トレーディングマスコット『WAKUKU（ワクク）』第4弾 手芸モチーフの新作『The Handicraft World of WAKUKU』を発売

株式会社ハシートップイン

株式会社ハシートップイン（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：橋本貴裕）は、トレーディングフィギュア『WAKUKU（ワクク）』第4弾『The Handicraft World of WAKUKU』を、2026年4月下旬より、全国の雑貨店・量販店にて順次発売予定です。



発売に先がけて、「ハシートップイン公式オンラインストア」「ハシーストア楽天市場店」「ハシーストアAmazon店」にて、予約販売を実施いたします。

◆予約販売について

〇期間

4月10日（金）18:00～4月16日（木）23:59



〇先行予約店舗

■ハシートップイン公式オンラインストア

URL：https://www.hashy-topin.com/product.php?id=691

※商品ページは予約開始時刻に公開されます。



■ハシーストア楽天市場店

URL：https://item.rakuten.co.jp/rainbowpontpont/wa-3646/



■ハシーストアAmazon店

URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GWMCSLXK

◆商品紹介

アジア発の人気アートトイブランド「HERE」より、手芸の世界をテーマにした『WAKUKU（ワクク）』の新シリーズ『The Handicraft World of WAKUKU』が登場します。



つぎはぎや刺繍を思わせるディテールと、やわらかくあたたかみのある造形が特徴で、手芸のぬくもりを感じられる世界観を表現。少し不思議で、どこか愛おしいキャラクターたちを、コレクションしたくなるデザインに仕上げました。



■ストーリー

きれいなボタンがひとつ、ブリキ缶から転がり落ちる。

ほこりの積もった部屋の隅を抜け、半箱ぶんの綿やいくつもの毛糸、くたびれた古い布を倒していく。

すると――

おやつ棚からは食いしんぼうの小さな幽霊が飛び出し、

カーテンの陰からは夢見る小さなコウモリが顔をのぞかせ、

いたずら好きの子猫はまた花瓶を倒してしまう。

孤独や欠けたところ、不完全ささえも、針と糸でつなぎ合わせて物語に変えていく。

ようこそ、WAKUKU（ワクク）手芸の世界へ。



■ラインナップ

・Not A Good Kitten（いい子じゃない子猫）

・The Corner Tearing Bear（すみっこのほつれぐま）

・Blue Fluffy Beast（青いふわふわかいじゅう）

・The Scarecrow Of Watch（やさしい見守りかかし）

・Sweet Dream Little Bat（夢の小さなコウモリ）

・Gluttonous Ghost（食いしんぼゆうれい）

★シークレット：Prayer Angel（祈りの天使）

■セット内容

・フィギュア（ランダム）×1

・キャラクターカード ×1

※全7種類（シークレット含む）です。

※ブラインドボックス仕様のため、種類をお選びいただくことはできません。

※6個ご購入いただくごとに、6種類セットのディスプレイボックスでお届けします。

〇品番：WA-3646 WAKUKU（ワクク）The Handicraft World of WAKUKU

〇商品サイズ：W100×D89×H153(ｍｍ)

〇PKGサイズ：W106×D95×H165(ｍｍ) / DP BOX：W324×D195×H170(ｍｍ)

〇材質 ：[本体] PVC,PC,ポリエステル

[帽子] ナイロン,ポリエステル

[リング・ボタン] 亜鉛合金

[カード] 紙

〇注意事項 ：対象年齢15歳以上

〇販売価格 ：3,300円(税込)

ハシートップイン

生活にディライトフルなシーンを提供するパートナーへ。

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