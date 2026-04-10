東海地区最大級のライブサーキット【TIGET presents SAKAE SP-RING 2026】第１弾出演アーティスト103組＆オフィシャルグッズ発表！

株式会社ZIP-FM

毎年6月に名古屋のFMラジオ局 ZIP-FMが主催している東海地区最大級のオムニバス・ライブサーキット「SAKAE SP-RING」。

今年も、6月6日(土)、7日(日)の2日間にわたり、名古屋 栄・新栄一帯のライブハウス、クラブに300組以上のアーティストが集結して開催いたします。

この度、第１弾出演アーティスト103組が決定しました。

チケットは、4月10日(金)正午から、TIGETにて第１弾先行予約を開始いたします。

数量限定で「限定カラータオル付2DAYS PASS」もご用意しております。

さらに、リストバンド引換時に学生証を提示いただくと500円キャッシュバックとなる学生限定特典も実施いたします！

「サカスプ公式アプリ」にてオフィシャルグッズのプレオーダーも開始！

こちらもぜひチェックしてください。

記念すべき20周年を迎える今年も、300組以上のアーティストが名古屋・栄の街を音楽で彩ります。

新しい音楽との出会いが生まれる2日間に、どうぞご期待ください！

■第１弾出演アーティスト103組 ※50音順

ハク。NOMELON NOLEMONLaughing Hickガラクタ終活クラブthe shes gone

青いガーネット / Ayllton / ASTERISM / amanojac / irienchy / 上に1回動かす。 / 上野正明 / WENDY / エイハブ / ES-TRUS / EMNW / 岡本隆根 with サブスクリプションズ / 奥崎海斗 / 踊れない僕ら / おとなりにぎんが計画 / omeme tenten / ORCALAND / 柏木ひなた / カズミナナ / 加藤ヒロ / からあげ弁当 / カラノア / ガストバーナー / ガラクタ / Gum Girl / KI_EN / 北谷琉喜 / 極東飯店 / Qaijff / Ku:ui / QOOPIE / Cool-X / #KTCHAN / 声にならないよ / Cosmic Mauve / コトノハタラズ / 冴夜 / さらさ (Band Set) / ザ・ダービーズ / the shes gone / shallm / chef's / 終活クラブ / シン・パパリガン / 13.3g / SCAMPER / Suzumushi / スーパー登山部 / 水平線 / THREEOUT / zoo zoo sea / Zumi / セブンス・ベガ / そこに鳴る / 多次元制御機構よだか / ちゃんゆ胃(Band set) / CheChe / 手がクリームパン / 友成空 / Trooper Salute / 南壽あさ子 / 名無し之太郎 / Natsudaidai / niina / NEK! / NOMELON NOLEMON / 野島樺乃 / ハク。 / Hakubi / Half time Old / 87頁の栞 / 初音 / HALLEY / halogen / バトルフェイス富安 / pachae / PULPS / 飛行楽園 / HINONABE / フジタカコ / ふぉーかうんと / 物品販売 / POOLS / ペンギンラッシュ / HONEBONE / holoyoi / ミーマイナー / メとメ / メリクレット / MOS / もさを。 / ヤサシクアレ / 友希 / yukaDD / Laughing Hick / Lala / リアクション ザ ブッタ / Rihwa / Lilin / 輪廻 / LET ME KNOW / roi bob / わんちゃんわんわんねこにゃんにゃん

■チケット

・限定カラータオル付2DAYS PASS \9,000

「タオル付2DAYS PASS」限定カラータオル

※本数限定になります。規定枚数に達し次第受付終了となります。

・2DAYS PASS \7,500

・各日１DAY PASS \4,200

※全チケット共通：【学生限定】リストバンド引換時 学生証の提示で500円キャッシュバック！

第１弾先行受付期間：4月10日(金)12:00～4月23日(木) 23:59まで（先着）

お求め頂いたチケットは、下記の場所・時間にて引換が必要です。

引換場所：オアシス２１ 特設会場

引換日時：6月6日(土)9:30～20:00 7日(日)9:30～20:00（予定）

※リストバンド引換所の混雑回避のため、先行予約購入者を先頭に、引換開始時間を指定させていただきます。（指定された引換開始時間以降であればいつでも引換可能）

※「電子チケットのみ」での販売となります。

■オフィシャルグッズ

チケット販売サイトはこちらから :https://tiget.net/events/479272

「SAKAE SP-RING公式アプリ」では、オフィシャルグッズの事前販売受付も開始しています。

受付期間：4月10日(金)12:00 ～6月4日（木）23:59

グッズ受取日時：6月6日(土)9:30～19:00 7日(日)9:30～19:00（予定）

グッズ受取場所：オアシス２１ 特設会場オフィシャルグッズ売り場

■「TIGET presents SAKAE SP-RING 2026」 開催概要

公式アプリダウンロードはこちらから :https://sakaespring.link.fespli.com/

開催日程：2026年6月6日(土)・7日(日)

会場：DIAMOND HALL / NAGOYA ReNY limited / NAGOYA CLUB QUATTRO / RAD HALL / SPADE BOX / HOLIDAY NEXT NAGOYA / RAD NINE / 新栄シャングリラ / R.A.D / RAD SEVEN / CLUB ROCK'N'ROLL / Live & Lounge Vio / TIGHT ROPE / CIRCUS / HeartLand / CLOVER HOUSE / sunset BLUE / NSM EVENT HALL (全18会場)

出演：合計300組以上が出演予定

主催：ZIP-FM / SAKAE SP-RING事務局

後援：名古屋市

特別協賛：TIGET

協賛：Pococha

協力：名古屋スクールオブミュージック＆ダンス専門学校 / 21世紀アカデメイア専門学校名古屋ビジュアルアーツ・アカデミー / FM802 / オアシス２１

問い合わせ: ZIP-FM 052-972-0778（平日 10:00-18:00）

OFFICIAL WEB：http://sakaespring.com/

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■「ZIP-FM」とは

1993年10月開局の愛知県を中心に東海地区を放送エリアに持つFM局（周波数名古屋77.8MHz/豊橋 77.1MHz）。開局以来若年層を中心に高聴取率を獲得、全年齢でも東海地区NO.1の聴取率を誇ります。

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