TVアニメ作品『穏やか貴族の休暇のすすめ。』のノベル＆コミックス本日4/10より発売開始！

株式会社ＴＯブックス

株式会社TOブックス（本社：東京都渋谷区、代表：本田武市）は、『穏やか貴族の休暇のすすめ。』や

『おかしな転生』、『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。』などをはじめとするTOブックス作品の最新巻の発売が開始いたしました！本日発売の一部タイトルをご紹介いたします。

■4/10発売開始！『穏やか貴族の休暇のすすめ。』

【ノベル】穏やか貴族の休暇のすすめ。21(https://www.tobooks.jp/contents/21258)

[著] 岬

[イラスト] さんど

価格：1,399円(税込)

ISBN： 9784867949580

▶1～20巻についてはこちら(https://www.tobooks.jp/contents?search_type=all&keyword=%E7%A9%8F%E3%82%84%E3%81%8B%E8%B2%B4%E6%97%8F&sp%5Blightnovel%5D=1&page=1)から

▶短編集1～3巻はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/20654/same-series-contents)から

シリーズ累計250万部(紙＋電子）突破！

有閑貴族の異世界まったり冒険ファンタジー！

【コミックス】穏やか貴族の休暇のすすめ。＠COMIC 第15巻(https://www.tobooks.jp/contents/21234)

[漫画] 百地

[原作] 岬

[キャラクター原案] さんど

[構成] 鵜呑

価格：759円(税込)

ISBN：9784867949382

▶1～14巻についてはこちら(https://www.tobooks.jp/contents?search_type=all&keyword=%E7%A9%8F%E3%82%84%E3%81%8B%E8%B2%B4%E6%97%8F%E3%81%AE%E4%BC%91%E6%9A%87&sp%5Bcomic%5D=1&release_date_from=&release_date_to=)から

▶スピンオフ漫画はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/20647)から

＜漫画配信サイト【コロナEX】でも好評連載中！＞

https://to-corona-ex.com/comics/20000000038686

【グッズ】穏やか貴族の休暇のすすめ。 クリアファイルセット2(https://www.tobooks.jp/contents/21274)

［発売元］TOブックス

価格：1,100円(税込)

原作小説19巻＆第20巻のカバーイラストを使用したクリアファイルセットが登場！

さんど先生のイラストを使用した、2枚1セットのクリアファイルです。

プリントや書類の整理に使いやすいA4サイズで、仕事や勉強の際に大活躍♪

■4/10発売開始！『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。』

【ノベル】最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。16(https://www.tobooks.jp/contents/21262)

[著] ほのぼのる500

[イラスト] なま

価格：1,399円(税込)

ISBN：9784867949627

▶1～15巻はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21262/same-series-contents)から

TVアニメ第2期制作決定！

＜著者シリーズ累計330万部突破！（電子書籍含む）＞

「枝分かれた先(光)を掴むんだ!」

旅の分岐点は未来の証!

愛され癒し系ほのぼのサバイバルファンタジー第16弾!

＜漫画配信サイト【コロナEX】でコミカライズも好評連載中！＞

▶作品ページはこちら(https://to-corona-ex.com/comics/20000000045503)から

▶単行本1～8巻はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/20623/same-series-contents)から

■4/10発売開始！『白豚貴族ですが前世の記憶が生えたのでひよこな弟育てます』

【ノベル】(C) Yashiro白豚貴族ですが前世の記憶が生えたのでひよこな弟育てます16(https://www.tobooks.jp/contents/21263)

[著] やしろ

[イラスト] keepout

価格：1,399円(税込)

ISBN：9784867949634

▶1～15巻はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21263/same-series-contents)から

ABEMA・dアニメストア・DMM TVほかにてTVアニメ絶賛配信中！

シリーズ累計90万部突破！ （電子書籍を含む）

「一緒にやさしい領地にしようね！」

幼い兄弟の領地経営ファンタジー第16巻！

書き下ろし番外編３本収録！

＜漫画配信サイト【コロナEX】でコミカライズも好評連載中！＞

▶作品ページはこちら(https://to-corona-ex.com/comics/20000000049418)から

▶単行本1～7巻はこちら(https://www.tobooks.jp/contents?keyword=%E7%99%BD%E8%B1%9A%E8%B2%B4%E6%97%8F%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8C&search_type=all&author=&sp%5Bcomic%5D=1&release_date_from=&release_date_to=)から

■4/10発売開始！『おかしな転生』

【コミックス】おかしな転生XIV 最強パティシエ異世界降臨(https://www.tobooks.jp/contents/21235)

[漫画] 飯田せりこ

[原作] 古流望

[キャラクター原案] 珠梨やすゆき

[脚本] 富沢みどり

価格：715円(税込)

ISBN：9784867949399

▶1～13巻はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21235/same-series-contents)から

シリーズ累計200万部突破！（紙＋電子）

U-NEXT・アニメ放題ほかにて

TVアニメ絶賛配信中！

＜原作はこちらから＞

▶原作特設サイトはこちら(https://www.tobooks.jp/sweets/)から

▶単行本1～29巻はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21259/same-series-contents?page=1)から

■その他4月発売の情報はこちらから

https://www.tobooks.jp/contents?search_type=all&keyword=&release_date_from=2026-04-01&release_date_to=2026-04-30&status%5Bpreorder%5D=1(https://www.tobooks.jp/contents?search_type=all&keyword=&release_date_from=2026-04-01&release_date_to=2026-04-30&status%5Bpreorder%5D=1)

株式会社TOブックス

TOブックスは、クリエーターの皆さまが生み出す小説・コミックス・アニメ・舞台・グッズ・映画など幅広くメディア展開しております。



紙の単行本・文庫・コミックス・児童書・絵本の企画、制作、編集を行っているほか、電子書籍、オーディオブックも多数あります。" このライトノベルがすごい！単行本・ノベルズ部門 "にて、「 本好きの下剋上 」が殿堂入りするなど、ヒット作品も多数生み出しています。『本好きの下剋上』をはじめ『ティアムーン帝国物語』『おかしな転生』『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。』『穏やか貴族の休暇のすすめ。』など続々とTVアニメ化しています。



TVアニメ以外にも、ドラマCDや2.5次元舞台、映画など様々なメディア展開をしています。



本社所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号渋谷サクラステージSHIBUYAタワー38階

代表取締役：本田 武市



HP：https://www.tobooks.jp/