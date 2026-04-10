【4/24スタート｜恵比寿】「GARDEN WHITE ～BEER GARDEN～」季節で表情を変えるルーフトップビアガーデン。
JR恵比寿駅直結・アトレ恵比寿西館最上階レストラン「GARDEN WHITE」（ガーデンホワイト）は、ルーフトップビアガーデン「GARDEN WHITE ～BEER GARDEN～」を、2026年4月24日（金）～10月31日（土）の期間限定で開催いたします。
【予約受付フォーム】
https://booking.ebica.jp/webrsv/plan_search/e014001308/5830
※2026年4月10日（金）よりWEB予約受付開始
【Instagram】
https://www.instagram.com/gardenwhite.ebisu/
季節で表情を変える、ルーフトップ・ビアガーデン
世界を旅するプラントハンター「西畠清順氏」プロデュース “アトレ空中花園” を望む、光と緑に囲まれた開放感溢れる絶景のテラス。
恵比寿の空の下、風と光を感じながら楽しむ、GARDEN WHITE ～BEER GARDEN～ 。
カリフォルニアの開放感と、イタリアンの“食事としての満足感”。
ただ飲むだけではなく、“料理と時間を楽しむ”ためのビアガーデン。
初夏は軽やかに、真夏は香ばしく、秋はゆったりと。
季節ごとにテーマを設け、料理・お酒・空気感までもが移ろいます。
4～6月 シーズンテーマ｜Fresh Coast（初夏）
ビアガーデンで選べる3種類のプラン
4∼6月は“フレッシュコースト”をテーマに、初夏の風とともに楽しむ、軽やかなカリフォルニアイタリアン。野菜や魚介、柑橘を中心に、爽やかで心地よい味わいを提案します。
◆【飲み放題付き】カジュアルコース 料金 5,500円(税込)/1名
＜ 料理内容 ＞
【DELIプレート】
生ハム／トマトとモッツァレラの紫蘇カプレーゼ／ハーブカシューナッツ／
ひよこ豆のフムス カレー風味／ガーリックバターフォカッチャ
【ベジタブルフリット】
ズッキーニとポテトフリット レモンハーブヨーグルト
【メイン】
チリライムチキングリルとカリフォルニアサラダ
【パスタ】
塩レモンとトマトのパスタ ガゼレッチェ
◆【飲み放題付き】スタンダードコース 料金 6,500円(税込)/1名
＜ 料理内容 ＞
【DELIプレート】
生ハム／トマトとモッツァレラの紫蘇カプレーゼ／ハーブカシューナッツ／
ひよこ豆のフムス カレー風味／ガーリックバターフォカッチャ
【ベジタブルフリット】
ズッキーニとポテトフリット レモンハーブヨーグルト
【メイン】
チリライムポークグリルとカリフォルニアサラダ
【パスタ】
塩レモンとトマトのパスタ ガゼレッチェ
【デザート】
ピスタチオジェラートとベリーのソース
◆【飲み放題付き】プレミアムコース 料金 7,500円(税込)/1名
＜ 料理内容 ＞
【DELIプレート】
生ハム／トマトとモッツァレラの紫蘇カプレーゼ／ハーブカシューナッツ／
ひよこ豆のフムス カレー風味／ガーリックバターフォカッチャ
【フリット】
フィッシュ＆チップス 自家製ハーブビネガーとタルタル
【メイン】
グリルステーキとカリフォルニアサラダ
【パスタ】
塩レモンとトマトのパスタ ガゼレッチェ
【デザート】
ピスタチオジェラートとベリーのソース
7～8月 シーズンテーマ｜
Sunset Grill
グリルとスパイスが主役のカリフォルニアイタリアン。
香ばしく焼き上げた肉や魚介、スモーキーな香りと力強い味わいで、真夏の夜をダイナミックに演出します。
9～10月 シーズンテーマ｜
Harvest Table
季節の恵みと余韻を味わう、大人のカリフォルニアイタリアン。
実りの食材をシンプルに活かし、心地よい夜にゆっくりと向き合う秋のテーブル。
テラスを彩る、多彩なドリンク！
ドリンクブースでは、生ビールやスパークリングワイン、カクテルなど
多彩なフリードリンクをご用意。
さらに、バーテンダーがカウンターで仕上げるオリジナルカクテルもご提供いたします。
テラスで過ごす時間を、より特別な一杯とともにお楽しみください。
・生ビール（サッポロ黒ラベルなど）
・スパークリングワイン
・ワイン（白、赤）
・スパークリングカクテル各種
・ハイボール
・フルーツリキュール各種
・スピリッツ各種
・シロップ各種
・ソフトドリンク各種
■アラカルト
※季節によって提供内容が異なる場合がございます。
店舗概要
GARDEN WHITE
【予約受付フォーム】https://booking.ebica.jp/webrsv/plan_search/e014001308/5830
※2026年4月10日（金）よりWEB予約受付開始
【住所】〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南 1-6-1 アトレ恵比寿西館 8F
【営業期間】2026年4月24日～10月31日（予定）
【営業時間】
11:00～23:00（ラストオーダー22:00）
※ビアガーデン営業は下記営業時間となります
平日：17：00～23：00（最終予約21：00迄）
土日祝：16：00～23：00（最終予約21：00迄）
【定休日】不定休（アトレ恵比寿に準ずる）
【席数】店内：142席／テラス：約136席 ※テラス席はお席の上部に屋根がございません
【電話番号】03-6452-3351
【Instagram】https://www.instagram.com/gardenwhite.ebisu/