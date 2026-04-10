「劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』」のランダムコンテンツプリントがセブン‐イレブンのマルチコピー機に登場

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株式会社セブン‐イレブン・ジャパン


　株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、「劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』」のランダムコンテンツプリントを4月10日（金）より、全国のセブン‐イレブンのマルチコピー機にて販売しております。ぜひこの機会にセブン‐イレブンで「劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』」のランダムコンテンツプリントを手に入れてください！



商品ページURL：
https://www.sej.co.jp/products/bromide/cnrbromide2604/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=bromide_cnrbromide2604(https://www.sej.co.jp/products/bromide/cnrbromide2604/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=bromide_cnrbromide2604)



（1）商品の詳細


■劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』 ランダムコンテンツプリント


プリント用紙の種類：写真用紙のL判


販売形式：ランダム販売（複数用意されている絵柄からランダムで1枚プリントされます。）


価格：L判200円/枚（税込）


販売期間：2026年4月10日（金）～2026年7月31日（金）


商品デザイン：キャラクタービジュアル（江戸川コナン・萩原千速：各4種、横溝重悟・世良真純・萩原研二・松田陣平：各3種）



商品ラインアップ

・キャラクタービジュアル（江戸川コナン・萩原千速：各4種、横溝重悟・世良真純・萩原研二・松田陣平：各3種）





(C)2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会


※画像はイメージです。


※実物は画像と異なる場合があります。



（2）購入方法（QRコードからの購入）


1．以下の商品ページ内の「QRコードでの購入」または「購入サイト」のリンクよりご希望商品のQRコードを確認します。


商品ページURL：
https://www.sej.co.jp/products/bromide/cnrbromide2604/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=bromide_cnrbromide2604(https://www.sej.co.jp/products/bromide/cnrbromide2604/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=bromide_cnrbromide2604)



2．セブン‐イレブンのマルチコピー機にて以下の手順でご購入ください。



【マルチコピー機の操作方法】



Step1．「QRコードでの購入」または「購入サイト」のリンクよりQRコードを表示







Step2．マルチコピー機にQRコードをかざします












※税込価格は10%で表記しています。


※諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。


※画像はイメージです。


※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。


※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。


※取扱店舗は販売店舗検索からご確認ください。


サイトURL：https://www.sej.co.jp/shop/index/



（ご参考）


セブン‐イレブンの「コンテンツプリント（セブンプリント）」について


セブン‐イレブンのマルチコピー機を使用して、様々なコンテンツプリントをその場でプリントできます。アニメ、ゲーム、映画、スポーツ選手など、様々なジャンルのコンテンツプリントを用意しています。


「コンテンツプリント（セブンプリント）」のURL：


https://www.sej.co.jp/products/bromide.html