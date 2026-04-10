【セサミストリートマーケット】「LET’S TRAVEL TOGETHER」セサミストリートの仲間たちと一緒に旅へ出発！お出かけの思い出をもっと楽しくするトラベルコレクションが登場〈4月16日(木)〉

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(本社：東京都千代田区／代表取締役社長：近藤広幸)が展開する物販・カフェ・ワークショップを複合した世界で唯一のセサミストリートのオフィシャルストア「セサミストリートマーケット」では、「LET'S TRAVEL TOGETHER」をテーマとするコレクションを、4月16日(木)よりセサミストリートマーケット 池袋サンシャインシティ店、アーバンドック ららぽーと豊洲店、阪神梅田本店、玉川高島屋S.C.店およびオフィシャルオンラインストアにて発売いたします。

コレクションテーマは「LET'S TRAVEL TOGETHER」。

かばんを開けた瞬間に広がる、カラフルな空港の世界。空港から目的地へ地下鉄や電車で移動する時間さえも、旅の始まりを感じるわくわくしたひとときに。そんな旅の高揚感からインスピレーションを受けた今回のコレクションでは、アーバンライクで洗練されたムードが魅力のデザインから、バイカラーがポイントのポップでビビッドなデザインまで、幅広いテイストのアイテムを展開いたします。

ラインアップには、親子でお揃いのコーディネートを楽しめる遊び心たっぷりのTシャツをはじめ、トートバッグやポーチ、ラゲッジタグ、ビニールケースなど、旅先はもちろん、日常使いでも活躍する、デザイン性と実用性を兼ね備えたアイテムをバリエーション豊富に取り揃えました。

旅行やちょっとしたお出かけ、イベントが増えるこれからのシーズンにぴったりの、軽やかに持ち歩けて気分も上がること間違いなしのアイテムとともに、思い出に残る特別なひとときをお過ごしください。

〈物販〉

・商品ラインアップ

モノクロフォトTシャツ

（五枚目左より：アイボリー（オスカー）、チャコールグレー（エルモ）、ミント（クッキーモンスター））

全3種

大人：\5,940／キッズ：\4,620

【サイズ展開】キッズ：100,120／大人：M, L

フロントにエルモ、クッキーモンスター、オスカーのモノクロフォトと”ALL ABOUT ELMO/COOKIE/OSCAR“のフレーズをあしらった、アーバンライクで洗練された雰囲気が魅力のTシャツ。背中にはそれぞれのキャラクターの名前や誕生日、趣味、好きな食べ物などのプロフィールをプリントし、前後どちらから見ても楽しめる、遊び心あふれるデザインに仕上げました。

落ち着いたベーシックカラーのチャコールグレー、アイボリーに加え、アクセントカラーとして取り入れやすいミントの3カラー展開で、親子や家族でおそろいはもちろん、色違いのリンクコーディネートもお楽しみいただけます。

ミニトートバッグ/トートバッグ

全3種（一枚目より：ベージュ（エルモ）、グレー（クッキーモンスター）、グリーン（オスカー））

（写真上）ミニトートバッグ：\2,750

（写真下）トートバッグ：\3,520

エルモ、クッキーモンスター、オスカーの楽しげな表情に、ブランドロゴをあしらったジャガードテープの持ち手を組み合わせた、カジュアルながらもスタイリッシュなデザインのトートバッグ。軽やかな持ち心地とマットな質感が特徴の、普段使いにも取り入れやすいアイテムです。

BIGサイズの内側には小物の整理に便利な内ポケットを備え、持ち手は肩掛けしやすい長めの設計に。日常のお出かけはもちろん、旅行時の荷物をまとめるサブバッグとしても活躍します。用途やシーンに合わせて使い分けられるトートバッグとミニトートバッグの2サイズ展開で、デイリーからトラベルシーンまで幅広くお使いいただけます。

アクリルチャーム

（左上より時計回り：レッド（エルモ）、グリーン（オスカー）、ブルー（クッキーモンスター））

全3種／\2,090

存在感のある大きめサイズが魅力のアクリルチャーム。ブランドロゴパーツのグリーンカラーがアクセントになり、ポップでキャッチーな印象をプラスしてくれます。

カラビナ仕様で着脱しやすく、バッグやポーチ、鍵などさまざまなアイテムに取り付けてお楽しみいただけます。

（上より時計回り：チャコールグレー（オスカー）、オレンジ（クッキーモンスター）、ブルー（エルモ））

全3種／\2,970

ご機嫌に手を振るエルモ、ごろんとくつろぎながらクッキーをほおばるクッキーモンスター、ペットのスライミーと一緒に新聞を読むオスカーをプリントした、カラフルでポップなカラーリングが目を惹くキャンバスポーチ。

しっかりとしたキャンバス素材を使用し、日常使いのポーチとしてはもちろん、旅行時のコスメやガジェット、小物類をざっとまとめて収納するのにも便利なアイテムです。

ジャガードラゲッジタグ

（左より：オレンジ（オスカー）、ピンク（エルモ）、ブルー（クッキーモンスター））

全3種／\2,530

キャラクターたちを表面に大胆にあしらった、ポップでビビッドなデザインが印象的なジャガードラゲッジタグ。

裏面にはネームカードを差し込めるスペースを備えており、旅行時のスーツケースやバッグの目印として活躍します。取り付け部分にはベルトタイプのストラップを使用し、スーツケースやボストンバッグ、リュックなどさまざまなバッグに簡単に装着できます。

