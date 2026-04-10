融資先の既存物件の空室を解消し、債権リスクを低減する。HaruNest合同会社、金融機関向け「融資先オーナー支援サービス」を提供開始

HaruNest合同会社

HaruNest合同会社（本社：東京都国立市中１-４-３）は、金融機関の融資先である既存物件オーナーを対象とした「融資先オーナー支援サービス」の提供を２０２６年４月１０日より開始しました。

本サービスは、新築・築浅との競争で入居者確保が難しくなっている既存物件（築10年以上が主な対象）の空室問題を構造から解消することを目的としています。



各金融機関の融資先には今この瞬間も、空室が埋まらないままローン返済を続けているオーナーが存在するかもしれません。一室の空室は単なる収入減ではなく、収益還元法による担保評価額の低下、返済余力の消滅、そして最終的なローンデフォルトへと連鎖する「融資債権の時限爆弾」です。



私たちHaruNestは、この問題を金融機関の融資担当者様と共に解決するパートナーとして、既存物件の空室リスクを根本から解消し、融資先の収益力の向上と金融機関の債権健全性の同時回復を目指します。

【融資ポートフォリオに潜む3つのリスク】

空室が増加した融資先物件では、以下のリスクが連鎖的に顕在化します。

これらは「オーナーの問題」ではなく、それぞれの金融機関のポートフォリオリスクと捉える必要があります。

■空室が引き起こす金融機関への3つの影響

１. 担保価値の下落：収益還元法による物件評価額の低下が、追加担保要求や融資条件の悪化につながります。

２. 流動性の消失：「持ち続けるも辛い、売るに売れない」といった状況が発生し、出口戦略の選択肢が消失します。

３. ローンデフォルトの現実化：変動金利上昇や大規模修繕が重なることで資金繰りが急に悪化し、競売や残債リスクが生じます。

なぜ従来の不動産仲介では解決できないのか？

多くの融資先オーナーは、すでに地場の不動産会社や大手仲介に相談していますが、構造的にその限界がきています。

ポータルサイトでは検索フィルター（築年数や設備条件）により、既存物件は候補に表示されない場合があります。

また、地場の仲介業者は転勤が多い企業や外国人の雇用企業、登録支援機関といった全国規模の法人ネットワークを持たず、大手の仲介業者に頼った場合でも、既存物件は多くの競合物件の中に埋もれてしまいます。

結果としてオーナーは「需要はある、物件もある、しかし繋がっていない」という状態のまま、時間が過ぎていくのです。

HaruNestが提供する3つのアプローチ

アプローチ１. 法人・外国人需要源へのダイレクトパイプライン

転勤・異動対応の法人契約企業や外国人雇用企業、登録支援機関に直接接続するネットワークを保有しており、競合物件に晒されることなく優先的なマッチングを実現します。

法人契約市場では築年数よりも賃料や立地、間取りが優先されることもあるため、既存物件のハンデが軽減されます。

アプローチ２. 外国人入居リスクを制度で封じ込める完全保証スキーム

HaruNestが手配するのは企業に雇用されている外国人が中心で、滞納などのリスクが低く、緊急連絡先なども雇用企業・登録支援機関の担当者がなる為、オーナーの不安を軽減できます。

さらに外国人対応専門の保証会社をマッチングし、滞納・失踪・残置物・法的手続きを保証会社が一括カバーします。

オーナー・管理会社・金融機関が抱える「外国人リスク」を制度として隔離し、「リスクがあるから無理」という心理的障壁を取り除きます。

アプローチ３. 追加費用ゼロの付帯サービスで入居ハードルを下げる

入居者の希望があれば、家具・家電の手配やモバイルWi-FiはHaruNestが提供することにより、来日直後の外国人入居者でも即座に生活を開始できる環境を整備します。

オーナーは設備投資などの追加費用負担はなく、物件の競争力を高めることができます。

融資ポートフォリオに与えるメリット

融資先物件の稼働力が回復することで、金融機関の債権健全性は以下の3点で改善されます。

融資先オーナーへの「有効な支援策」として、今すぐご提案いただけます

- 価値の回復：空室解消によりNOIが回復し、収益還元評価額の回復・保全が実現します。- リスクの排除：安定したキャッシュフローの再構築によって、投資用ローンのデフォルトリスクを回避します。- 流動性の復活：高稼働率の実現により、売却や借り換えといった融資先の出口戦略の選択肢が復活します。

HaruNestでは、金融機関の融資先オーナーを対象に、

１.法人対応に精通した仲介業者と、外国人入居リスクを低減できる家賃保証会社をマッチングし、

２.HaruNestの提供しているサービスを利用している全国の企業へ、優先して当該オーナーの既存物件を紹介させていただきます。

競争力をあげる為の高額なリフォームや追加融資を求めることなく、空室リスクを構造から低減する「新しい選択肢」として、融資担当者様からオーナーへご提案いただくことが可能です。

まずはお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：HaruNest合同会社

Email：houjin01@harunest.co.jp ／ Tel：042-849-0803

受付時間：平日 10:00～18:00

URL:https://www.harunest01.com/

サービス説明ページ：https://www.harunest01.com/post/owner-support