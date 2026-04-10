【4/24スタート｜恵比寿】「GARDEN WHITE ～BEER GARDEN～」季節で表情を変えるルーフトップビアガーデン。

株式会社ポトマック

JR恵比寿駅直結・アトレ恵比寿西館最上階レストラン「GARDEN WHITE」（ガーデンホワイト）は、ルーフトップビアガーデン「GARDEN WHITE ～BEER GARDEN～」を、2026年4月24日（金）～10月31日（土）の期間限定で開催いたします。

【予約受付フォーム】

https://booking.ebica.jp/webrsv/plan_search/e014001308/5830

※2026年4月10日（金）よりWEB予約受付開始

【Instagram】

https://www.instagram.com/gardenwhite.ebisu/

季節で表情を変える、ルーフトップ・ビアガーデン

世界を旅するプラントハンター「西畠清順氏」プロデュース “アトレ空中花園” を望む、光と緑に囲まれた開放感溢れる絶景のテラス。

恵比寿の空の下、風と光を感じながら楽しむ、GARDEN WHITE ～BEER GARDEN～ 。

カリフォルニアの開放感と、イタリアンの“食事としての満足感”。

ただ飲むだけではなく、“料理と時間を楽しむ”ためのビアガーデン。

初夏は軽やかに、真夏は香ばしく、秋はゆったりと。

季節ごとにテーマを設け、料理・お酒・空気感までもが移ろいます。

4～6月 シーズンテーマ｜Fresh Coast（初夏）

ビアガーデンで選べる3種類のプラン

4∼6月は“フレッシュコースト”をテーマに、初夏の風とともに楽しむ、軽やかなカリフォルニアイタリアン。野菜や魚介、柑橘を中心に、爽やかで心地よい味わいを提案します。

◆【飲み放題付き】カジュアルコース 料金 5,500円(税込)/1名

＜ 料理内容 ＞

【DELIプレート】

生ハム／トマトとモッツァレラの紫蘇カプレーゼ／ハーブカシューナッツ／

ひよこ豆のフムス カレー風味／ガーリックバターフォカッチャ

【ベジタブルフリット】

ズッキーニとポテトフリット レモンハーブヨーグルト

【メイン】

チリライムチキングリルとカリフォルニアサラダ

【パスタ】

塩レモンとトマトのパスタ ガゼレッチェ

◆【飲み放題付き】スタンダードコース 料金 6,500円(税込)/1名

＜ 料理内容 ＞

【DELIプレート】

生ハム／トマトとモッツァレラの紫蘇カプレーゼ／ハーブカシューナッツ／

ひよこ豆のフムス カレー風味／ガーリックバターフォカッチャ

【ベジタブルフリット】

ズッキーニとポテトフリット レモンハーブヨーグルト

【メイン】

チリライムポークグリルとカリフォルニアサラダ

【パスタ】

塩レモンとトマトのパスタ ガゼレッチェ

【デザート】

ピスタチオジェラートとベリーのソース

◆【飲み放題付き】プレミアムコース 料金 7,500円(税込)/1名

＜ 料理内容 ＞

【DELIプレート】

生ハム／トマトとモッツァレラの紫蘇カプレーゼ／ハーブカシューナッツ／

ひよこ豆のフムス カレー風味／ガーリックバターフォカッチャ

【フリット】

フィッシュ＆チップス 自家製ハーブビネガーとタルタル

【メイン】

グリルステーキとカリフォルニアサラダ

【パスタ】

塩レモンとトマトのパスタ ガゼレッチェ

【デザート】

ピスタチオジェラートとベリーのソース

7～8月 シーズンテーマ｜

Sunset Grill



グリルとスパイスが主役のカリフォルニアイタリアン。

香ばしく焼き上げた肉や魚介、スモーキーな香りと力強い味わいで、真夏の夜をダイナミックに演出します。

9～10月 シーズンテーマ｜

Harvest Table



季節の恵みと余韻を味わう、大人のカリフォルニアイタリアン。

実りの食材をシンプルに活かし、心地よい夜にゆっくりと向き合う秋のテーブル。

テラスを彩る、多彩なドリンク！

ドリンクブースでは、生ビールやスパークリングワイン、カクテルなど

多彩なフリードリンクをご用意。

さらに、バーテンダーがカウンターで仕上げるオリジナルカクテルもご提供いたします。

テラスで過ごす時間を、より特別な一杯とともにお楽しみください。

・生ビール（サッポロ黒ラベルなど）

・スパークリングワイン

・ワイン（白、赤）

・スパークリングカクテル各種

・ハイボール

・フルーツリキュール各種

・スピリッツ各種

・シロップ各種

・ソフトドリンク各種

■アラカルト

※季節によって提供内容が異なる場合がございます。

店舗概要

GARDEN WHITE

【予約受付フォーム】https://booking.ebica.jp/webrsv/plan_search/e014001308/5830

※2026年4月10日（金）よりWEB予約受付開始

【住所】〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南 1-6-1 アトレ恵比寿西館 8F

【営業期間】2026年4月24日～10月31日（予定）

【営業時間】

11:00～23:00（ラストオーダー22:00）

※ビアガーデン営業は下記営業時間となります

平日：17：00～23：00（最終予約21：00迄）

土日祝：16：00～23：00（最終予約21：00迄）

【定休日】不定休（アトレ恵比寿に準ずる）

【席数】店内：142席／テラス：約136席 ※テラス席はお席の上部に屋根がございません

【電話番号】03-6452-3351

【Instagram】https://www.instagram.com/gardenwhite.ebisu/