マルチビニールケース

（左上より時計回り：ピンク（ゾーイ）、ブルー（エルモ）、オレンジ（クッキーモンスター）、ミント（アビー）、グレー（オスカー））

全5種／\1,650

エルモ、クッキーモンスター、オスカー、アビー、ゾーイの実写プリントをあしらった、まるでおもちゃのようなバイカラーデザインが遊び心たっぷりのマルチビニールケース。

中身が見えるビニール素材で、旅行時のパスポートやチケット、レシートといったかさばりがちなアイテムをすっきりまとめて収納できます。

〈カフェ〉

TRAVELキャラクターラテ

全3種／\650

「LET’S TRAVEL TOGETHER」シリーズ限定デザインのキャラクターラテが新登場。

”WORLD TRAVELER”の文字とともに、エルモ、クッキーモンスター、オスカーが旅行を楽しんでいる様子を描いた3種類のデザインをラインナップしており、お好みに合わせてお好きなデザインをお選びいただけます。アイス・ホットともにご用意しております。

※表記は全て税込み価格

■発売日：

・店舗 2026年4月16日（木）

・オフィシャルオンラインストア 2026年4月16日（木）12:00(正午)

■店舗所在地：

セサミストリートマーケット 池袋サンシャインシティ店

〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目1 サンシャインシティ 専門店街アルパ1階



セサミストリートマーケット アーバンドック ららぽーと豊洲店

〒135-0061東京都江東区豊洲2-4-9 アーバンドック ららぽーと豊洲 サウスポート1階 区画番号1791

セサミストリートマーケット 阪神梅田本店

〒135-0061大阪府大阪市北区梅田1丁目13-13 阪神梅田本店6階

セサミストリートマーケット 玉川高島屋S.C.店

〒158-0094 東京都世田谷区玉川2丁目27-5 玉川高島屋S.C.店 マロニエコート1階

■オフィシャルオンラインストア

「LET'S TRAVEL TOGETHER」商品一覧（2026年4月10日（金）12:00公開）

https://sesamestreetmarket.jp/Form/Product/ProductList.aspx?shop=0&pgi=SE260410travel&plan=SE260410travel(https://sesamestreetmarket.jp/Form/Product/ProductList.aspx?shop=0&pgi=SE260410travel&plan=SE260410travel)

「セサミストリートマーケット」について

<ブランド名＞

SESAME STREET MARKET（セサミストリートマーケット）

＜コンセプト＞

ー Discover Sesame Street World ー

カフェ・物販・ワークショップの3つの業態を中心に構成された世界で唯一のセサミストリートのオフィシャルストア・セサミストリートマーケットは『セサミストリート』を通して未知の世界や普段触れることのないものへの発見や気づきが広がる空間です。

カフェでくつろぎ、ショッピングを楽しみ、遊びながら感性を育み、誰もが思わず笑顔になる場所を提案します。

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・「株式会社マッシュスタイルラボ」について



「私たちの発想を形にし、人々に幸せを届ける。」という企業理念のもと、ファッション、ビューティー、フード、デザイン、不動産など多岐にわたる事業を展開しているマッシュグループのファッション事業を担っています。1998年にグラフィックデザイン会社として設立し、2005年にファッション事業へ参入。ファッションブランド「SNIDEL」をはじめルームウェアブランド「gelato pique」など全20ブランドを、国内のみならず、アジアを中心にアメリカなど世界へ事業を展開しています。みんなが同じ服を着なくていい。誰かのためではなく、自分のために、自分が笑顔になれるものを着ればいい。そんな想いで、明確なコンセプトのもと、個性の違うブランドが次々に生まれています。

URL：https://www.ms-lab.com/

・「セサミストリート」について

セサミストリートは、1969年に誕生した先駆的な子ども向け教育番組で、現在は190以上の国と地域で展開しています。公民権運動の時代、ジョーン・ガンツ・クーニーとロイド・モリセットによって生み出されたこの番組は、にぎやかな街並みを舞台に、音楽やかわいらしいパペットたち、アニメーションを織り交ぜながら、就学前に必要な基礎学力はもちろん、思いやりや優しさ、インクルージョンといったメッセージを伝えてきました。エルモ、クッキーモンスター、ビッグバード、オスカーといった愛らしいキャラクターたちが活躍し、識字能力や計算力、社会性、文化理解を育むための入念な研究に基づく教育コンテンツを通じて、世界中で幼児向けコンテンツの模範として高く評価されています。セサミストリートは、国際的な非営利団体セサミワークショップによって制作されています。

・「セサミワークショップ」について

セサミワークショップは、「セサミストリート」をはじめ様々な活動を世界中で展開している非営利団体です。50年以上にわたり、教育、メディア、研究を融合させ、心や感性を豊かにする楽しい体験を創出してきました。すべての子どもたちがかしこく、たくましく、やさしく育つよう支援するという理念を掲げ、より良い世界を目指して、190以上の国や地域で良質な幼少教育を届けています。

世代を超えて親しまれるキャラクターや番組、コミュニティーへのアウトリーチ活動は、子どものニーズに応えるため、深い専門知識に基づき設計されています。就学準備や問題解決能力の向上、こころの健康や健全な自己形成まで多岐にわたるテーマを扱い、保護者の価値あるパートナーとして、そして子どもたちの信頼できる友達として、セサミワークショップは子どもと家族に寄り添います。HP: www.sesameworkshop.org, www.sesamestreetjapan.org

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