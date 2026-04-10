CD3枚組の特大ボリューム！幻の朗読劇が蘇る！ドラマCD『魔法少女ノ魔女裁判 ～the first page～』再審　の展開図が到着！

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！

大人気ゲーム『魔法少女ノ魔女裁判』の前日譚として2025年5月に上演され、“幻の朗読劇”と言われる、『魔法少女ノ魔女裁判 ～the first page～』。

その”幻の朗読劇”を完全ドラマCD化した『魔法少女ノ魔女裁判 ～the first page～』再審 が2026年4月22日に発売されます。

総収録時間3時間超えの本作の展開図が到着！

予約・購入者を対象としたキャスト直筆サイン色紙抽選キャンペーンも大好評実施中！

■パッケージ展開図が到着！

2025年7月に発売され、大ヒットを記録しているゲーム『魔法少女ノ魔女裁判』。その発売に先駆け、同年5月に行われ好評を博した朗読劇『魔法少女ノ魔女裁判 ～the first page～』が、全編スタジオ新規録音のハイクオリティな音質でついにパッケージ化！

そんな本作の展開図が解禁です！

当時のイベントビジュアルを施したジャケットに加え、朗読劇内でのキーになっている時計をモチーフにしたディスクは昼公演・夜公演・おまけ公演の開演時間を表しています！

過去の演出ノートに基づいた、全編新規録音の本作をぜひお楽しみください！

本作の雰囲気を味わえる試聴動画も公開中です！

▼試聴動画はこちらから！

https://youtu.be/hE88Xrt_g_I

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=hE88Xrt_g_I ]

アニメイト・タワーレコードオンラインでは、予約キャンペーンも実施中！

詳細は各店舗でご確認ください！

いよいよ発売まで2週間と迫った本作。

予約して、楽しみにお待ちください！

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【商品基本情報】

・タイトル：ドラマCD『魔法少女ノ魔女裁判 ～the first page～』再審

・発売日：2026年4月22日（水）

・価格：4,980円（税込）/ 4,527円（税抜）

・品番：FFCP-0054

・発売元・販売元：株式会社フロンティアワークス

・仕様：CD3枚組

・あらすじ

『この悪夢から逃れる方法は1つ―

理不尽なゲームを巡り、生き残ること』

記憶を失った四人の少女が目を覚ますと、

そこは血で満たされた巨大なバスタブの中。

底からあふれ出す血は急激に水位を上げ、

混乱する少女たちを飲み込まんとする。

黒幕を見つけるべく、互いを疑い、罵り合う少女たち。

だが、徐々に思い出される自身の罪と、襲い来る悪夢のような罰は、

次第に彼女らを追い詰めていく。

やがて辿り着いた絶望の淵で響く、木槌の音―

あまりに可哀想な脱出劇の一幕が上がろうとしていた。

「黒幕の魔女は この中にいる」

収録内容

01.第一幕

02.第二幕・第一場

03.第二幕・第二場

04.第三幕

01.第一幕

02.第二幕・第一場

03.第二幕・第二場

04.第三幕

01.おまけ公演

02.昼公演キャストトーク

03.夜公演キャストトーク

＜昼公演キャスト＞

桜羽エマ：三木谷 奈々

宝生マーゴ：樹 冬華

遠野ハンナ：石崎 紗彩

橘シェリー：柊 優花 ほか

＜夜公演キャスト＞

桜羽エマ：三木谷 奈々

宝生マーゴ：樹 冬華

遠野ハンナ：石崎 紗彩

二階堂ヒロ：東雲 はる ほか

＜おまけ公演出演＞

東雲 はる（二階堂ヒロ役）

畑 俊行（『魔法少女ノ魔女裁判』ゲームプロデューサー）

深浦 佑太（朗読劇脚本）

松木 円宏（演出・ディレクション）

■キャンペーン

ドラマCD『魔法少女ノ魔女裁判 ～the first page～』再審を、下記の対象店舗にてご予約・ご購入頂いた方の中から抽選で【キャスト直筆サイン入り色紙】をプレゼントいたします！

〇対象店舗

アニメイト全店（通販含む） 、タワーレコード オンライン

〇開催期間

2026年4月21日(火)～5月10日(日)

○対象商品

2026年4月22日(水)発売

ドラマCD『魔法少女ノ魔女裁判 ～the first page～』再審（FFCP-0054） 4,980円（税込）

○景品

キャスト直筆サイン入り色紙

〇サインキャスト

桜羽エマ：三木谷 奈々 さん

宝生マーゴ：樹 冬華 さん

遠野ハンナ：石崎 紗彩 さん

橘シェリー：柊 優花 さん

二階堂ヒロ ：東雲 はる さん

※対象期間など詳細につきましては、各店舗及び各通販サイトにお問い合わせ下さい

※第三者への転売、譲渡、オークション等への出品行為を、如何なる場合におきましても固く禁じます

※景品にはスタッフの方で当選者様のお名前を記載させていただきます。あらかじめご了承ください。

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