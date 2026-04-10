「母の日ギフト、何をあげる？」と悩む人へ｜診断で選べる“失敗しないプレゼント”最短当日出荷でギリギリでも間に合う

株式会社ワンピース

40～60代女性向けレディースアパレル通販を展開する株式会社ワンピース（本社：兵庫県加古川市、代表取締役：久本和明）は、2026年4月10日正午より、「母の日ギフト『センスの丸投げ』診断」を公開いたします。

離れて暮らす母親や義母へのギフト選びに悩む20～40代の男女に向けて、母親世代への提案ノウハウをもとに、“センスに頼らずギフトを選べる仕組み”として、チャート形式で最適なプレゼントを提案。さらに最短当日出荷にも対応し、“ギリギリでも間に合う母の日”をサポートします。

『 母の日ギフト「センスの丸投げ」診断。好みがわからなくても、迷わない親孝行。』

URL：https://onepeace-online.jp/pages/mothers-day-gift-finder(https://onepeace-online.jp/pages/mothers-day-gift-finder)

■「何を贈ればいいかわからない」を解決する診断コンテンツ

母の日は感謝を伝える大切な機会である一方で、

・好みがわからない

・無難になりがち

・失敗は避けたい

・「ちゃんとしている」と思われたい

といった悩みを抱える人が多く存在します。

特に、離れて暮らす母親や義母へのギフト選びは難易度が高く、「結局、毎年花になってしまう」という声も少なくありません。

こうした背景を受け、母親世代のリアルな嗜好を熟知したアパレルブランドの視点から、誰でも簡単にセンスの良いギフトが選べる「母の日ギフト『センスの丸投げ』診断」を公開しました。

チャートに沿って選ぶだけで、

・上品で外さないアイテム

・日常使いできる実用性の高い商品

・特別感のあるギフト

など、最適なプレゼントにたどり着く設計です。

■今すぐ使える「母の日ギフト診断」特設ページを公開

本サービスは、特設ページ上で無料で利用可能です。簡単な質問に答えるだけで、好みがわからない母親（義母）への最適なギフトを提案します。母親世代の購買データや提案ノウハウをもとにしているため、「なんとなくのおすすめ」ではなく、実際の嗜好に基づいた提案が可能です。

４つの質問に答えるだけで、母親世代に支持があるアパレルブランドが提案する「母の日ギフト」が選べるため、忙しい方やギフト選びに悩んでいる方に最適です。本サービスの特徴は、ギフト選びにおける判断の負担を減らした点にあります。

▼こんな方におすすめ

・母の日ギフトに毎年悩んでいる

・義母へのプレゼント選びに自信がない

・花以外のギフトを探している

・忙しくて選ぶ時間がない

▼母の日ギフト診断はこちら（約1分で完了）

https://onepeace-online.jp/pages/mothers-day-gift-finder



※「何をあげるか決められない」という方は、まず診断をお試しください。

最短当日出荷対応のため、ギリギリのご注文でも間に合います。

■“花以外”という新しい母の日ニーズに対応

近年、母の日ギフトは多様化しており、「花以外のものを贈りたい」というニーズが増加しています。40-60代の女性（母親世代）を対象に婦人服アパレルブランドを展開する当社が、アパレル雑貨を中心に、“実用性”と“特別感”を兼ね備えたギフトを提案。

さらに、ミニブーケ付き特別ラッピングを用意し、アパレル雑貨＋ブーケという新しい形で、日頃の感謝をより印象的に伝えることが可能です。

■ギリギリでも間に合う即日出荷対応

水草揺れる睡蓮の池スカーフ淡色ボーダーの柔らかストール花刺繍が美しい折り畳み日傘最小限で出かけたい ミニバッグ＆ポーチ

母の日直前まで忙しい現代人に向けて、配送体制も強化。

「手配が遅れてしまった」という方でも、安心して利用できる仕組みです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/64227/table/133_1_ce3d92ceb87464126d2ad12e2fe9cacb.jpg?v=202604101251 ]

※一部のお花アレンジ商品は4月28日までの受付。

※即日出荷対応は条件を満たした場合に限ります。

※お急ぎの場合は、日時指定なしの最短発送がおススメ。（一部、規定の指定日以前の配送を承ります。詳細は特設ページでご確認ください）

■「親の好みがわからない」時代の親孝行

核家族化やライフスタイルの変化、多様化により、親と離れて暮らす人が増えています。

その結果、「何を贈ればいいかわからない」という悩みから、ギフト選びに時間がかかってしまうケースも見られます。

当社はこうした背景に対し、「迷わず選べる仕組み」そのものを提供することで、誰もが気軽に親孝行できる状態をつくることを目指しています。

■母の日ギフト診断 特設ページ

https://onepeace-online.jp/pages/mothers-day-gift-finder

▶母の日ギフト特集ページ：https://onepeace-online.jp/blogs/featured/mothers

■ワンピースについて

当社は、40～60代女性をターゲットにしたレディースアパレル通販ブランドを展開しています。

自分らしく、年齢や体型に縛られない多様なファッションを提案。長年にわたり母親世代の購買データや嗜好を蓄積してきた強みを活かし、単なる商品提供にとどまらず、「贈る側・受け取る側の双方が満足できる体験」を提供しています。

会社概要

会社名：株式会社ワンピース

所在地：〒675-0127 兵庫県加古川市別府町石町77

代表 ：久本 和明

設立 ：2005年3月15日

事業内容： レディースファッションの企画・販売、オンラインストア運営、体験型花屋「Gyutto」運営

コーポレートサイト ：https://www.onepeace-net.com/

公式オンラインショップ：https://onepeace-online.jp/