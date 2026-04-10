声優のM・A・Oさんによる「イジられ(ハート)ASMRボイス」が付いてくる！ 電撃文庫4月新作『わたしで童貞捨てたくせに』4月10日発売！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）の電撃文庫は、『わたしで童貞捨てたくせに』（著：雲雀湯、イラスト：U35）を2026年4月10日より発売いたしました。
本作の発売を記念して、ヒロインの宝仙寺咲良（CV：M・A・O）による「イジられ(ハート)ASMRボイス」を収録しました。初回出荷帯分限定でお聴きいただけますので、お早めにご購入の上、本編とあわせてお楽しみください。
初回出荷帯特典「イジられ(ハート)ASMRボイス」
ヒロインの囁き声が聴ける……!? 発売を記念した特別なASMRボイスが、初回出荷帯分限定で付いてきます。声優にはM・A・Oさんを起用、聴くだけで悶えること間違いなしのボイスに仕上がりました。
帯に掲載されているQRコードからご視聴いただけますので、この機会にぜひお聴きください。
▼サンプル音源はこちら
https://x.com/bunko_dengeki/status/2039991589502890224?s=20
※付属するのは紙書籍のみとなります
※初回出荷分が無くなり次第終了となります
専門店特典
発売に際し、専門店限定の特典も多数ご用意しています。
メロンブックス
・書き下ろしSSブックカバー
https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3487016
ゲーマーズ
・書き下ろし4pブックレット
https://www.gamers.co.jp/pd/10873949/
・オリジナルA3タペストリー
https://www.gamers.co.jp/pd/10880630/
アニメイト
・ショートストーリーペーパー
https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3397848/
※特典は無くなり次第終了します。ご了承ください
※店舗とオンラインでは配布条件が異なる場合がございます
※一部取り扱いのない店舗もございます
※配布方法など詳細は各店舗にお問い合わせください
書誌情報
これは幼馴染と付き合い別れた、その後のお話
双子の姉弟のように育ち、親友以上に仲の良い宏太と咲良。お似合いのカップルだとまわりに噂される二人は、試しに一度付き合ってみたが、特にお互いに恋愛感情を抱くことはなかった。その後は――
「あはっ、わたしで童貞捨てたくせに」
「顔真っ赤にしちゃって、かーわいっ」
そう咲良にからかわれるも、気兼ねない関係が続いていた。
だがある日、咲良がとある小説賞を受賞したことを知らされる。よく知る幼馴染の意外な一面に驚く宏太。更には、学校の問題児・羽衣のトラブルを解決する中で、徐々に二人の関係は変化していき……。
これは、恋人だった幼馴染たちのその後を描く、アフターラブコメ！
『わたしで童貞捨てたくせに』
著者：雲雀湯 イラスト：U35
発行：株式会社KADOKAWA（電撃文庫）
発売日：2026年4月10日発売
定価：880円（本体800円+税）
ISBN：9784049168310
書誌情報：https://dengekibunko.jp/product/322508000511.html
関連情報
・電撃文庫公式サイト：https://dengekibunko.jp/
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