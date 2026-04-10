★イベント情報★うずまきマニアと怪魚が蠢く史上最恐のイベント！『伊藤潤二 POP UP STORE -うずまき＆ギョ-』がハンズ渋谷で開催決定。■JUNJIITO

株式会社CRAZY BUMP

マンガ、アニメ、特撮などを始めとするサブカルチャーをテーマとした企画展を開催・運営している株式会社CRAZY BUMPは2026年4月18日(土)～2026年4月30日(木)の期間でハンズ渋谷店にて開催する【伊藤潤二 POP UP STORE -うずまき＆ギョ- in 渋谷】の情報を公開致します。

2025年の終わりから2026年の始まりにかけて、中野ブロードウェイを未曾有の恐怖で支配した「墓場の画廊」特別企画、『伊藤潤二 POP UP STORE -うずまき＆ギョ-』がハンズ渋谷で開催決定！

日本ホラー漫画界のトップランナーとして世界で活躍する伊藤潤二先生。恐怖と美、そして狂気が入り混じる伊藤潤二ワールドの中でも、渦巻く狂気に吸い込まれる傑作『うずまき』と、鼻を突く異臭とともに迫りくる深海の侵略者『ギョ』がついにポップアップストアに！

今回のキービジュアルは、墓場の画廊のためだけに描かれた完全新作描き下ろし。

『うずまき』の主人公・五島桐絵と、謎多きクラスメート黒谷あざみが中心に据えられ、

二人の身体がゆっくりと、しかし抗いようもなく巨大な渦へと飲み込まれていく――。

会場では両作品の魅力を過剰に盛り込んだオリジナルグッズを多数販売。

渦を巻き続けるかのように生活に忍び込む雑貨や、視覚も鼻腔も刺激するような五感に響く強烈なデザインのアパレルなど、狂気と悪夢をまとったコレクションが勢ぞろいします。

■見るほどに目が離せなくなる商品情報を大公開！

キービジュアル Tシャツ/5,500円(税込)

サイズ：S~XXL

伊藤潤二先生の描き下ろしイラストをTシャツ化！

大人気キャラ「五島桐絵」と「黒谷あざみ」が、新たな「渦」に飲み込まれるイベント限定デザイン！

伊藤潤二が描く鮮烈な美少女とポップなデザインが刺激的な“うずまきマニア”必携の1枚だ。

コラージュ Tシャツ/5,500円(税込)

サイズ：S~XXL

劇中に渦巻く恐怖の名場面をコラージュしたTシャツが登場！

禍々しくも美しく、不思議と目が離せない魅力に溢れたデザインは、まさに伊藤潤二ワールドそのもの。

桶 Tシャツ/5,500円(税込)

サイズ：S~XXL

「うずまきは素晴らしい！うずまきこそ最高の芸術だ！」

“うずまき”に魅了されすぎた秀一の父が、自ら「うずまき」になってしまった衝撃のシーンをTシャツで再現。

これを着てあなたも「うずまき」の魅力を熱く語り、布教活動に務めよう！

OKINAWA Tシャツ/5,500円(税込)

サイズ：S~XXL

歩く殺人魚に街が侵略される生臭すぎる終末パニックホラー『ギョ』から、舞台となった沖縄土産風のトロピカルなデザインのTシャツが登場！

色鮮やかでオシャレなデザインにもかかわらず、なぜか不快な異臭が匂い立つような禍々しさ！

美ら海水族館では決して見られない奇形魚の姿に戦慄せよ！

傷跡 ロングスリーブTシャツ/7,920円(税込)

サイズ：S~XXL

キャラクター「黒谷あざみ」をモチーフにした「傷跡」ロングスリーブTシャツが登場！

トラウマ級のインパクトを残した恐怖の名場面を大々的にプリントした、カルトな魅力に溢れる衝撃のデザイン。恐怖そのものを身に纏え！

アロハシャツ/14,850円(税込)

サイズ：S~XL

作中に登場する様々な「渦」と登場人物たちの「表情」をコラージュ的に散りばめ、まさに全身で「うずまき」を体感できる怪奇アロハシャツ！

気がつけば、着ている自分の体も渦を巻くように捻れ始めるかも…？ご注意ください。

ジャージ/11,000円(税込)

