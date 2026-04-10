北海道中央バス「定期観光バス」／2026年度・春～秋は前年度から6コース増！全19コースを運行

北海道中央バス株式会社

北海道中央バス(本社 北海道小樽市 代表取締役社長 二階堂恭仁)では、札幌駅北口より運行する「定期観光バス(https://teikan.chuo-bus.co.jp/)」の春～秋コースを随時運行いたします。

今年度は4～11月にかけ、前年度から6コース増の全19コースを運行。過去に人気のあったコースの復活や、秋の紅葉狩りコースがさらに充実するほか、積丹・小樽・札幌の名所を1日で巡るコースなども新たに登場します。ぜひ定期観光バスで、北海道観光をご満喫ください。

定期観光バスについて

北海道中央バス・定期観光バスHP :https://teikan.chuo-bus.co.jp/

北海道中央バスの定期観光バスは、札幌駅北口より発着する予約制の観光型路線バスです。乗客1名様から運行し、札幌市内を観光する午前・午後のコース、北海道の人気観光地や大自然、グルメや歴史まで満喫できる一日コースなど、スケジュールや楽しみたい内容にあわせて選択肢をご用意いたします。

広大な北海道の旅行をプロの運転に任せて車窓から景色を楽しんだり、バスガイドの案内で知識を深めることができるのも特徴。また、一部コースを除き英語・中国語・韓国語に対応した多言語案内システムも用意しており、海外の方も北海道観光を満喫することができます。

北海道の名所や自然、グルメが楽しめる全19コース！

小樽天狗山ロープウエイ四季彩の丘

定期観光バスが運行するのは札幌市内や小樽といった近郊のほか、旭川や富良野・美瑛、ニセコエリアなど多種多彩！1名様から運行するので、日程やスケジュール、行きたいスポットに合わせてすぐに参加できるのがポイントです。

また、今年度は新たに登場するコースや、過去に人気がありつつもコロナ禍などで休止したコースが復活。より満足度の高い旅へと、定期観光バスがいざないます。

注目コース１. ／積丹神威岬・小樽運河・白い恋人パークコース神威岬小樽運河白い恋人パーク

積丹・小樽・札幌エリアを大満喫できる、定期観光バスならではの充実コースが新たに登場！ 本コースで巡るのは積丹ブルーと呼ばれる大海原が広がる神威岬と浪漫薫る小樽運河、そして札幌の定番名所・白い恋人パーク。自然と歴史、人気の観光スポットを1日で巡るよくばりなバス旅へ出発です！



▶ 積丹神威岬・小樽運河・白い恋人パークコース

◆運行期間：6/1～9/13（6/4は運休）

◆所要時間：約9時間51分（8:10札幌駅発～18:01頃札幌駅着）

◆料 金：大人6,500円、小人3,300円

◆申 込：https://teikan.chuo-bus.co.jp/course/18092、またはTEL0570-200-600（中央バス札幌ターミナル）

注目コース２.／北海道の湖と山を巡る！ 支笏湖・ニセコ・羊蹄山ドライブコース京極ふきだし公園羊蹄山（ニセコミルク工房）支笏湖

冬のリゾートとして世界的に有名なニセコエリアですが、夏は緑にあふれ避暑にぴったり。本コースではそんなニセコのアンヌプリエリアと、美しい湖水をたたえる支笏湖を巡ります。蝦夷富士と呼ばれる羊蹄山の威容や、その雪解け水が湧き出る京極ふきだし公園など、北海道の大自然を五感で満喫できる新コースです！



▶ 北海道の湖と山を巡る！ 支笏湖・ニセコ・羊蹄山ドライブコース

◆運行期間：6/20～9/25

◆所要時間：約9時間56分（8:20札幌駅発～18:16頃札幌駅着）

◆料 金：大人9,100円、小人6,100円

◆申 込：https://teikan.chuo-bus.co.jp/course/18099、またはTEL0570-200-600（中央バス札幌ターミナル）

パンフレットデザインも装い新たに！

春～秋コースの運行にあたり、全12ページのパンフレットを発行。デザインを刷新し、より手に取りやすいデザインとなりました。

見開きで札幌エリア、小樽・積丹エリア、富良野・美瑛エリア、旭川・支笏湖・洞爺湖エリアと秋シーズンのコースを紹介しており、さまざまな旅のニーズに応えます。

北海道中央バス・札幌ターミナルや札幌駅北口にある「北海道さっぽろ観光案内所」などで配布するほか、電子版も用意しております。

電子版パンフレットを見る :https://saas.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjo3MTgxMzV9&detailFlg=0&pNo=1