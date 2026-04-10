TVアニメ作品『穏やか貴族の休暇のすすめ。』のノベル＆コミックス本日4/10より発売開始！
株式会社TOブックス（本社：東京都渋谷区、代表：本田武市）は、『穏やか貴族の休暇のすすめ。』や
『おかしな転生』、『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。』などをはじめとするTOブックス作品の最新巻の発売が開始いたしました！本日発売の一部タイトルをご紹介いたします。
■4/10発売開始！『穏やか貴族の休暇のすすめ。』【ノベル】
穏やか貴族の休暇のすすめ。21(https://www.tobooks.jp/contents/21258)
[著] 岬
[イラスト] さんど
価格：1,399円(税込)
ISBN： 9784867949580
▶1～20巻についてはこちら(https://www.tobooks.jp/contents?search_type=all&keyword=%E7%A9%8F%E3%82%84%E3%81%8B%E8%B2%B4%E6%97%8F&sp%5Blightnovel%5D=1&page=1)から
▶短編集1～3巻はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/20654/same-series-contents)から
シリーズ累計250万部(紙＋電子）突破！
有閑貴族の異世界まったり冒険ファンタジー！
【コミックス】
穏やか貴族の休暇のすすめ。＠COMIC 第15巻(https://www.tobooks.jp/contents/21234)
[漫画] 百地
[原作] 岬
[キャラクター原案] さんど
[構成] 鵜呑
価格：759円(税込)
ISBN：9784867949382
▶1～14巻についてはこちら(https://www.tobooks.jp/contents?search_type=all&keyword=%E7%A9%8F%E3%82%84%E3%81%8B%E8%B2%B4%E6%97%8F%E3%81%AE%E4%BC%91%E6%9A%87&sp%5Bcomic%5D=1&release_date_from=&release_date_to=)から
▶スピンオフ漫画はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/20647)から
＜漫画配信サイト【コロナEX】でも好評連載中！＞
https://to-corona-ex.com/comics/20000000038686
【グッズ】
穏やか貴族の休暇のすすめ。 クリアファイルセット2(https://www.tobooks.jp/contents/21274)
［発売元］TOブックス
価格：1,100円(税込)
原作小説19巻＆第20巻のカバーイラストを使用したクリアファイルセットが登場！
さんど先生のイラストを使用した、2枚1セットのクリアファイルです。
プリントや書類の整理に使いやすいA4サイズで、仕事や勉強の際に大活躍♪
■4/10発売開始！『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。』【ノベル】
最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。16(https://www.tobooks.jp/contents/21262)
[著] ほのぼのる500
[イラスト] なま
価格：1,399円(税込)
ISBN：9784867949627
▶1～15巻はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21262/same-series-contents)から
TVアニメ第2期制作決定！
＜著者シリーズ累計330万部突破！（電子書籍含む）＞
「枝分かれた先(光)を掴むんだ!」
旅の分岐点は未来の証!
愛され癒し系ほのぼのサバイバルファンタジー第16弾!
＜漫画配信サイト【コロナEX】でコミカライズも好評連載中！＞
▶作品ページはこちら(https://to-corona-ex.com/comics/20000000045503)から
▶単行本1～8巻はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/20623/same-series-contents)から
■4/10発売開始！『白豚貴族ですが前世の記憶が生えたのでひよこな弟育てます』【ノベル】
(C) Yashiro
白豚貴族ですが前世の記憶が生えたのでひよこな弟育てます16(https://www.tobooks.jp/contents/21263)
[著] やしろ
[イラスト] keepout
価格：1,399円(税込)
ISBN：9784867949634
▶1～15巻はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21263/same-series-contents)から
ABEMA・dアニメストア・DMM TVほかにてTVアニメ絶賛配信中！
シリーズ累計90万部突破！ （電子書籍を含む）
「一緒にやさしい領地にしようね！」
幼い兄弟の領地経営ファンタジー第16巻！
書き下ろし番外編３本収録！
＜漫画配信サイト【コロナEX】でコミカライズも好評連載中！＞
▶作品ページはこちら(https://to-corona-ex.com/comics/20000000049418)から
▶単行本1～7巻はこちら(https://www.tobooks.jp/contents?keyword=%E7%99%BD%E8%B1%9A%E8%B2%B4%E6%97%8F%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8C&search_type=all&author=&sp%5Bcomic%5D=1&release_date_from=&release_date_to=)から
■4/10発売開始！『おかしな転生』【コミックス】
おかしな転生XIV 最強パティシエ異世界降臨(https://www.tobooks.jp/contents/21235)
[漫画] 飯田せりこ
[原作] 古流望
[キャラクター原案] 珠梨やすゆき
[脚本] 富沢みどり
価格：715円(税込)
ISBN：9784867949399
▶1～13巻はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21235/same-series-contents)から
シリーズ累計200万部突破！（紙＋電子）
U-NEXT・アニメ放題ほかにて
TVアニメ絶賛配信中！
＜原作はこちらから＞
▶原作特設サイトはこちら(https://www.tobooks.jp/sweets/)から
▶単行本1～29巻はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21259/same-series-contents?page=1)から
■その他4月発売の情報はこちらから
https://www.tobooks.jp/contents?search_type=all&keyword=&release_date_from=2026-04-01&release_date_to=2026-04-30&status%5Bpreorder%5D=1(https://www.tobooks.jp/contents?search_type=all&keyword=&release_date_from=2026-04-01&release_date_to=2026-04-30&status%5Bpreorder%5D=1)
株式会社TOブックス
TOブックスは、クリエーターの皆さまが生み出す小説・コミックス・アニメ・舞台・グッズ・映画など幅広くメディア展開しております。
紙の単行本・文庫・コミックス・児童書・絵本の企画、制作、編集を行っているほか、電子書籍、オーディオブックも多数あります。" このライトノベルがすごい！単行本・ノベルズ部門 "にて、「 本好きの下剋上 」が殿堂入りするなど、ヒット作品も多数生み出しています。『本好きの下剋上』をはじめ『ティアムーン帝国物語』『おかしな転生』『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。』『穏やか貴族の休暇のすすめ。』など続々とTVアニメ化しています。
TVアニメ以外にも、ドラマCDや2.5次元舞台、映画など様々なメディア展開をしています。
本社所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号渋谷サクラステージSHIBUYAタワー38階
代表取締役：本田 武市
HP：https://www.tobooks.jp/