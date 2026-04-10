ホロラボ、空間プロトタイピングツール「torinome Spaces」を乃村工藝社と共同開発しリリース

株式会社ホロラボtorinome Spaces 画面

株式会社ホロラボ（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：中村 薫、以下「ホロラボ」）は、株式会社乃村工藝社（以下、乃村工藝社）と共同で、空間プロトタイピングWebアプリケーション「torinome Spaces（トライノーム スペーシズ）」を開発し、リリースしました。

■「torinome Spaces」とは：XRで空間プロトタイピングをもっと手軽に

「torinome Spaces」は、Webブラウザ上で3Dモデルや画像を配置し、XRデバイスですぐに確認できる空間プロトタイピングツールです。ホロラボが提供するXRデジタルツインプラットフォーム「torinome」の新たなアプリケーションとして開発されました。従来の「torinome」は緯度経度に基づく広域な情報の可視化を強みとしてきましたが、室内デザインや家具配置などのプロトタイピングにおいては、地理座標の定義や複雑な設定データの準備が活用のハードルとなっていました。「torinome Spaces」は地理情報の設定を不要とし、マーカーを使った現実空間との位置合わせにより、任意の場所を原点として直感的に操作できる環境を提供します。

- ドラッグ＆ドロップですぐにXRへ反映3Dデータや画像、動画をWebブラウザへドラッグアンドドロップするだけ。専用アプリの開発は不要です。- 原点ベースの自由な配置:緯度経度の設定は不要。任意の場所を原点としてコンテンツを自在に配置できます。- 操作性を重視したUI:はじめて触る人でも迷わず使えるよう、機能を空間検証に必要なものに絞ったシンプルなインターフェースです。

torinome for AVP（Apple Vision Pro）と組み合わせることで、高精細なパススルーによる「実寸大で見て、動かして、決める」空間検証が可能になります。室内デザインにとどまらず、展示・イベント空間のレイアウトや什器・サイン計画など、さまざまな場面で活用できます。

■ 開発の背景と目的：空間づくりにおける「仮組」のDX

空間づくりの過程において、社内メンバーやクライアントとの合意形成を図る際、従来の3Dパースや図面だけでは、実際の空間の大きさやオブジェクトのボリューム感が正確に伝わらず、認識にギャップが生まれてしまうことがあります。そのため、部分的に実物大の模型を製作して検証を行う「仮組（かりぐみ）」という工程を行う場合があります。しかし、仮組には多大な準備期間と場所の確保や製作費用がかかること、そして検証のたびに廃材が発生し環境負荷が大きいことが、業界共通の課題となっています。

乃村工藝社の未来創造研究所では、Apple Vision Proの登場を機にこの「仮組」プロセスの変革に着手し、合意形成の迅速化と空間品質の向上を目指して、株式会社ホロラボと共同で本ツールを開発しました。

本ツール開発の目的は、実物による「仮組」を完全に代替することではなく、検証の初期・中間段階をデジタル化し、物理的な製作が必要な最終確認にリソースを集中させることにあります。XRを活用して実寸大で繰り返し検証できる環境を整えることで、短期間に多様なパターンを試行できるようになり、空間づくりにおける意思決定の質とスピードを高めます。さらに物理的な仮組の回数や規模を最適化することで、検証にかかる時間・費用を抑えるとともに、資材使用や廃棄物発生を削減し、よりサステナブルな空間づくりのプロセスへの転換を促進します。

■ 有効性の確認

torinome SpacesとApple Vision Proを使って、展示什器のスケール感や映像を検討している様子torinome SpacesとApple Vision Proを使って、実際のプロダクトとバーチャルのプロダクト模型を並べて検討している様子

実際のプロジェクトでの実装の前に、まず開発部門である未来創造研究所 NOMLABの自主案件での実用性検証が行われました。初期段階においては、家具や展示什器などを中心に実寸大で確認しながらデザインを確認する用途から活用が始まりました。（冒頭画像および上記画像）

こうしたプロトタイピングを何度も重ね、現在は空間全体のボリューム検討においても十分な成果がでています。



「仮組」のDXを実現する、実寸大の空間検証ツール「torinome Spaces」をホロラボと共同開発しました(https://rd.nomurakougei.co.jp/project/technology/page/phygital-torinome-spaces)（未来創造研究所 NOMLABサイトへ）

■ 今後の展開

ホロラボは、乃村工藝社の実務プロセスへの導入・活用を通じて、設計プロセスのDX加速を支援するとともに、「torinome Spaces」の継続的な機能拡充を進めていきます。

Apple Vision Pro以外のXRデバイスへも順次対応し、デバイスを問わず活用できる環境を整備します。さらに、torinome Base（3Dマップ）との連携により、都市スケールから空間スケールまでをシームレスにつなぐプラットフォームへと進化させていきます。

■ torinome（トライノーム）について

「torinome」は、ホロラボが開発・提供するXRデジタルツインプラットフォームです。国土交通省のProject PLATEAUによる3D都市モデルをはじめ、GISデータや3Dモデルを3Dマップ上で可視化でき、マルチデバイス対応のXRアプリと連携して、都市計画・まちづくりから空間デザインまで幅広い領域で活用されています。



torinome 公式サイト：https://hololab.co.jp/services/packages/torinome/

XRデジタルツインプラットフォーム torinome

■ 株式会社ホロラボについて

ホロラボはAR／VRなどのXR技術と、BIM／フォトグラメトリや3D都市モデルなど3D空間データや技術とそれらが生み出す新しい体験をテーマにしたテクノロジー集団です。目の前のWowな体験からまちづくりDXにおける都市のデジタルツインに至る、広がりゆく領域の最先端を常に学び、広く世の中の皆さんに発信、共に楽しみます。

正式名：株式会社ホロラボ

英語名：HoloLab Inc.

所在地：〒141-0031 東京都品川区西五反田8-3-6

資本金： 93,940,000円

代表者：中村薫 (代表取締役CEO)

設立日：2017年1月18日

ウェブ：https://hololab.co.jp

※プレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。