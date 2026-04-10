【新刊のお知らせ】『シャアル ―戦争という名の悪魔―』2026年4月24日刊行

イナリエイトフォックス株式会社

このたび、株式会社イナリエイトフォックスは、作品タイトルを『シャール ―戦争という名の悪魔―』から改題し、新たに『シャアル ―戦争という名の悪魔―』として、2026年4月24日に刊行することをお知らせいたします。

本作は、長年にわたり当社代表が構想してきた世界観をもとに、約1年の制作期間を経て完成した作品です。戦争という概念を“悪魔”として描き、人間社会や国家、思想の在り方を問いかける物語となっております。

■書籍情報

タイトル：シャアル ―戦争という名の悪魔―

刊行日：2026年4月24日

発行：幻冬舎メディアコンサルティング

絵の文章：星々三日月

イラスト：simme

キャラクターデザイン：R.I.P、匿名希望者1名

■作品について

本作品は、フィクションでありながら現代社会に通じるテーマを内包し、読者に深い問いを投げかける内容となっています。ビジュアルと文章が融合した新しい表現形式にもご注目ください。

■メディア・書店関係者様向けご案内

本作品の見本誌を、メディア関係者様・ニュース媒体様、書店関係者様を対象4月24日までにに、先着20名限定（1企業様につき1冊）で無償提供いたします。

レビュー掲載や取材をご検討いただける場合は、ぜひご連絡ください。

■一般読者様向けプレゼント企画

本作品を、抽選で1名様に無償プレゼントいたします。

応募はX（旧Twitter）より受け付け予定です。詳細は当社公式アカウントにてご案内いたします。