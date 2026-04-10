アプリ 「アンパンマン はじめてABC」新ゲームモード「ペアさがし」が登場

株式会社日テレWands

株式会社日テレWands(本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員：角田洋子)が配信するアンパンマンの幼児向け英語アプリ「アンパンマン はじめてABC」のまなびほうだいコースに、遊びの幅が広がる新ゲームモード「ペアさがし」が登場いたしました。

■App Store（対応OS：iOS 15.0 以降 iPadOS 15.0 以降）

https://itunes.apple.com/jp/app/id6670243700?mt=8

■Google Play（対応OS：Android OS 9.0 以降）

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ntvwands.abc

新ゲームモード「ペアさがし」の内容

裏返しになったカードをめくって、おなじ英単語イラストのペアをみつけるゲームです。

【ここがオススメ！】

・カレーパンマンが元気にゲームをナビゲート！

カレーパンマンの明るい声に応援されるから、お子さまのやる気もアップ！アンパンマンやなかまたちがたっぷり褒めてくれる演出で、自己肯定感と達成感を育みます。

・＜かんたん・ふつう・むずかしい＞から難易度を選択！「できた！」を実感

お子さまの成長に合わせて選べる3段階の難易度がございます。「できた！」を積み重ねてステップアップできるから、無理なく集中力が続きます。

ゲームをクリアすると、かわいい英単語イラストの「ABCシール」がもらえます。コレクションする楽しみが継続的な学びにつながり、ばいきんまんと一緒に単語を復習できるから、定着率もバツグンです。

・英語が自然に身につく

カードを開いたり、ペアが揃ったりするたびに英単語のネイティブ発音が流れます。知らない英単語でも耳で聞いただけでネイティブの発音や正しいスペリングを理解できるようになり、アプリを通して楽しく遊びながら英語を身につけることができます。

アプリについて

本アプリは、アンパンマンやなかまたちが登場するゲームを通じて、英語を学ぶことができるスマートフォン向けアプリです。英語に初めて触れるお子さまであっても、アンパンマンやなかまたちと楽しく取り組めるようになっています。

アプリ内には、今回新登場の「ペアさがし」以外にも「きらきらABC」「どっちかなクイズ」の2つのゲームモードがあり、全部で3つのゲームモードを搭載しています。

■「ペアさがし」以外のゲームモード

・「きらきらABC」

オリジナルのイラストを楽しくタップする度に英単語のヒアリングすることができます。繰り返しヒアリングを行うことで、英語に親しみを持ってもらうとともに、最終的にはお子さまが自然に発語できるようになることを目指します。

・「どっちかなクイズ」

イラストと英単語の意味づけを楽しいゲームを通じて行うことができます。アウトプットを繰り返すことで英単語の定着を目指します。

収録英単語は200語を超え、今後も毎月新単語がどんどん追加されていく予定です。新しい単語との出会いを通して、お子さまにより楽しく英語に親しんで頂けるよう、追加コンテンツの開発も随時行っていきます。

独自開発の英語コンテンツについて

本アプリでは独自開発した英語コンテンツを採用しています。英語音声は全てネイティブのアメリカ英語で収録されており、フォニックスを取り入れた学習構成となっています。

※「フォニックス」とは、英語圏の子どもたちが発音と文字(スペル)の関係や規則性を学ぶための学習法です。

本アプリの英語コンテンツ開発にあたり、全国でこども向け英会話教室を500以上展開するセイハ英語学院を運営するセイハネットワーク株式会社が監修を行っています。

セイハネットワーク株式会社よりコメント

「英語を正しく聞き分ける力は、出来るだけ早い時期に英語に触れることが大切です。より触れる機会を多くするためには、手軽に続けることができる仕組みが重要です。今回のアプリは、これらをカバーし、お子さまに大人気のアンパンマンが一緒にサポートしてくれる為、自然と英語が身につく仕掛けがあります。出題英単語も幼児がよく使う言葉を中心に選出しております。

将来、世界へ飛び立ち活躍する子どもたちの成長を願っております。」

【サービス概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5296/table/252_1_c2f3cef084a709b33a81b1d585f2f50e.jpg?v=202604101251 ]

【会社概要】

株式会社日テレWands

所在地：東京都港区東新橋一丁目6-1 日テレタワー23階

代表者：角田 洋子

設立日：2018年7月2日

【お問い合わせ先】

e-mail：info@ntv-wands.co.jp