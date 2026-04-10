【LIPS月間トレンド賞】実力派プチプラ・春先の季節ニーズをキャッチ。春夏の美容トレンドが一挙に動き出す【2026年4月】

株式会社AppBrew

株式会社AppBrew（本社所在地：東京都文京区、代表取締役社長：松田崇）が運営する美容プラットフォーム「LIPS（リップス）」が、トレンドの原石をいち早くキャッチし表彰する【LIPS月間トレンド賞】。

2026年4月は、プチプラの高見えコスメが一般層にまで浸透し、SNS発のバズが購買を直接動かす流れが鮮明になった。コスメ・ベースメイク部門ではキャンメイクが2部門に同時ランクインするなど、プチプラへの信頼が確固たるものとなりつつある。スキンケア部門では角栓・花粉・バリアケアと春の肌悩みへの需要が集中。ヘアケア部門では"固めないケープ"が空前のバズを生み出し、ストレートヘアブームが引き続き盛り上がっていることがうかがえる。

【LIPS月間トレンド賞】は、LIPS独自のロジックを元に算出したアイテムから、美容領域のアーリーアダプターである「Project LIPS」の投票結果を合わせて選定。「LIPS」はもちろん、各SNSで話題の"トレンドの原石"をいち早くキャッチし発信するアワードである。

■「LIPS月間トレンド賞 2026年4月」のポイント

今月最大の注目は、「キャンメイク」がコスメ・ベースメイクの2部門に同時ランクインを果たした点。いずれも"デパコス級の上質な仕上がりをプチプラで叶えたい"というユーザーの期待を体現しており、SNSでの話題化から店頭購買への転換が速い。高見えプチプラへの需要は一過性のブームではなく、消費行動の新たなスタンダードへと定着しつつあると言える。

■「LIPS月間トレンド賞 2026年4月」の集計について

・集計対象期間：2026年2月20日～2026年3月19日

・対象商品：上記集計対象期間内にLIPS内でクチコミ投稿された商品

・集計対象アイテム数：13,747点

【コスメ部門】実力派プチプラアイテムが集結。ハイライトに続き、"マットチーク"が次なるトレンドの台風の目となるか

＜１位 キャンメイク／グラデーションチークス＞

https://lipscosme.com/products/686417

「キャンメイク」の新作は、チークとハイライトがひとつになったグラデーションチーク。「デパコス級の仕上がりをプチプラで楽しめるのは嬉しすぎる」と、高見えコスメとして大注目。

瞬く間にSNSで人気に火がつき、一時期姿が消える店舗もあるほど話題に。美容オタクのみならず一般層からも熱視線が送られている。

「見た目はもちろん名前までかわいい」と好評のラインアップは全2色。なかでも青みピンクの「01 ベリーヨーグルト」が人気色。

＜２位 b idol／ふわほっぺチーク＞

https://lipscosme.com/products/684622

ブランド初となるチークは、毛穴カバーと自然な血色感を両立させたマットタイプのパウダーチーク。

「湯上がりっぽいほっぺの仕上がりがたまらなくかわいい！」と注目度も高い。また「日本のチークでは珍しく、ラメなしの完全マットなのが気になる」という声も。

2026年上半期の美容トレンドとして挙げられる「マットチーク」は、じゅんわりとした色付きと仕上がりのふんわり感が特徴。最旬トレンドメイクに欠かせない要素のひとつとして定着したよう。

＜３位 CEZANNE／アンダーアイライナー＞

https://lipscosme.com/products/683409

「描くふたえライナー」や「影入りリップメイカー」など、数々の名品を展開してきた「セザンヌ」。そんな影色トレンドメイカーから新たに登場したのは、下まぶた用のアイライナー。

