「『東方Project』公認 POP UP SHOP in AMNIBUS STORE -white-」が開催決定！

株式会社arma bianca

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS STORE -white-」を運営する株式会社アルマビアンカは「『東方Project』公認 POP UP SHOP in AMNIBUS STORE -white-」を2026年4月17日（金）より開催いたします！

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS STORE -white-」を運営する株式会社アルマビアンカ（本社:東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は、この度、「『東方Project』公認 POP UP SHOP in AMNIBUS STORE -white-」を開催いたします。

2026年4月17日(金)より「AMNIBUS STORE -white-」にて「『東方Project』公認 POP UP SHOP in AMNIBUS STORE -white-」の開催が決定いたしました。

今回のイベントでは、「松本能人」による「ガーリーファッション」をコンセプトにした新規描き起こしイラストを使用したグッズを多数先行販売する他、AMNIBUS STORE -white-購入特典の配布を予定しております。

ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、ご来店を心よりお待ちしております。

「『東方Project』公認 POP UP SHOP in AMNIBUS STORE -white-」

開催期間:2026年4月17日(金)～2026年5月3日(日)

開催場所: 渋谷モディ 4F／AMNIBUS STORE -white-

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-21-3

営業時間:11:00～20:00

https://www.0101.co.jp/721/?from=01_pc_st721_access_head-logo

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【イベント先行販売グッズ情報】

▼松本能人イラスト ガーリーファッションver. トレーディンググリッター缶バッジ（全16種）

単品：605円（税込）/BOX：9,680円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼松本能人イラスト ガーリーファッションver. トレーディングブロマイド（全26種）

単品：275円（税込）/BOX：7,150円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼松本能人イラスト ガーリーファッションver. トレーディングイラストカード（全24種）

単品：275円（税込）/BOX：6,600円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼松本能人イラスト ガーリーファッションver. トレーディングアクリルカード（全16種）

単品：715円（税込）/BOX：11,440円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼松本能人イラスト ガーリーファッションver. トレーディングクリアダイカットステッカー（全16種）

単品：550円（税込）/BOX：8,800円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼松本能人イラスト ガーリーファッションver. 75mmホログラム缶バッジ（全8種）

価格：各770円（税込）

▼松本能人イラスト ガーリーファッションver. 2連ワイヤーアクリルキーホルダー（全8種）

価格：各990円（税込）

▼松本能人イラスト ガーリーファッションver. BIGアクリルスタンド（全8種）

価格：各1,980円（税込）

▼松本能人イラスト ガーリーファッションver. 特大アクリルスタンド（全8種）

価格：各3,300円（税込）

▼松本能人イラスト ガーリーファッションver. マルチデスクマット（全3種）

価格：各3,960円（税込）

▼松本能人イラスト ガーリーファッションver. A3マット加工ポスター（全9種）

価格：各880円（税込）

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※物販商品は予定の為、予告なく変更になる可能性がございます。

※イベント先行販売商品は、本イベントで先行販売される商品です。

イベント開始日より、ECサイト「AMNIBUS」、「ARMA BIANCA」にて受注販売も開始いたします。

イベント終了翌日からアニメイトでの予約受け付けを予定しております。

会場にお越しになれないお客様は、通販の利用もご検討ください。

※一部商品につきましては、後日の受注が不可となる場合もございますので、

ご了承いただきますようお願いいたします。

※購入制限を設けさせていただいておりますので詳細につきましては特設ページをご確認くださいませ。

※制限は予告なく解除される場合がございます。あらかじめご了承ください。

※販売状況等によって、イベント開催中に追加入荷を行う場合がございます。

AMNIBUS STOREで利用可能な決済サービスは下記になります。

https://store.amnibus.com/faq

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【イベント限定BOX購入特典】

本イベント限定で、次の商品をBOX購入いただいたお客様に先着で特典グッズをプレゼントいたします。

なお、イベント開始日よりECサイト「AMNIBUS」「ARMA BIANCA」とイベント終了翌日よりアニメイトでは、共通絵柄の特典グッズ付属を予定しております。

■松本能人イラスト ガーリーファッションver. トレーディンググリッター缶バッジ（全16種）

1BOX購入で「松本能人イラスト スカーレット姉妹 ガーリーファッションver. 75mmグリッター缶バッジ イベント限定特典」をプレゼントいたします。

※ECサイト「AMNIBUS」「ARMA BIANCA」、アニメイトでは、BOX購入特典として「松本能人イラスト 古明地姉妹 ガーリーファッションver. 75mmグリッター缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を予定しております。

※画像はイメージです。実際の特典とは異なる場合がございます。

※特典は予定の為、予告なく変更になる可能性がございます。

※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。

※イベント終了翌日からアニメイトでの予約受け付けを予定しております。

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【購入特典情報】

期間中、イベント関連商品を2,000円（税込）ご購入ごとに、「グッズ購入特典ポストカード（全9種）」をランダムで1枚プレゼント！

※レシートの合算は出来かねます。

※景品はなくなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。

※ランダムでのお渡しの為、絵柄はお選びいただけません。

※景品の転売行為は禁止させていただいております。

※キャンペーンの内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。

※会場購入の特典となりますので通販でのご購入は対象外となります。

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【Xキャンペーン情報】

「『東方Project』公認 POP UP SHOP in AMNIBUS STORE -white-」の開催を記念して、フォロー&リポストキャンペーンを開催中です。

該当ポストをリポスト & AMNIBUS公式アカウントとAMNIBUS STORE 公式アカウントの両アカウントをフォローすることで、抽選で1名様に「グッズ購入特典ポストカード（全9種）コンプリートセット」をプレゼントいたします！

