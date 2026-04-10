株式会社イーグリッド、株式会社Donatelloの全株式を取得しグループ化

株式会社イーグリッド

株式会社イーグリッド（本社：島根県出雲市、代表取締役CEO：小村 淳浩、以下「イーグリッド」）は、2026年4月1日付をもって、株式会社Donatello（本社：島根県出雲市、代表取締役：吉岡 祐太、以下「Donatello」）の発行済全株式を取得し、同社を完全子会社化いたしましたのでお知らせします。

■ 背景と目的

イーグリッドは「進化し続け、IT×Xによりお客様の課題を解決し、ビジネスを成功に導くことでお客様と社員の未来を創る」をミッションに掲げ、ソフトウェア開発・AIサービス・MaaS・デジタルマーケティングなどの事業を展開してきました。特に近年は生成AIの活用支援やDX推進を戦略的注力領域と位置づけ、全国へサービス展開を加速しています。

Donatelloは「DEVELOP FOR THE FUTURE.」を掲げ、受託システム開発を通じモダンな技術で顧客課題に向き合ってきたソフトウェア開発ベンダーです。出雲市にもオフィスを構え、地域ITエコシステムの担い手として実績を積み重ねています。

今回の子会社化により、以下のシナジーを創出してまいります。

■ 今後の方針

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/105966/table/36_1_b59039caf593db845bdf1cc8bebf5096.jpg?v=202604101251 ]

Donatelloは引き続き株式会社Donatelloとして事業を継続し、吉岡 祐太氏が代表取締役として経営を担います。イーグリッドグループの一員として、システム開発事業のさらなる拡充を推進してまいります。お客様・お取引先の皆様には、従来と変わらぬお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

■ 株式会社Donatello 会社概要

■ 株式会社イーグリッド 会社概要

■ 各代表コメント

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/105966/table/36_2_be68ea4b3b9150780a4e4d5e6988a091.jpg?v=202604101251 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/105966/table/36_3_689ba90f6cff8e8b339bfabf0d149475.jpg?v=202604101251 ]＜株式会社イーグリッド 代表取締役CEO 小村 淳浩＞

今回のDonatello社との統合は、私たちにとって非常に戦略的で重要な一手です。イーグリッドはこれまで「IT×Xによりより良い社会を創造する」というビジョンのもと、ソフトウェア開発からAI・DXの実装支援まで事業展開してきました。しかし、急速に拡大する市場の需要に応えるには、開発力の土台となる高度エンジニア組織をさらに厚くする必要がありました。Donatello社は当社の創業時から共に協力関係で歩んできた親和性があり、かつ同社が積み上げてきた受託開発の実績と人材基盤は、まさにその答えのひとつです。グループとして一体となり、より高度なITサービスをお届けしてまいります。

＜株式会社Donatello 代表取締役 吉岡 祐太＞

システム開発手法が急速に変化する中、同じ志を持つイーグリッド社と新たなステージに進めることを大変心強く思っております。

当社はこれまでシステムエンジニアとしての技術力向上を重視し、その積み重ねを通じて、より良い価値提供の実現に努めてまいりました。

今回の節目を通じて、当社がこれまで培ってきた知見や価値観が、今後さらに大きな可能性へとつながっていくことを期待しております。

今後はAI駆動開発を軸に、両社の強みを生かしながら、新たな価値創出を目指してまいります。

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社イーグリッド

社長室：一貫田 美絵（Ikkanda Yoshie）

TEL：050-3773-4595

E-mail：contact_egrid@e-grid.co.jp