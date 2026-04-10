期間限定ストアGramicci Nagashimaをオープンします

株式会社インス

ロッククライミング由来の機能美と自由なカルチャー精神を起点に、自然から都市へとフィールドを拡張し続けるライフスタイルブランドGramicciは、三井アウトレットパークジャズドリーム長島にて期間限定ストアGramicci Nagashimaをオープンします。2026年4月17(金)から2027年1月11日(月)までの期間、皆様のご来店をお待ちしております。

STORE詳細

◼️Gramicci Nagashima/ グラミチ ナガシマ

2026年4月17日(金)-2027年1月11日(月)

営業日：定休日なし(商業施設の営業スケジュールに準じます)

営業時間：10:00-20:00

場所： 三重県桑名市長島町浦安368 ジャズドリーム長島 サウスエリア1F 10200号室

電話番号：0594-41-2101

ブランド概要

1982年、カリフォルニア州ヴェンチュラのガレージで誕生したGramicciは、自然の中での生活をより自由で快適なものにするため、機能性を追求したウェアを生み出してきました。ヨセミテに集った「ストーンマスターズ」と呼ばれるロッククライマーたちの自由奔放なカルチャーを原点に、動きやすさを追求した独自のプロダクトは、アウトドアシーンのみならず多様なカルチャームーブメントで支持されてきました。クライミング由来の機能美とヘリテージに敬意を払いながら、自然と都市、アウトドアとストリート、その境界を越えた自由な生き方を支えるライフスタイルブランドとして世界中に広がり続けています。