「AMNIBUS 公式Xアカウント」 https://x.com/AMNIBUS

「AMNIBUS STORE 公式Xアカウント」 https://x.com/AMNIBUS_STORE

※キャンペーンの応募にはXアカウントが必要となります。抽選時にアカウントが非公開・凍結・削除されている場合、または当アカウントのフォローを解除されている場合は抽選対象外とさせていただきます。

※リポストのみを対象とするキャンペーンの場合は設定を「フォロー以外のユーザーからのDMも許可する」に変更をお願いいたします。

※応募はお一人様おひとつのアカウントに限らせていただきます。

※当選者の方へはXのダイレクトメッセージで連絡いたします。当選者以外への連絡はございません。

※お受け取り手続きは、ダイレクトメッセージ送信から1週間以内に行ってください。期間内にお手続きいただけなかった場合、誠に勝手ながら当選権利を放棄したものとさせていただきます。予めご了承ください。

※当選に関するお問い合わせへの回答は致しかねます。ご了承ください。

※当選した賞品の権利は、ご本人様のみ有効で、家族を含む第三者へ譲渡はできません。また、換金はできません。

※応募・発送は日本国内に限ります。

※梱包には細心の注意を払いますが、万が一郵送中の事故により破損した場合でも返品・交換等はお受けいたしかねます。

※ご記入いただいた個人情報は賞品の発送に限り使用させていただきます。お客様のご承諾なしに第三者に開示・提供することはございません。（法令により開示・適用を求められた場合を除く）

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【ご入場について】

店内混雑緩和のため、シャッフル抽選入場を実施させていただきます。

■抽選入場対象日:4月17日(金)

■整理券配布集合時間:10:15～10:20

■整理券配布時間:10:20～

■１枠目ご入場時間:11:15～

■入場時間発表:10:50頃、「AMNIBUS STORE 公式Xアカウント:https://x.com/AMNIBUS_STORE」にてご案内いたします。

■整理券配布場所:渋谷モディ1F 店頭プラザ

期間中、状況によってはフリー入場への切り替えなどを行う可能性がございます。

入場周りのご案内や、その他お知らせに関しては、下記特設サイトや公式Xアカウントなどにてご案内いたします。

イベント特設サイト:https://store.amnibus.com/touhou-shibuyamodi/

AMNIBUS STORE 公式Xアカウント:https://x.com/AMNIBUS_STORE

【ご注意】

※整理券でのご入場の場合は1枠15分の完全入れ替え制を予定しております。当日の状況によっては変更する場合がございます。ご了承ください。

※整理券配布集合時間を過ぎてからは、整理券配布列へお並びいただけません。お時間を厳守いただきますようお願いいたします。

※整理券配布開始後に列にお並びいただいた方には整理券のお渡しはできません。フリー入場開始後のご案内となり、シャッフル抽選にはご参加いただけませんのでご了承ください。

※先着順の入場ではございません。早く並ばれても、シャッフル抽選ですので同じ条件になります。早く並ぶメリットはございませんのでご了承ください。

※整理券配布集合時間前にはお並びいただけません。お時間を厳守いただきますようお願いいたします。

※整列後はお連れ様との合流をご遠慮いただいております。必ず事前にお待ち合わせの上、お並び頂きますようお願いいたします。

※当日のお並び人数の状況により、はずれ券を入れて抽選を行う場合がございます。

※当日のお並び人数の状況により、ご入場いただけない場合がございます。

※整理券はお1人様1枚までの配布となります。周回整列はお控えいただくようお願いします。

※整理券について、お一人様で複数枚のお受け取りが発覚した場合は整理券入場をお断りさせていただく場合がございます。

※整理券を受け取られた方はその場で立ち止まらず、ご移動をお願いいたします。

※シャッフル抽選後のご入場案内は状況により遅れる場合がございます。

※整理券配布時は、整理券１枚につき1入場1会計のご案内とさせていただきます。お会計後の物販スペースへの再入場はできません。

※小学生以下のお客様など付き添いを必要とされるお客様につきましては保護者1名のみご同伴が可能です。

※状況によってはフリー入場に切り替えさせて頂く場合もございます。

※ご入場の時間帯によっては完売商品が出る場合がございます。

※諸般の都合により、開催時間は前後する場合がございます。

※整理券をお持ちのお客様が枠の時間内にご来店いただけなかった場合は、フリー入場開始後のご案内となります。あらかじめご了承ください。

※フリー入場後も混雑状況によって入場規制や入場整理券の配布を実施する可能性がございます。

※諸般の都合により、抽選内容が変更になる場合がございます。

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◆イベントの情報はこちらから

https://store.amnibus.com/touhou-shibuyamodi/

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▼お客様へのお願い

※以下の行為はご遠慮ください。

・「渋谷モディ」館内でのグッズ交換・金銭を用いた譲渡

・物を床に広げるなどの行為

・通路上でのお客様同士でのお待ち合わせ

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▼店舗情報

店名:AMNIBUS STORE -white-

住所:〒150-0041 東京都渋谷区神南1-21-3 渋谷モディ 4F

営業日:月曜日～日曜日

営業時間:11:00～20:00

https://www.0101.co.jp/721/?from=01_pc_st721_access_head-logo

▼AMNIBUS STORE -white-(アムニバスストアホワイト)について

https://amnibus.com

https://armabianca-shop.com/

https://x.com/AMNIBUS

https://x.com/AMNIBUS_STORE

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所: 〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル3F

お問い合わせフォーム（https://armabianca.com/contact）よりご連絡をお願いいたします。

担当: 齊藤直樹

Mail: pr@armabianca.com

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Web http://armabianca.com/

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