【FRED PERRY】スペイン発スポーツウェアブランド〈MEYBA〉とのコラボレーションを発表！

ヒットユニオン株式会社

スポーツとサブカルチャーをルーツに持つ英国発のファッションブランド FRED PERRY（フレッドペリー） は、スペイン・バルセロナを拠点とするスポーツウェアブランド MEYBA（メイバ） をコラボレーターに迎えたカプセルコレクションを発表します。

MEYBAは、1980年代後半～90年代にFCバルセロナの“ドリームチーム”を栄光へと導いたユニフォームを手がけたことで知られ、フットボールと深く結びついた確かなヘリテージを持つブランドです。その存在は、テニスとともに歩んできたFRED PERRYの歴史と重なり合い、両者はそれぞれの競技において“ベスト・オブ・ベスト”と称される存在として、20世紀半ばからスポーツウェアのクラフトを磨き続け、数々の偉大な選手たちのウェアを手がけてきました。そのアイデンティティは、卓越したパフォーマンスや記録的な瞬間とともに築かれてきたものであり、常に時代を象徴し、新たな流れを生み出してきた存在を支えるウェアとして受け継がれています。

このコラボレーションは、そうした両ブランドの背景を共有するように、ごく自然に、ヴィンテージスポーツウェアのさまざまな要素からインスピレーションを得ています。MEYBAが誇る精緻なフットボールキットやトレーニングウェアの要素を、FRED PERRYを象徴するシルエットと融合させました。

ロングスリーブ、ショートスリーブのポロシャツをはじめ、時代を超えて愛されるトラックジャケットやリンガーTシャツまで、両ブランドのビジュアルコードが随所に反映されています。ワイドなストライプ柄、オープンカラーのポロシャツ、カット＆ソーによるカラーブロッキングなど、ヴィンテージスポーツウェアを想起させるディテールを、より現代的なバランスで再構築しています。

コレクション全体に採用されたリラックスフィットは、スポーツウェア特有のノスタルジーと、今のムードを同時に感じさせる仕上がりです。胸元には、FRED PERRYのローレルリースと、MEYBAを象徴する「Mitica M」ロゴを並列で配置。どちらも長い時間をかけてスポーツの現場で培われてきた、由緒あるエンブレムです。このコレクションは、特定のルールや着こなしを押し付けるものではなく、着る人それぞれが自由に解釈し、自分自身のスタイルとして取り入れることを前提とし、スポーツをルーツに持つ“ユニフォーム”を、日常へと解き放つことを提案しています。

【LINE UP】

Cut And Sew Polo ShirtCut And Sew Polo ShirtPrinted Polo ShirtLong Sleeve Polo ShirtCut And Sew Ringer T-ShirtRinger T-ShirtCut And Sew Track JacketTaped Raglan Track Jacket

FRED PERRY × MEYBAのコレクションは、2026年4月10日（金）12:00よりFRED PERRY公式オンラインストア（https://www.fredperry.jp/shop/）とZOZOTOWN（FRED PERRY）（https://zozo.jp/shop/fredperry/）、同日オープンよりFRED PERRY SHOP東京・大阪・名古屋、FRED PERRY札幌ステラプレイス・エスパル仙台・マークイズ みなとみらい・マリン アンド ウォーク ヨコハマ・ミナモア広島・JR博多シティにて販売いたします。

販売ページ：https://www.fredperry.jp/shop/pages/meyba.aspx

FRED PERRY（フレッドペリー）1952年にウィンブルドンのトリプルチャンピオン、フレデリック・ジョン・ペリーによって設立され、それ以来、英国のサブカルチャーと共に歩んできました。オリジナルのフレッドペリーシャツは、60年以上前にデザインされて以来、当時のまま変わることなく誇りを持って製造されています。フレッドペリーシャツは、スポーツウェアからストリートウェアをクロスオーバーしたサブカルチャーのユニフォームです。フレッドのスタイルは、他のテニスプレーヤーにも影響を与えました。それはやがて権力に反抗し型にはまらないユースたち、ミュージシャンやフィルムメーカーなどのクリエイター、そして一周回ってまたスポーツ界のスターたちまで、様々なコミュニティをインスパイアしました。1950年代から続く英国サブカルチャーのユニフォームは、各世代が自分たちのモノとして着続けています。しかし常にその中心にあるのは、胸元のローレルリース。別の部屋にいても、混雑したダンスフロアでも、広いフットボールスタジアムでも一目で分かるアイコニックなシャツです。COMME des GARCONS（コム・デ・ギャルソン）のような世界的デザイナーや、サブカルチャーをルーツに物作りを行う英国デザイナーとのコラボレーションなど、ユニークなスポーツのバックグラウンドと英国のサブカルチャーと深い繋がりを持ったイギリスを代表するファッションブランドとして、グローバルにビジネスを展開しています。

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