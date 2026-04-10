【4/24スタート｜恵比寿】「GARDEN WHITE ～BEER GARDEN～」季節で表情を変えるルーフトップビアガーデン。

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株式会社ポトマック

JR恵比寿駅直結・アトレ恵比寿西館最上階レストラン「GARDEN WHITE」（ガーデンホワイト）は、ルーフトップビアガーデン「GARDEN WHITE ～BEER GARDEN～」を、2026年4月24日（金）～10月31日（土）の期間限定で開催いたします。




【予約受付フォーム】
https://booking.ebica.jp/webrsv/plan_search/e014001308/5830
※2026年4月10日（金）よりWEB予約受付開始



【Instagram】


https://www.instagram.com/gardenwhite.ebisu/



季節で表情を変える、ルーフトップ・ビアガーデン


世界を旅するプラントハンター「西畠清順氏」プロデュース “アトレ空中花園” を望む、光と緑に囲まれた開放感溢れる絶景のテラス。

恵比寿の空の下、風と光を感じながら楽しむ、GARDEN WHITE ～BEER GARDEN～ 。


カリフォルニアの開放感と、イタリアンの“食事としての満足感”。
ただ飲むだけではなく、“料理と時間を楽しむ”ためのビアガーデン。


初夏は軽やかに、真夏は香ばしく、秋はゆったりと。
季節ごとにテーマを設け、料理・お酒・空気感までもが移ろいます。


4～6月 シーズンテーマ｜Fresh Coast（初夏）

ビアガーデンで選べる3種類のプラン


4∼6月は“フレッシュコースト”をテーマに、初夏の風とともに楽しむ、軽やかなカリフォルニアイタリアン。野菜や魚介、柑橘を中心に、爽やかで心地よい味わいを提案します。




◆【飲み放題付き】カジュアルコース　料金 5,500円(税込)/1名



＜ 料理内容 ＞


【DELIプレート】


　生ハム／トマトとモッツァレラの紫蘇カプレーゼ／ハーブカシューナッツ／


　ひよこ豆のフムス カレー風味／ガーリックバターフォカッチャ


【ベジタブルフリット】


　ズッキーニとポテトフリット レモンハーブヨーグルト


【メイン】


　チリライムチキングリルとカリフォルニアサラダ


【パスタ】


　塩レモンとトマトのパスタ ガゼレッチェ




◆【飲み放題付き】スタンダードコース　料金 6,500円(税込)/1名



＜ 料理内容 ＞


【DELIプレート】


　生ハム／トマトとモッツァレラの紫蘇カプレーゼ／ハーブカシューナッツ／


　ひよこ豆のフムス カレー風味／ガーリックバターフォカッチャ


【ベジタブルフリット】


　ズッキーニとポテトフリット レモンハーブヨーグルト


【メイン】


　チリライムポークグリルとカリフォルニアサラダ


【パスタ】


　塩レモンとトマトのパスタ ガゼレッチェ


【デザート】


　ピスタチオジェラートとベリーのソース




◆【飲み放題付き】プレミアムコース　料金 7,500円(税込)/1名



＜ 料理内容 ＞


【DELIプレート】


　生ハム／トマトとモッツァレラの紫蘇カプレーゼ／ハーブカシューナッツ／


　ひよこ豆のフムス カレー風味／ガーリックバターフォカッチャ


【フリット】


　フィッシュ＆チップス 自家製ハーブビネガーとタルタル


【メイン】


　グリルステーキとカリフォルニアサラダ


【パスタ】


　塩レモンとトマトのパスタ ガゼレッチェ


【デザート】


　ピスタチオジェラートとベリーのソース


7～8月 シーズンテーマ｜



Sunset Grill



グリルとスパイスが主役のカリフォルニアイタリアン。
香ばしく焼き上げた肉や魚介、スモーキーな香りと力強い味わいで、真夏の夜をダイナミックに演出します。





9～10月 シーズンテーマ｜


Harvest Table



季節の恵みと余韻を味わう、大人のカリフォルニアイタリアン。
実りの食材をシンプルに活かし、心地よい夜にゆっくりと向き合う秋のテーブル。






テラスを彩る、多彩なドリンク！


ドリンクブースでは、生ビールやスパークリングワイン、カクテルなど


多彩なフリードリンクをご用意。
さらに、バーテンダーがカウンターで仕上げるオリジナルカクテルもご提供いたします。
テラスで過ごす時間を、より特別な一杯とともにお楽しみください。






・生ビール（サッポロ黒ラベルなど）
・スパークリングワイン
・ワイン（白、赤）
・スパークリングカクテル各種
・ハイボール
・フルーツリキュール各種
・スピリッツ各種
・シロップ各種
・ソフトドリンク各種




■アラカルト


※季節によって提供内容が異なる場合がございます。








店舗概要




GARDEN WHITE


【予約受付フォーム】https://booking.ebica.jp/webrsv/plan_search/e014001308/5830


　※2026年4月10日（金）よりWEB予約受付開始
【住所】〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南 1-6-1 アトレ恵比寿西館 8F
【営業期間】2026年4月24日～10月31日（予定）
【営業時間】


11:00～23:00（ラストオーダー22:00）


※ビアガーデン営業は下記営業時間となります
平日：17：00～23：00（最終予約21：00迄）
土日祝：16：00～23：00（最終予約21：00迄）
【定休日】不定休（アトレ恵比寿に準ずる）
【席数】店内：142席／テラス：約136席　※テラス席はお席の上部に屋根がございません
【電話番号】03-6452-3351


【Instagram】https://www.instagram.com/gardenwhite.ebisu/