サイズ：M~XL

伊藤潤二先生の描き下ろしイラストがプリントされたジャージが登場！

ブラックなボディの背面に大きく渦巻く「五島桐絵」と「黒谷あざみ」、胸元には「うずまき」のロゴがワンポイント。

伊藤潤二の傑作をアクティブに着こなせる1枚！

リバーシブルバケットハット/6,600円(税込)

サイズ：フリー

作品を代表する人気キャラクター「黒谷あざみ」をモチーフにしたリバーシブルバケットハットが登場。

渦に目玉が飲み込まれる名場面を刺繍で再現した表面と、裏地にはあざみの姿がど迫力の総柄プリント！

もちろん両面仕様で楽しめます。

ダイカットポーチ 全2種/4,180円(税込)

サイズ：秀一の父 約W216mm×H176mm、桐絵 約W215mm×H173mm

『うずまき』を彩る人気のキャラクターが、インパクト大のダイカットポーチに！

お手持ちのストラップやチャームを付けて、お出かけ用のミニバッグにもなる優れもの。

折りたたみ傘/5,500円(税込)

サイズ：開いたサイズ 1000mm×1000mm

まさに日常が一瞬にして“うずまき”の世界にれるような、両面うずまきプリントの美麗な折り畳み傘が登場！

外側はシンプルなうずまき柄、内側には伊藤潤二先生描き下ろしの「五島桐絵」と「黒谷あざみ」がビビッドに映える！

御朱印帳/3,300円(税込)

サイズ：W109mm×H160mm

大人気の御朱印帳が登場！神聖な雰囲気漂うちりめん生地に「黒谷あざみ」を表紙に大々的にプリント。

寺社仏閣で御朱印帳を渡せば、気味悪がられること間違いなし！御朱印巡りで家内安全、無病息災、渦巻回避？

パタパタメモ/770円(税込)

サイズ：W77mm×H108mm×厚さ12mm(折り畳み時)

豆本のような表紙をひらけば、4種類のメモ帳があらわれる！

ちょっとしたお願い事や感謝のメッセージをしたためて渡せる便利なサイズ。

秀一の父 風呂桶/1,650円(税込)

サイズ：直径250mm

秀一の父が、自ら「うずまき」になってしまった衝撃のシーンを再現した、まさかの「桶」そのものが登場！

実用するか？飾るか？決して入らないようにご注意を。

うずまき ロングタンブラー/2,200円(税込)

サイズ：φ76mm×H151mm

意思を持った五島桐絵の髪の毛が暴走する名場面をプリントしたロングタンブラーが登場。

うずまき シャカシャカアクキー/1,100円(税込)

サイズ：W50mm×H80mm

黒谷あざみの頭部に現れた渦と、転がり落ちる目玉がシャカシャカ動く、狂気のアクリルキーホルダー。

うずまき・ギョ ブラインドアクリルキーホルダー 全14種/各660円(税込)

サイズ：W50mm×H55mm

2作品の記憶に残る衝撃シーンがブラインド形式のアクリルキーホルダーに。

集めて重ね付けして伊藤潤二ワールドを持ち歩こう！

うずまき ブラインドヘアゴム 全10種/各660円(税込)

サイズ：ヘアゴムサイズ：φ55mm、アクリルチャームサイズ：30mm各内

まさに渦を巻くように螺旋を描くヘアゴム＆アクリルチャームのセットが全10種のボリュームで登場！

↓その他商品一覧は以下↓

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・周辺の通行の妨げとなるトレード行為はお断りさせていただきます。

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・転売目的でのご購入は固くお断りいたします。

・アイテムによって販売個数制限を設けさせていただく場合がございます。

・会場内の撮影は係の指示に従い、他の来場者のプライバシー等に配慮して行ってください。

・すべての内容に関しまして、予告なく変更や中止となる場合がございます。予めご了承ください。

【伊藤潤二 POP UP STORE-うずまき&ギョ- in 渋谷】

期間2026年4月18日(土) ～ 4月30日(木)

時間10:00～21:00

会場ハンズ渋谷店 B2Cフロア

所在地東京都渋谷区宇田川町12-18

https://shibuya.hands.net/

https://store.hakabanogarou.jp/view/category/ct323

(C)伊藤潤二／小学館