TVアニメーション「ガンバレ！中村くん！！」期間限定POP UP STORE inロフト 開催決定！

有限会社フィルター・インク

TVアニメーション「ガンバレ！中村くん！！」POP UP STORE開催決定！

『猫に癒され中』をテーマに、特別に描きおろされた3人がみなさまをお出迎えいたします。

2026年4月23日(木)より、2か所のロフトを巡回いたします。

会場先行販売のオリジナルグッズや、等身大パネルのフォトスポットや場面写真パネル展示など見どころ満載のイベントとなっております。

ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、ご来店を心よりお待ちしております。

中村くんたちとの記念撮影もぜひお楽しみください。購入者特典として税込2,000円以上お買い上げごとにイラストカード（全4種）をランダムで1枚プレゼント☆

※お買い上げ特典は数量限定のため、なくなり次第終了となります。

※ランダムでのお渡しのため、絵柄はお選びいただけません。

《商品ラインナップ》

描きおろしグッズなどご紹介☆

●【会場限定】カプセルトイ ミニ缶バッジ 全15種●アクリルスタンド 描きおろし 3種●トレーディング缶バッジ 全6種●トレーディングミニブロマイド 全6種●なかむらくんとひろせくんの日常ノート●広瀬のハンカチ●トレーディングミニアクリルスタンド 全5種

TVアニメーション「ガンバレ！中村くん！！」POP UP STORE 商品一覧

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※販売状況等によって、イベント開催中に追加入荷を行う場合がございます。

TVアニメーション「ガンバレ！中村くん！！」POP UP STORE in ロフト概要

■吉祥寺ロフト

会期：2026年4月23日(木)～5月11日(月)

※最終日は17時閉場予定

■栄ロフト

会期：2026年5月1日(金)～5月18日(月)

※最終日は17時閉場予定

※開催日程は予告なく変更・中止となる場合がございます。

※各店舗の営業状況につきましては、各店舗のHP・Xにてご確認ください。

※商品の仕様は予告なく変更となる場合がございます。

※混雑が予想される場合は入場制限等実施する可能性がございます。

■イベント公式X

【Pアニメストア】POP UP STORE公式

@Pani_popupstore

https://x.com/Pani_popupstore

■TVアニメーション「ガンバレ！中村くん！！」POP UP STOREイベント特設ページ

https://www.philter.co.jp/pani/nakamurakun/

TVアニメーション「ガンバレ！中村くん！！」作品概要

「どうしよう、好きだ、大好きだ…！」

主人公・中村男久斗はどこにでもいる 内気な男子高校生。

友人ゼロの彼の前に現れたのは、クラスメイトの広瀬愛貴。

何だこの気持ちは…!?

まだ友達でもないのに、広瀬をみると毎日ドキドキがとまらない!!

内気な男子高校生・中村くんの広瀬への“片想いをめぐる妄想と暴走”を

どこか懐かしい80～90'sタッチでコミカルに表現し、高い人気を博す、

春泥による王道BLコメディマンガ「ガンバレ！中村くん！！」の

TVアニメーション化が決定！

2026年４月より放送開始！

■TVアニメーション「ガンバレ！中村くん！！」公式サイト

https://nakamura-kun.love/

■TVアニメーション「ガンバレ！中村くん！！」公式X

@nkmr_kun_tv

https://x.com/nkmr_kun_tv

＊画像を使用の際は、下記のコピーライト表記の記載をお願いいたします。

(C)Nakamura-kun!! Animation Project