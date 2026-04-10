Xで2,500万表示を記録した話題の爆美女 中野恵那さんが、カラコンブランド『Kaica（カイカ）』の新イメージモデルに就任！

株式会社アイセイ

株式会社アイセイ（本社：大阪市東淀川区 代表：山下宏記 以下、当社）は、カラーコンタクトブランド『Kaica（カイカ）』のイメージモデルを一新し、新たに女優・インフルエンサーとして多方面で活躍する中野恵那（なかの えな）さんを起用いたしました。

2025年4月の発売以来、『Kaica（カイカ）』は、「カラコン初心者でも使いやすい」「さりげないけど印象的」といった声を集め、ナチュラル志向ユーザーから高い支持を獲得しています。今回の刷新では、女優・インフルエンサーとして絶大な影響力を持つ中野恵那さんをイメージモデルに迎え、既存のカイカファンに加え、より多くの幅広い世代へ向けたブランド浸透を加速させます。

中野さんの洗練された透明感と新しいカイカの世界観が融合した新ビジュアルにぜひご注目ください。

ブランドサイト：https://www.kaica-official.jp/

カイカ公式Instagram：https://www.instagram.com/kaica_official/

カイカ公式X：https://x.com/kaica_official/

カイカTikTok：https://www.tiktok.com/@kaica_official

<中野恵那プロフィール>

所属事務所 : OOO Entertainment（https://three-o.tokyo）

2000年10月7日生まれ 大阪府出身

2015年より5年に渡り“ちゃんえな”の愛称で『popteen』専属モデルとして活動。

真夏のオオカミくんには騙されないをはじめモデルやTV、広告など数多くのメディアに出演。

2025年に「爆美女インフルエンサー」としてXでバズりモデルとして多くのアパレルブランドのイメージモデルに起用。

映画出演やショートドラマ出演など、女優業にも力を入れている。

Instagramアカウント：https://www.instagram.com/nakano.ena/

・中野恵那さんからのコメント＆イメージムービー公開！

新イメージモデル就任にあたり、中野恵那さんからのスペシャルコメントが到着いたしました。撮影中の多彩な表情が楽しめるイメージムービーも本日より公開いたします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=VuIdPEYqgWM ]

・「裸眼に纏う、透明感。」全8色のラインナップ

カイカのレンズキャッチコピーは「裸眼に纏う、透明感。」

裸眼の美しさを引き立てる自然な仕上がりを追求し、裸眼風なデザインで誰もが自分らしく輝ける全8色を展開しています。

学校カラコンとしてSNSで大人気の「優月ブラック」や、ナチュラルなトーンアップが叶う「花恋ベージュ」など、カラコン初心者の方からこだわり派の方まで、日常のあらゆるシーンに寄り添う豊富なラインナップを取り揃えています。

【商品概要】

□商品名：Kaica(カイカ)

□販売名：カイカ

□装用期間：1日使い捨て

□入数：10枚入り

□BC：8.7mm

□DIA：14.2mm

□含水率：58％

□中心厚：0.08mm(-3.00Dの場合)

□承認番号：22800BZI00037A42

□製造販売元：Pegavision Japan 株式会社

□販売元：株式会社アイセイ

コンタクトレンズは高度管理医療機器です。必ず眼科医の検査・処方を受けてお求めください。また、ご使用前に必ず添付文書をよくお読みになってから正しくご使用ください。

【商品ページ】

https://evercolor.jp/i/702

・株式会社アイセイについて

株式会社アイセイは2004年に設立し、自社ブランドのカラーコンタクトレンズを始めとする企画販売に進出。現在は商品開発に加え、コンタクトレンズを安全に楽しんでいただくための啓発活動を推進しています。今後とも、カラーコンタクト事業やカラーコンタクトだけにとらわれないワクワクするような商品や仕掛けを通じてお客様の日常を少し楽しくできるよう挑戦し続けて参ります。

株式会社アイセイHP： https://www.aiseis.jp/

【お問合せ先】

社名 ： 株式会社アイセイ

所在地： 〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1-19-4 ルーシッドスクエア新大阪 4F

電話番号：06-6327-3790

代表： 山下宏記

HP：https://www.aiseis.jp

E-mail：support@aiseis.jp