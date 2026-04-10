トレーディングマスコット『WAKUKU（ワクク）』第4弾 手芸モチーフの新作『The Handicraft World of WAKUKU』を発売
株式会社ハシートップイン（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：橋本貴裕）は、トレーディングフィギュア『WAKUKU（ワクク）』第4弾『The Handicraft World of WAKUKU』を、2026年4月下旬より、全国の雑貨店・量販店にて順次発売予定です。
発売に先がけて、「ハシートップイン公式オンラインストア」「ハシーストア楽天市場店」「ハシーストアAmazon店」にて、予約販売を実施いたします。
◆予約販売について
〇期間
4月10日（金）18:00～4月16日（木）23:59
〇先行予約店舗
■ハシートップイン公式オンラインストア
URL：https://www.hashy-topin.com/product.php?id=691
※商品ページは予約開始時刻に公開されます。
■ハシーストア楽天市場店
URL：https://item.rakuten.co.jp/rainbowpontpont/wa-3646/
■ハシーストアAmazon店
URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GWMCSLXK
◆商品紹介
アジア発の人気アートトイブランド「HERE」より、手芸の世界をテーマにした『WAKUKU（ワクク）』の新シリーズ『The Handicraft World of WAKUKU』が登場します。
つぎはぎや刺繍を思わせるディテールと、やわらかくあたたかみのある造形が特徴で、手芸のぬくもりを感じられる世界観を表現。少し不思議で、どこか愛おしいキャラクターたちを、コレクションしたくなるデザインに仕上げました。
■ストーリー
きれいなボタンがひとつ、ブリキ缶から転がり落ちる。
ほこりの積もった部屋の隅を抜け、半箱ぶんの綿やいくつもの毛糸、くたびれた古い布を倒していく。
すると――
おやつ棚からは食いしんぼうの小さな幽霊が飛び出し、
カーテンの陰からは夢見る小さなコウモリが顔をのぞかせ、
いたずら好きの子猫はまた花瓶を倒してしまう。
孤独や欠けたところ、不完全ささえも、針と糸でつなぎ合わせて物語に変えていく。
ようこそ、WAKUKU（ワクク）手芸の世界へ。
■ラインナップ
・Not A Good Kitten（いい子じゃない子猫）
・The Corner Tearing Bear（すみっこのほつれぐま）
・Blue Fluffy Beast（青いふわふわかいじゅう）
・The Scarecrow Of Watch（やさしい見守りかかし）
・Sweet Dream Little Bat（夢の小さなコウモリ）
・Gluttonous Ghost（食いしんぼゆうれい）
★シークレット：Prayer Angel（祈りの天使）
■セット内容
・フィギュア（ランダム）×1
・キャラクターカード ×1
※全7種類（シークレット含む）です。
※ブラインドボックス仕様のため、種類をお選びいただくことはできません。
※6個ご購入いただくごとに、6種類セットのディスプレイボックスでお届けします。
〇品番：WA-3646 WAKUKU（ワクク）The Handicraft World of WAKUKU
〇商品サイズ：W100×D89×H153(ｍｍ)
〇PKGサイズ：W106×D95×H165(ｍｍ) / DP BOX：W324×D195×H170(ｍｍ)
〇材質 ：[本体] PVC,PC,ポリエステル
[帽子] ナイロン,ポリエステル
[リング・ボタン] 亜鉛合金
[カード] 紙
〇注意事項 ：対象年齢15歳以上
〇販売価格 ：3,300円(税込)
ハシートップイン
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