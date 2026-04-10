声優のM・A・Oさんによる「イジられ(ハート)ASMRボイス」が付いてくる！　電撃文庫4月新作『わたしで童貞捨てたくせに』4月10日発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）の電撃文庫は、『わたしで童貞捨てたくせに』（著：雲雀湯、イラスト：U35）を2026年4月10日より発売いたしました。

本作の発売を記念して、ヒロインの宝仙寺咲良（CV：M・A・O）による「イジられ(ハート)ASMRボイス」を収録しました。初回出荷帯分限定でお聴きいただけますので、お早めにご購入の上、本編とあわせてお楽しみください。

初回出荷帯特典「イジられ(ハート)ASMRボイス」

ヒロインの囁き声が聴ける……!? 発売を記念した特別なASMRボイスが、初回出荷帯分限定で付いてきます。声優にはM・A・Oさんを起用、聴くだけで悶えること間違いなしのボイスに仕上がりました。

帯に掲載されているQRコードからご視聴いただけますので、この機会にぜひお聴きください。

▼サンプル音源はこちら

https://x.com/bunko_dengeki/status/2039991589502890224?s=20

※付属するのは紙書籍のみとなります

※初回出荷分が無くなり次第終了となります

専門店特典

発売に際し、専門店限定の特典も多数ご用意しています。

メロンブックス

・書き下ろしSSブックカバー

https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3487016

ゲーマーズ

・書き下ろし4pブックレット

https://www.gamers.co.jp/pd/10873949/

・オリジナルA3タペストリー

https://www.gamers.co.jp/pd/10880630/

アニメイト

・ショートストーリーペーパー

https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3397848/

※特典は無くなり次第終了します。ご了承ください

※店舗とオンラインでは配布条件が異なる場合がございます

※一部取り扱いのない店舗もございます

※配布方法など詳細は各店舗にお問い合わせください

書誌情報

これは幼馴染と付き合い別れた、その後のお話

双子の姉弟のように育ち、親友以上に仲の良い宏太と咲良。お似合いのカップルだとまわりに噂される二人は、試しに一度付き合ってみたが、特にお互いに恋愛感情を抱くことはなかった。その後は――

「あはっ、わたしで童貞捨てたくせに」

「顔真っ赤にしちゃって、かーわいっ」

そう咲良にからかわれるも、気兼ねない関係が続いていた。

だがある日、咲良がとある小説賞を受賞したことを知らされる。よく知る幼馴染の意外な一面に驚く宏太。更には、学校の問題児・羽衣のトラブルを解決する中で、徐々に二人の関係は変化していき……。

これは、恋人だった幼馴染たちのその後を描く、アフターラブコメ！

『わたしで童貞捨てたくせに』

著者：雲雀湯 イラスト：U35

発行：株式会社KADOKAWA（電撃文庫）

発売日：2026年4月10日発売

定価：880円（本体800円+税）

ISBN：9784049168310

書誌情報：https://dengekibunko.jp/product/322508000511.html

関連情報

・電撃文庫公式サイト：https://dengekibunko.jp/

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