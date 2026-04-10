【麗人】イイモ先生描きおろし！美麗イラストを使用したくじが、「ほしくじ」に登場!

株式会社竹書房

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区 代表取締役社長：宮田 純孝）は、BLレーベル「麗人」の人気作品『悪癖』（イイモ 著）の描きおろしイラストを使用したオンラインくじ「『悪癖』スペシャルくじ」を、オンラインくじサービス「ほしくじ」（運営：IBGメディア株式会社）にて2026年4月10日（金）より販売開始いたします。

『悪癖』スペシャルくじ 開催概要

イイモ先生による大人気BL作品『悪癖』のスペシャルくじが登場！本くじのために描きおろされた美麗イラストをはじめ、コミックスの表紙イラストなどを使用した豪華なオリジナルグッズが多数ラインナップされています。

販売期間： 2026年4月10日(金) ～ 2026年5月25日(月)まで

販売サイト： ほしくじ

ご購入URL： https://hoshikuji.com/lottery/19

商品ラインナップ詳細

【1等賞】B2半裁タペストリー

イイモ先生の描きおろしイラスト全体を大きく使用した、大迫力のB2半裁サイズのタペストリーです。お部屋に飾って、美麗な世界観を存分にお楽しみいただけます。

【2等賞】巾着

描きおろしイラストやコミックス表紙をデザインした巾着。普段使いしやすいサイズ感で、小物の整理にも最適です。

【3等賞】アクリルブロック

『悪癖』の2人が透明感のあるアクリルブロックになって登場！光に透かすと非常に美しく輝く、高級感のある仕様です。

【4等賞】両面カード

これまでの『悪癖』を彩ったカラーイラストをふんだんに使用。両面どちらも楽しめるコレクション性の高いアイテムです。

「ほしくじ」とは

「ほしくじ」は、アニメやゲームの限定グッズが当たるオンラインくじサービスです。

無料登録後すぐに利用でき、ここでしか手に入らないアイテムの獲得をお楽しみいただけます。



公式サイト：https://hoshikuji.com/



運営会社：IBGメディア株式会社（https://www.ibg-m.co.jp/）

著者紹介・関連情報

イイモ（IIMO）

主にボーイズラブ（BL）ジャンルにて執筆活動を行う。

魅力的なキャラクター描写と、サスペンスや独自の性癖を巧みに織り交ぜたストーリー展開で多くの読者を魅了している。

Bluesky：https://bsky.app/profile/iimotam.bsky.social

【関連商品（好評発売中）】

『悪癖1』書影詳細を見る :https://www.takeshobo.co.jp/book/b10047646.html

『悪癖2』書影詳細を見る :https://www.takeshobo.co.jp/book/b10047647.html

『悪癖3』書影詳細を見る :https://www.takeshobo.co.jp/book/b10047648.html

『悪癖4』書影詳細を見る :https://www.takeshobo.co.jp/book/b10047649.html

『催眠術なんて信じない!!』書影詳細を見る :https://www.takeshobo.co.jp/book/b10047709.html

『添い寝ラヴァーズ』書影詳細を見る :https://www.takeshobo.co.jp/book/b10047760.html

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■竹書房BL通信

麗人・麗人uno!・Qpa・ラヴァーズ文庫レーベルを紹介する、

竹書房ボーイズラブ総合オフィシャルサイト。

https://bl.takeshobo.co.jp/reijin/

■株式会社竹書房

1972年設立。麻雀漫画専門誌『近代麻雀』や、4コマ漫画等の専門雑誌、書籍、コミック、写真集、DVD などを取り扱う出版社です。

https://www.takeshobo.co.jp/