三角ゾーンや涙袋にも使える1本3役のマルチアイテム。ほんのりくすんだピンクブラウンの色味も「使いやすい」と高評価。

「セザンヌの粘膜ライナー」「目幅拡張ライナー」「影色ピンク」など、商品特徴をとらえたユーザー発話のキャッチが多いのも印象的。

【ベースメイク部門】ファンデ・パウダー・UVケアと三者三様。春夏のベースメイクトレンドが出揃う



＜１位 Dior／ディオール フォーエヴァー フルイド スキン グロウ＞

https://lipscosme.com/products/690088

「ディオール フォーエヴァー」シリーズがリニューアルして新登場。上品なツヤ仕上がりの「グロウ」とナチュラルマットな「ウェア」の2ライン展開のうち、今回は「グロウ」が見事1位を獲得。

「既存品と比べてどんな変化があるのか気になる」「先行販売で2色買いしました」と、愛用者からは期待の声も。

またLIPS上では「欠点ある？」「ジュエリー映えする肌」など、仕上がりの上質さをユニークなキャッチで表現するクチコミも目立つ。

＜２位 キャンメイク／クリアヴェールセッティングパウダー＞

https://lipscosme.com/products/690044

「キャンメイク」の新作コスメから、これからのシーズンに活躍間違いなしのメイク崩れ・テカリを防止するフェイスパウダーがランクイン。

「まるでデパコスのパウダーのような仕上がりだとバズっていて気になった」という声が多く、美容オタクたちも「比べてみたい」と興味津々の様子。

サイレントで先行発売を知ったユーザーも多く、「え？こんなのあった？と驚き！」というコメントも。すでに"キャンメイクのツヤ肌パウダー"の愛称で親しまれているよう。

＜３位 ナリスアップ／by365 パウダリーUVクリーム＞

https://lipscosme.com/products/683142

LIPSユーザーから絶大な支持を集める"ぽてさら日焼け止め"が、より多くの人が快適に使い続けられるよう無香料へとリニューアル。

2025年頃からUVケアアイテムを選ぶ際に「ベタつかない使用感」を重視するトレンドが定着。そのブームを牽引した名品ともいえる。

「ずっと愛用していた日焼け止めだから気になる」「テカらない、ベタつかないの使用感がよすぎてリピートしている商品です」など、愛用者からの注目度も高い。

【スキンケア部門】 "隠れ角栓崩壊"から"肌荒れ対策"まで。春先の肌悩みに刺さるスキンケアが大集合

＜１位 ビオレ／おうちdeエステ ディープクレイ洗顔＞

https://lipscosme.com/products/684150

昨年から激化している角栓ケア市場に、新たなスターアイテムが「ビオレ」から堂々デビュー。

目に見える角栓はもちろんのこと、奥深くにある"隠れ角栓まで自己崩壊"させるというユニークな処方に美容オタクたちがこぞって注目。

「ビオレ公式から出ていたBefore&Afterの画像に企業の本気を感じました。これは話題になるぞ」という声の通り、ブランドの本気度と技術の進展に大きな期待感を抱くユーザーが多いよう。

＜２位 乾燥さん／乾燥さん 薬用水分力ふき取りエッセンス＞

https://lipscosme.com/products/677919

LIPSにもファンの多い「乾燥さん」から、ふき取り美容液が登場。とろみのあるジェル状美容液で古い角質や汚れをふき取ることで、メイクノリのよいなめらか肌へ。

肌あれ・ニキビを防ぐ有効成分（グリチルリチン酸ジカリウム）のほか、肌を引き締め、キメを整える成分(*1)も配合

「とろみがあるけどベタつきにくい」「朝のスキンケアの最初に使用したい」など、その使用感も高評価。

*1：保湿成分：ポアロイヤル(TM)（10‐ヒドロキシデカン酸BG ）／整肌成分：3種のビタミンC（L‐アスコルビン酸2‐グルコシド、3‐O‐エチルアスコルビン酸、テトラ2ヘキシルデカン酸アスコルビル）

＜３位 キュレル／キュレル 潤浸保湿 角層深部バリア美容液【医薬部外品】＞

https://lipscosme.com/products/679493

角層深部までバリアを整えて、外部刺激から肌を守ることで肌荒れを予防する「キュレル」の新美容液。

乾燥や寒暖差などの突発的な環境の変化でゆらぎやすい乾燥性敏感肌に向けて開発されたアイテムということもあり、「花粉による肌荒れ対策がしたい」という季節ニーズにも合致。

