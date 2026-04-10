『魔法使いの嫁 24』発売を記念して無料公開や割引などお得な電子書籍フェアを実施中♪

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明、以下ブシロード）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードワークス（本社：東京都中野区、代表取締役社長：新福恭平）は、『魔法使いの嫁 24』ならびに『魔法使いの嫁 24 ヤマザキコレ描き下ろし小冊子付き特装版』の発売を記念した電子書籍フェアをWEBマンガサイト「コミックグロウル」、または各電子書店にて開催中です。

■「コミックグロウル」にて期間限定で無料公開！

189エピソード無料公開中！

開催期間：2026年4月8日(水)～21日(火)

コミックグロウル公式サイト：https://comic-growl.com/series/42831552a0d66

■各電子書店に割引と無料試読を実施中！

書店により開催内容や開催期間が異なる場合がございます。

詳細は各電子書店にてご確認ください。

開催期間：2026年4月8日(水)～21日(火)

特設サイト：https://bushiroad-works.com/ebookfair_20260408-0421/

魔法使いの嫁 24

ひとに仇なす赤帽子と対峙する魔術師たち。

救けを受けながら、消えたはずの少女の元へ向かう魔法使いたち。混乱する場で、魔術師と魔法使いは脅威を退け、“隣人”の依頼に応えることができるのか――。

漫画：ヤマザキコレ

仕様：B6判コミックス

価格：792円（税込）

作品ページ：https://comic-growl.com/series/42831552a0d66

魔法使いの嫁 24 ヤマザキコレ描き下ろし小冊子付き特装版

本編には収録されない、紙の本のみで読める珠玉の掌編はファンならマストバイ！

ここでしか読めない、描き下ろし漫画が付いた豪華特装版！

漫画：ヤマザキコレ

仕様：B6判コミックス 小冊子付き

価格：1,496円（税込）

発行：株式会社ブシロードワークス

発売：株式会社KADOKAWA

25巻特装版が全国書店ほかにて予約受付開始！

25巻の特装版は、ヤマザキコレによる完全描き下ろしイラストを使用した

「日めくりアクリル卓上カレンダー」付き！

31日タイプで、月が替わっても繰り返しお楽しみいただけます。

『まほよめ』で毎日を彩りたい方にはマストバイなアイテムです！

特設ページ：https://bushiroad-works.com/mahoyome25/

■「魔法使いの嫁」とは

2013年の連載スタートと同時に話題となり、2015年には数々の漫画賞を受賞。コミックスは累計1200万部以上、2度のアニメ化等のメディアミックス展開も多数行われている異類婚姻幻想譚『魔法使いの嫁』（作：ヤマザキコレ）。新章“獣殺し篇”はWEBマンガサイト「コミックグロウル」にて大好評連載中！

【ストーリー】

羽鳥チセ15歳。

身寄りもなく、生きる希望も術も持たぬ彼女を金で買ったのはヒト為らざる魔法使いだった……。

彼に『弟子』として、そして『花嫁』として招き入れられた時、少女の中で停まっていた針がゆっくりと動き始めてゆく……。

これは、世界の美しさを識る為の物語。

■「コミックグロウル」とは

出版社ブシロードワークスが贈る、WEBマンガ配信サイト！

「魔法使いの嫁」を始めとした、ここでしか読めないオリジナル作品/コミカライズコミックが続々更新！

コミックグロウル：https://comic-growl.com/

公式X：https://x.com/comic_growl

※ご紹介いただく際は、権利表記として下記の記入をお願いします。

(C)Kore Yamazaki / BUSHIROAD WORKS