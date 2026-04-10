トレーディングマスコット『WAKUKU（ワクク）』第4弾 手芸モチーフの新作『The Handicraft World of WAKUKU』を発売

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株式会社ハシートップイン


株式会社ハシートップイン（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：橋本貴裕）は、トレーディングフィギュア『WAKUKU（ワクク）』第4弾『The Handicraft World of WAKUKU』を、2026年4月下旬より、全国の雑貨店・量販店にて順次発売予定です。

発売に先がけて、「ハシートップイン公式オンラインストア」「ハシーストア楽天市場店」「ハシーストアAmazon店」にて、予約販売を実施いたします。


◆予約販売について

〇期間


　4月10日（金）18:00～4月16日（木）23:59

〇先行予約店舗
　■ハシートップイン公式オンラインストア
　　URL：https://www.hashy-topin.com/product.php?id=691
　　※商品ページは予約開始時刻に公開されます。

　■ハシーストア楽天市場店
　　URL：https://item.rakuten.co.jp/rainbowpontpont/wa-3646/

■ハシーストアAmazon店
　　URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GWMCSLXK


◆商品紹介











アジア発の人気アートトイブランド「HERE」より、手芸の世界をテーマにした『WAKUKU（ワクク）』の新シリーズ『The Handicraft World of WAKUKU』が登場します。

つぎはぎや刺繍を思わせるディテールと、やわらかくあたたかみのある造形が特徴で、手芸のぬくもりを感じられる世界観を表現。少し不思議で、どこか愛おしいキャラクターたちを、コレクションしたくなるデザインに仕上げました。



■ストーリー


きれいなボタンがひとつ、ブリキ缶から転がり落ちる。
ほこりの積もった部屋の隅を抜け、半箱ぶんの綿やいくつもの毛糸、くたびれた古い布を倒していく。



すると――
おやつ棚からは食いしんぼうの小さな幽霊が飛び出し、
カーテンの陰からは夢見る小さなコウモリが顔をのぞかせ、
いたずら好きの子猫はまた花瓶を倒してしまう。



孤独や欠けたところ、不完全ささえも、針と糸でつなぎ合わせて物語に変えていく。
ようこそ、WAKUKU（ワクク）手芸の世界へ。



■ラインナップ


・Not A Good Kitten（いい子じゃない子猫）
・The Corner Tearing Bear（すみっこのほつれぐま）
・Blue Fluffy Beast（青いふわふわかいじゅう）
・The Scarecrow Of Watch（やさしい見守りかかし）
・Sweet Dream Little Bat（夢の小さなコウモリ）
・Gluttonous Ghost（食いしんぼゆうれい）
★シークレット：Prayer Angel（祈りの天使）



■セット内容


・フィギュア（ランダム）×1
・キャラクターカード ×1



※全7種類（シークレット含む）です。
※ブラインドボックス仕様のため、種類をお選びいただくことはできません。
※6個ご購入いただくごとに、6種類セットのディスプレイボックスでお届けします。






〇品番：WA-3646　WAKUKU（ワクク）The Handicraft World of WAKUKU
〇商品サイズ：W100×D89×H153(ｍｍ)


〇PKGサイズ：W106×D95×H165(ｍｍ)　/　DP BOX：W324×D195×H170(ｍｍ)
〇材質　　　：[本体]　PVC,PC,ポリエステル
　　　　　　　[帽子]　ナイロン,ポリエステル


　　　　　　　[リング・ボタン]　亜鉛合金


　　　　　　　[カード]　紙
〇注意事項　：対象年齢15歳以上
〇販売価格　：3,300円(税込)







ハシートップイン


生活にディライトフルなシーンを提供するパートナーへ。





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