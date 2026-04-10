声優のM・A・Oさんによる「イジられ(ハート)ASMRボイス」が付いてくる！　電撃文庫4月新作『わたしで童貞捨てたくせに』4月10日発売！

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株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）の電撃文庫は、『わたしで童貞捨てたくせに』（著：雲雀湯、イラスト：U35）を2026年4月10日より発売いたしました。


本作の発売を記念して、ヒロインの宝仙寺咲良（CV：M・A・O）による「イジられ(ハート)ASMRボイス」を収録しました。初回出荷帯分限定でお聴きいただけますので、お早めにご購入の上、本編とあわせてお楽しみください。


初回出荷帯特典「イジられ(ハート)ASMRボイス」

ヒロインの囁き声が聴ける……!?　発売を記念した特別なASMRボイスが、初回出荷帯分限定で付いてきます。声優にはM・A・Oさんを起用、聴くだけで悶えること間違いなしのボイスに仕上がりました。


帯に掲載されているQRコードからご視聴いただけますので、この機会にぜひお聴きください。



▼サンプル音源はこちら


https://x.com/bunko_dengeki/status/2039991589502890224?s=20



※付属するのは紙書籍のみとなります


※初回出荷分が無くなり次第終了となります



専門店特典

発売に際し、専門店限定の特典も多数ご用意しています。



メロンブックス


・書き下ろしSSブックカバー


https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3487016



ゲーマーズ


・書き下ろし4pブックレット


https://www.gamers.co.jp/pd/10873949/


・オリジナルA3タペストリー


https://www.gamers.co.jp/pd/10880630/



アニメイト


・ショートストーリーペーパー


https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3397848/



※特典は無くなり次第終了します。ご了承ください


※店舗とオンラインでは配布条件が異なる場合がございます


※一部取り扱いのない店舗もございます


※配布方法など詳細は各店舗にお問い合わせください



書誌情報


これは幼馴染と付き合い別れた、その後のお話

　双子の姉弟のように育ち、親友以上に仲の良い宏太と咲良。お似合いのカップルだとまわりに噂される二人は、試しに一度付き合ってみたが、特にお互いに恋愛感情を抱くことはなかった。その後は――
「あはっ、わたしで童貞捨てたくせに」
「顔真っ赤にしちゃって、かーわいっ」
　そう咲良にからかわれるも、気兼ねない関係が続いていた。
　だがある日、咲良がとある小説賞を受賞したことを知らされる。よく知る幼馴染の意外な一面に驚く宏太。更には、学校の問題児・羽衣のトラブルを解決する中で、徐々に二人の関係は変化していき……。
　これは、恋人だった幼馴染たちのその後を描く、アフターラブコメ！





『わたしで童貞捨てたくせに』


著者：雲雀湯　イラスト：U35


発行：株式会社KADOKAWA（電撃文庫）


発売日：2026年4月10日発売


定価：880円（本体800円+税）


ISBN：9784049168310


書誌情報：https://dengekibunko.jp/product/322508000511.html




関連情報

・電撃文庫公式サイト：https://dengekibunko.jp/


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