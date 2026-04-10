最新作公開を記念して、2001年の名作がカラオケに登場！『仮面ライダーアギト ＰＲＯＪＥＣＴ　Ｇ４』を、JOYSOUND「みるハコ」で無料配信！

株式会社エクシング

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社エクシングは、通信カラオケ「JOYSOUND」の映像視聴サービス「みるハコ」で、仮面ライダー生誕55周年記念作『アギトー超能力戦争―』公開を記念し、2001年に公開された『仮面ライダーアギト ＰＲＯＪＥＣＴ Ｇ４』を配信します。4月15日（水）から6月14日（日）までの期間中、対象機種「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」を導入の全国のカラオケルームで無料でご覧いただけます。（別途室料）

https://miruhaco.jp/archives/item2/823871/

未知の生命体「アンノウン」との攻防を描いた平成仮面ライダーシリーズ第2作目「仮面ライダーアギト」の物語中盤を舞台として制作された初の劇場版作品『仮面ライダーアギト ＰＲＯＪＥＣＴ Ｇ４』。自衛隊が極秘に開発した禁断のシステム「G4」を巡り、記憶喪失の青年・津上翔一（仮面ライダーアギト）たちが陰謀に巻き込まれまれていきます。“死を背負って戦うシステム”に抗いながら生きるために戦う姿を描いた本作は、お子さまはもちろん、大人も引き込まれる熱いストーリーで、世代を問わず楽しめること間違いなし！

■キャストサイン入りポスターなど豪華プレゼントが当たるキャンペーンも開催！

4月15日（水）から6月14日（日）までの期間中、全国のカラオケ店舗で歌って参加できるカラオケキャンペーンを開催！JOYSOUNDの対象機種を導入のカラオケ店舗で、「うたスキ」（登録無料）にログインの上、課題曲である石原慎一「仮面ライダーAGITO」、風雅なおと「BELIEVE YOURSELF」、またORANGE RANGE「ドラマティック平凡」（4月29日(水・祝)より配信）のいずれかを歌唱し、ご応募ください。抽選で、キャストサイン入りB2ポスターを２名様、レストランアギトコックタイ＋ステッカー2種セットを3名様、仮面ライダーG7アクリルチャーム＋ステッカー2種セットを3名様にプレゼントします。『アギトー超能力戦争―』の主題歌であるORANGE RANGE「ドラマティック平凡」は7月28日（火）までの期間限定で映画映像を背景にしたカラオケをお楽しみいただけます。

なお、4月29日（水）から5月12日（火）までの期間中、JOYSOUNDのカラオケルームで放映される「JOYTV」では、要潤さんの撮りおろしコメント入り映画告知映像を配信中！この機会をお見逃しなく、お近くのカラオケルームで作品の世界観に浸りながら、特別なひとときをお過ごしください。

＝＝ 仮面ライダーアギト ＰＲＯＪＥＣＴ Ｇ４＝＝

◆対象機種・店舗：「JOYSOUND X1」、「JOYSOUND MAX GO」を導入している対象店舗

※対象店舗は、みるハコWEBサイトの特設ページをご確認ください。

◆配信期間：2026年４月15日(水) ～ 2026年6月14日(日)

◆配信コンテンツ：仮面ライダーアギト ＰＲＯＪＥＣＴ Ｇ４

◆料金：無料 ※別途室料

◆再生時間：1時間10分

▽みるハコWEBサイト特設ページ：

https://miruhaco.jp/archives/item2/823871/

▼JOYSOUND「みるハコ」とは

カラオケルームで音楽、スポーツのライブ・ビューイングや、選りすぐりの映画・アニメなどを視聴できるサービスです。映像とともに気兼ねなく会話や飲食ができるのは、プライベート空間ならでは！「同じ趣味の仲間と盛り上がりたい」「最近会えなかった友人とのひと時に」「自分だけの没入できる空間が欲しい」 そんな思いを叶える身近な場所としてお楽しみください。

【映画公開情報】(C)2026「劇場版アギト」製作委員会(C)石森プロ・東映

『アギト-超能力戦争-』

4月29日（水・祝）より劇場公開！

https://www.kamen-rider-official.com/agito/

(C)2026「劇場版アギト」製作委員会

(C)石森プロ・東映