「東方Project」の見返り美人シリーズ第三弾！描き下ろしイラストを使用した和風デザインオリジナルグッズを発売！
株式会社トキオ・ゲッツが展開する「キャラクター×日本の伝統」をテーマにしたブランド「キャラディショナルトイ」より、昨年発売した“見返り美人”をイメージした博麗霊夢・霧雨魔理沙・スカーレット姉妹のレミリア・フランドールに引き続き、魂魄妖夢・西行寺幽々子2名の新規描き下ろしイラストを加えた「東方Project」新商品が登場します。
定番の缶バッジや全身の“見返りポーズ”を堪能できるアクリルスタンドをはじめ、コレクションしたくなるアクリルカードを販売いたします。
予約販売期間は【2026年4月10日（金）12：00～2026年4月30日（木）12:00】まで。
詳しくは公式サイト「ゲツオシマート」(https://gets-oshi.com/)をご覧ください。
■取り扱い商品■
●キャラディショナルトイ 東方Project トレーディングアクリルカード（全15種）
バラ770円（税込）／全15種セット11,550円（税込）
●キャラディショナルトイ 東方Project 和紙風缶バッジ（魂魄妖夢／西行寺幽々子／博麗霊夢／霧雨魔理沙／レミリア・スカーレット／フランドール・スカーレット）
各660円（税込）
●キャラディショナルトイ 東方Project アクリルスタンド（魂魄妖夢／西行寺幽々子／博麗霊夢／霧雨魔理沙／レミリア・スカーレット／フランドール・スカーレット）
各1,760円（税込）
■予約販売期間■
2026年4月10日（金）12：00～2026年4月30日（木）12:00
ゲツオシマート他にて予約販売
■関連リンク■
【公式サイト：ゲツオシマート】
https://gets-oshi.com/
(C)上海アリス幻樂団
■会社概要■
会社名：株式会社トキオ・ゲッツ
代表取締役：小笠原 亨
創業：1998年3月23日
所在地：東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー24F
事業内容：アニメライセンシングプロモーション、アニメ声優イベント、アニメコラボ商品の開発
会社HP：https://tokyogets.com/