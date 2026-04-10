日本最大級のフリマに、よしもと人気芸人が大集結！

株式会社ベイエフエム

「“どきどき”フリーマーケット実行委員会」(ベイエフエム、幕張メッセ)は、2026年5月2日(土)から4日(月・祝)の3日間、幕張メッセ国際展示場ホール１～６にて『ピーアーク presents 幕張メッセ“どきどき”フリーマーケット2026』を開催いたします。

例年人気のフリーマーケット「手持ち出店、車出店」や 「手づくりアートマーケット」などの開催に加え、今年は屋外エリア「BAYFMイベントステージ」では、大人気よしもと芸人による爆笑ライブや、BAYFM DJ、一般公募パフォーマーによる豪華ステージをお届けします。

4日(月・祝)は、「よしもと幕張イオンモール劇場」から人気芸人が大集合。

「ヒロユキMc-II」が司会を担当、「ザ・パンチ」「5GAP」「ジョイマン」「ハイキングウォーキング」「レギュラー」「バンビーノ」によるお馴染みのあのネタで会場を盛り上げます。

ザ・パンチ5GAPジョイマンハイキングウォーキングレギュラーバンビーノ

さらに、2日(土)・3日(日・祝)は、BAYFM DJがスタジオを飛び出して、フリマ会場に登場するほか、公募で選ばれた一般参加者によるパフォーマンスをお届けします！

4日(月・祝)は、そのほか、華やかなコスプレイヤーたちが躍動する「CDEF(コスプレダンスエンターテインメントフェスティバル)」のステージもお届けします。

前売入場券は、レジャー予約サイト「アソビュー！」やコンビニエンスストア、プレイガイドなどで販売中、一足はやく会場に入場が可能な「アーリーチケット」も大好評販売中です（税込み1,200円）。 「アーリーチケット」は、各日6,000人限定で、9時30分から入場可能。一般前売り入場券は、 税込み800円 。

開催概要

催物名：ピーアーク presents 幕張メッセ“どきどき”フリーマーケット2026

主催：幕張メッセ“どきどき”フリーマーケット実行委員会［株式会社幕張メッセ 株式会社ベイエフエム］

日時：2026年5月2日（土）～4日（月・祝）11時～17時

※アーリーチケットでの入場は、9時30分～。最終入場は16時30分

会場：幕張メッセ国際展示場 展示ホール１～６

入場料：当日券1,000円 前売券800円 ※小学生以下無料

アーリーチケット1,200円 9時30分から入場可能

（各日限定6,000枚限定 レジャー予約サイト「アソビュー！」と「セブンチケット」にて限定販売）

実施概要

5月2日(土)：

11:30～12:30 「どきどきフリマパフォーマンスステージ」

公募で選ばれた一般参加者のパフォーマンス

13:30～15:30 「BAYFM フリマパラダイス」 BAYFM DJによるステージイベント

・13:30～ 『it!!』 出演：春原佑紀・利根健太朗・山瀬まみ・春風亭昇也

・14:00～ 『Lagan de Talk!＋』 出演：奥華子

・14:30～『AWAKE』 出演：有馬隼人・柴田幸子

・15:30～『miracle!!』『～洋楽劇場～SATURDAY STRUT』

出演：ANNA、フォーンクルック幹治

5月3日(日・祝)：

11:30～12:30 「どきどきフリマパフォーマンスステージ」

公募で選ばれた一般参加者のパフォーマンス

13:30～15:30 「BAYFM フリマパラダイス」 BAYFM DJによるステージイベント

・13:30～ 『KEIYOGINKO POWER COUNTDOWN REAL』

出演：小島嵩弘・山内鈴蘭・伊藤悠真

・14:00～ 『日曜コネクション』 出演：荻野目洋子

・14:30～ 『Beautiful Day!』 出演：光永亮太

・15:00～ 『YAMAMAN presents MUSIC SALAD FROM U-kari STUDIO』

5月4日(月・祝)：

12:30～13:15「よしもとステージ＠どきどきフリーマーケット１.」

出演：ヒロユキMc-II、ザ・パンチ、5GAP、ジョイマン

13:30～14:30 CDEF「コスプレエンターテイメントフェスティバル」

15:00～15:45「よしもとステージ＠どきどきフリーマーケット２.」

出演：ヒロユキMc-II、ハイキングウォーキング、レギュラー、バンビーノ