「花王」の化粧品事業におけるグローバル成長をめざす6ブランドのひとつでもある「キュレル」。環境変化を意識した処方により、ブランドのユーザー層を確実に広げている。

【ヘアケア部門】 セルフサロン志向・ストレートケアの二強が台頭。"固めないケープ"がSNSで話題に

＜１位 &honey Professional／システム リペア シャンプー1.0／ヘアトリートメント2.0＞

https://lipscosme.com/products/677971

先月からランクをひとつ上げて、見事1位に輝いた「＆honey」のサロン専売アイテム。

サロン発想の「iPSハチミツ美容(*2)」で、ダメージを受けた髪を根元から毛先まで徹底補修。販路が限定されているものの、サロン級の仕上がりを自宅で叶えたい"セルフサロン志向"のニーズに応え、ユーザーを着実に増やしている。

販路が限られていたところ、2026年4月20日から一部のドラッグストアでも販売解禁。2,000円以内で手軽に購入できることから「このお値段でサロン専売品なんてすごすぎる」との声も。

*2：ヒト(線維芽細胞／単核細胞)人工多能性細胞培養順化培養液(保湿）、ハチミツ(保湿)による髪の保湿ケアのこと

＜２位 melt／メルト ディープシャンプー／トリートメント＞

https://lipscosme.com/products/675974

こちらも先月から継続してランクイン。繰り返すカラーリングや熱スタイリングによるダメージが蓄積した髪に特化した「メルト」の新シリーズ。

傷んだ髪の深部まで満たして補給する「ナノ浸透ケア処方」を採用。ツヤのあるしなやかな仕上がりはもちろん、香りのよさに言及する声も多い。

「meltのシャンプー、トリートメントが大好きで全タイプ使用してきました」など、ブランドとしての高い人気を感じさせるコメントが多数寄せられている。

＜３位 ケープ／ケープ for Straight＞

https://lipscosme.com/products/686065

"固めないケープ"として、LIPSやSNS各所で大きなバズりが発生中。空前のストレートヘアブームの今、ストレートを長時間キープしてくれる(*3)とあってラブコールが殺到。

LIPSの調査(https://note.com/lips_labo/n/n53eac79a3c04)によると、肩下のミディアムヘアより長い髪をもつユーザーは、全体の約8割。「固めずにサラサラ髪をキープできるのは嬉しい」と喜びの声も多い。

昨年のツヤ出しスプレーをはじめとした"ストレートヘア映え"するアイテムの人気は、今後もまだまだ続きそう。

*3：スタイリング効果による

「LIPS月間トレンド賞」4月 :https://lipscosme.com/rankings/trend_awards/2026/4「LIPS月間トレンド賞」4月についてご紹介

LIPSについて

2017年1月にサービスをローンチし、2021年には「コスメ・メイクのクチコミ検索アプリダウンロード数No.1」（出典：AppTweak 日本国内 iOS & Android 合計：2020年1月～2025年6月）を記録。2022年10月には「なりたい自分を、もっと自由に。」のコンセプトを体現するロゴへリデザイン。性別・世代を問わず、メイクや美容を通じて個々人の「幸せ」や「なりたい姿」を自由に追求できるプラットフォームに。さらに2025年10月には累計1,400万ダウンロード（※当社調べ／調査期間：2017年1月～2025年10月、調査対象：App store・Google Playからのダウンロード数総合計）を突破。メイクやスキンケアに関する商品レビューやユーザー間コミュニケーション、人気ランキング、新商品情報やプレゼント企画など様々な機能やコンテンツを無料で提供しております。

会社概要

社名：株式会社AppBrew

所在地：東京都文京区本郷1丁目11-6 東接本郷ビル4階

代表取締役社長：松田崇

事業内容：美容プラットフォームアプリ「LIPS」の企画・開発・運用

LIPS（iOS・Android）：https://lipsapp.onelink.me/dKgM/rbjqu2xv

LIPS（WEB）：https://lipscosme.com/

お問合せ先

株式会社AppBrew PR担当

TEL：03-3868-3329

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Email：pr@appbrew.io