アイズナー賞最優秀カバーアーティスト賞受賞の日本人作家・桃桃子がマーベル・コミックスで手掛けたカバーアートをまとめた豪華画集

株式会社玄光社

株式会社玄光社（本社：東京都千代田区）は、書籍『桃桃子MARVELカバーアート集』を2026年4月10日に発売いたします。

『桃桃子MARVELカバーアート集』2026年4月10日発売

2019年に『MARVEL RISING』のヴァリアントカバーを手掛けて以降、マーベル・コミックスを中心に様々なコミックでカバーアートを描いてきたアーティスト・桃桃子。2021年および2024年にはアイズナー賞にて最優秀カバーアーティスト賞を受賞、2022年からは妖怪・怪談・昔話などの日本的モチーフとマーベルユニバースを融合させた『DEMON WARS』を発表し、2024年には「ULTIMATE X-MEN」にて新キャラクター「メイストーム」を生み出すなど活躍の場を広げ世界中で人気を集めています。

本書は桃桃子が手掛けたマーベル・コミックスのカバーアートをまとめた作品集。2019年～2025年の作品の中から桃桃子本人が厳選した作品・設定資料を一挙収録し、その美しい軌跡を辿ります。

本書のカバーアートも桃桃子による描き下ろしとなっており、ファン必携の1冊です。

著者について

桃桃子

日本を意識したモノクロの作品を描く傍ら、2015年からはコミックコンベンションを中心にアメリカのイベントでゲスト参加。日本国内では企画展示だけでなく、海外からコミッション・注文の依頼が来たりと世界を股にかけて活動している。

X：@peachmomoko60

Instagram：＠peachmomoko60

【本書概要】

タイトル：桃桃子MARVELカバーアート集

発売日：2026/4/10

判型：A4判 240ページ・帯付き

定価：本体5,000円＋税

ISBN：978-4768331231

出版社：株式会社 玄光社

Amazon販売ページ：https://amzn.to/4mbkHYE

【会社概要】

商号：株式会社玄光社

所在地：〒102-8716 東京都千代田区飯田橋4-1-5

設立：1931年

事業内容：出版

URL：https://www.genkosha.co.jp/