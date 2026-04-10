クラークス、クラークス オリジナルズ全国の直営店舗にて「ミッドシーズンセール」を開催

クラークスジャパン株式会社

クラークス、全国の直営店舗にて「ミッドシーズンセール」を開催

― 最大50％オフ、春夏コレクションやアーカイブ商品をラインナップ ―

英国フットウェアブランド Clarks（クラークス）は、全国のClarksおよびClarks Originals(https://www.clarks.co.jp/contents/store-locator/)直営店舗、オフィシャルオンラインストア(https://www.clarks.co.jp/)にて、2026年4月10日（金）から4月19日（日）までの10日間、「ミッドシーズンセール」(https://www.clarks.co.jp/search?commercialType=0%7C2%7C3&alignmentSearch=3¤tPage=1&alignmentSequence=recommend_commodity_rank%20asc)を開催。

最新コレクション（メンズ・ウィメンズ）を含む、一部対象商品を特別価格にてご提供いたします。

期間中は最大50％オフ。

クラークスが誇るアイコニックなスタイルから、現代的にアップデートされたシーズナルモデルまで、ブランドのクラフトマンシップと快適性を体感できる特別な機会となります。

ぜひこの機会に、クラークスのフットウェアをお楽しみください。

■ ミッドシーズンセール概要

・期間：2026年4月10日（金）～4月19日（日）［10日間］

・実施店舗：全国のClarks / Clarks Originals直営店舗/オフィシャルオンライン

・割引内容：最大50％オフ

・対象商品：最大30

※現行商品および一部過去シーズン商品を含む

CLARKS Comapny Profile

1825年に英国南西部にあるサマセット州ストリートにてC&J Clark Limitedとして創業。

それ以来、クラークスは革新的な靴づくりの先駆者であり続けてきました。強みであるイノベーションとクラフトマンシップという組み合わせに支えられ、クラークスの高度な製造技術、テクノロジー、最新の素材は世界中で知られるようになりました。2万2000点を超える靴のアーカイブには、デザートブーツ、 ワラビーなど、どのデザインも一目でクラークスとわかる特徴を持っています。クラークスは100以上の市場で小売、卸売、フランチャイズ、オンラインチャネルを展開するグローバル企業です。



Clarks クラークス

クラフツマンシップが生む、快適さと普遍のスタイル

「Clarks」は、クラークスが誇る熟練のクラフツマンシップと革新的なテクノロジーを融合し、スタイリッシュでありながらも快適な履き心地を実現するコレクション。シンプルで洗練されたデザインは、どんなスタイルにもフィットする普遍的な魅力を備え、時代やトレンドを超えて愛されています。

ビジネスからカジュアルまで、日常のあらゆるシーンに寄り添う豊富なバリエーションで、毎日に上質な一足を提案します。

Clarks Originals クラークスオリジナルズ

時代を超えて受け継がれる、アイコニックなスタイルとカルチャーの融合

クラークスのルーツに深く根ざしたクラフトマンシップを背景に、ブランドの歴史を彩るアイコニックモデルを中心に展開する「Clarks Originals」

アーカイブの名作シューズを現代的な視点で再解釈し、再構築したコレクションは、独自のデザイン性でファッションシーンに新たな息吹をもたらします。その唯一無二のスタイルは、音楽やストリートカルチャーとも強い結びつきを持ち、時代やジャンルを超えて多くのクリエイターたちに愛され続けています。

お問い合わせ先：

クラークス ジャパン 株式会社 / 03-5411-3055

Web Page : https://www.clarks.co.jp/

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