より、全国の築地銀だこのたい焼取扱店舗（一部店舗を除く）にて、 クロワッサンたい焼 『抹茶＆ミルク』 を期間限定で発売いたします。

クロワッサンたい焼の新作『抹茶＆ミルク』は、希少価値の高まる中、愛知県産 “西尾抹茶” を使用した生地で、焼き上げた瞬間に広がる香ばしさと抹茶の奥深い香りが特長です。

今回、中には北海道牛乳を100％使用したコクのある “ミルククリーム” 、さらに口どけのよい北海道産あずきの “自家製餡” に加え、まろやかな味わいの茶葉を挟み込み、より深く、濃い “茶葉” の風味を感じていただける、抹茶好きの方にこそ味わっていただきたい一品です。

さらに、クロワッサン生地の片面にはざらめをトッピングし、専用の鉄板で両面を一気に焼き上げることで “サクッ” とした食感と、抹茶のほろ苦さとミルクのまろやかさ、餡のやさしい甘みと茶葉が重なり合い、ひと口ごとに奥行きのある味わいをお楽しみいただけます。

目にも鮮やかな 「うぐいす色」 が特長の愛知県産 “西尾抹茶” を練り込んだクロワッサン生地初の “茶葉” を加えた北海道産の牛乳を100％使用した “ミルククリーム” と、北海道産あずきを丁寧に炊き上げた “自家製餡”

クロワッサンたい焼『抹茶＆ミルク』

【 商品名・価格 】

クロワッサンたい焼 『抹茶＆ミルク』

1匹 280円（商品価格）/ お持ち帰り 302円（税込）

【 発売日 】

2026年4月18日（土）

【 販売店舗 】

全国の築地銀だこ クロワッサンたい焼取扱店舗（一部店舗を除く）

取扱店舗は こちら(https://campaign.gindaco.com/news/20260410matcha.pdf)

※系列店のたい焼専門店 「銀のあん(https://hotland.co.jp/brand/ginnoan/)」 店舗でも同時発売

クロワッサンたい焼とは

「クロワッサンたい焼」 は、当社が開発し、たい焼専門店 「銀のあん」 で発売したオリジナル商品です。24層の特製生地で自家製餡を包み、専用機器で両面から一気に焼き上げることで、香ばしく、独特の “サクッ” とした食感が生まれるオリジナルたい焼です。一口ほお張れば、芳醇な香りと自家製餡の豊かで濃厚な風味が口いっぱいに広がります。少し落ち着かせ粗熱をとることで、より個性的な生地の食感が引き立ちます。

【 築地銀だこ デジタルスタンプカード 】

『築地銀だこアプリ』（以下、銀だこアプリ）では、便利でお得な「銀だこデジタルスタンプカード」をご利用いただけます。

本サービスは、銀だこアプリをダウンロードのうえ、たこ焼1舟（6個入り以上）のほか、焼きそば1皿、たい焼3匹のご購入ごとにスタンプが1つ付与され、スタンプがたまるとアプリ内で「たこ焼（1舟8個入り）」のクーポンがもらえる、大変お得なデジタルスタンプカードです！さらに、毎月8日・18日・28日は 「スタンプ2倍」 のスペシャルデーも実施！

【 銀だこアプリ概要 】

アプリ名：築地銀だこ

（https://app.adjust.com/1fchy95t）

価格：無料

対応OS：iOS / Android

（機種によりご利用いただけない場合がございます）

銀だこアプリの登録方法・詳細は こちら(https://app.gindaco.com/)

※画像はすべてイメージです

築地銀だこはこれからも、“ぜったいうまい!! 食” を通じて、ほっとしたひと時をお楽しみいただけるよう、より良い商品、サービスの提案をしてまいります。