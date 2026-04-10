ひこにゃんトレカの拡張パック「ましましパック」が新登場！先行販売は2026年4月11日(土)、一般販売は2026年4月27日(月)
ソーシャルグッドプロデュース企業のアインズ株式会社（本社：滋賀県蒲生郡竜王町鏡2291番地3、代表取締役社長：谷口 彰）は、ひこにゃんトレカ初の拡張パック「ましましパック」を発売いたします。
2026年4月11日（土）開催の「ひこにゃん生誕20周年記念パーティー」にて、「ましましパック（20周年特別バージョン）」の先行販売を行い、その後、4月27日（月）より、各店舗およびECサイトにて一般販売を開始いたします。
【商品概要】
商品名：ひこにゃんトレカ ましましパック ひこにゃんのハッピーバースデー
販売価格：1パック 350円（税込）※1パック ランダム5枚入り
公式HP：https://hikonyan-tradingcard.com/
〈ましましパック カードラインナップ〉
スペシャルカード：3種
レアカード：7種
レギュラーカード：10種
●「ましましパック」先行販売について
4月11日（土）開催の「ひこにゃん生誕20周年記念パーティー」にて、ひこにゃんトレカ初の拡張パック「ましましパック」の20周年特別バージョンを先行販売いたします。
20周年特別バージョンのましましパックには、ひこにゃん20周年ロゴ入りカード5枚（全20種）がランダムに封入されています。
会場にはどなたでも参加できる「ひこにゃんトレカ体験コーナー」も設置し、気軽にひこにゃんトレカの魅力を楽しんでいただけます。
3パック以上のご購入でプレゼント！
当日「ましましパック」を3パック以上お買い上げのお客様に、ひこにゃんトレカのプロモーションカード「20周年おめでとう」を1枚プレゼントいたします！
※先着100名様限定となります。なくなり次第終了となりますので、ぜひお早めにブースへお越しください。
※より多くのお客様にお楽しみいただくため、プレゼントはお一人様1回までとさせていただきます。
【開催概要】
日時：2026年4月11日（土）11:00 ～ 18:00
場所：ひこね市文化プラザ 円形広場
「ひこにゃん生誕20周年記念パーティー おもてなし広場」アインズ ブース
内容：20周年特別バージョン「ましましパック」の先行販売・ひこにゃんトレカ体験コーナー・
その他ひこにゃん関連商品の販売
※20周年特別バージョンの「ましましパック」は、イベント会場限定商品ではなく、一般販売いたします。
※20周年特別バージョンは数量限定のため、在庫が無くなり次第、通常バージョン（20周年ロゴなし）へ切り替えとなります。なお、20周年特別バージョンと通常バージョンの効果に違いはございません。
●「ましましパック」一般販売について
販売開始日：2026年4月27日（月）より
〈店舗販売〉
ひこにゃんショップ（ひこにゃんミュジアム内）など
〈EC販売〉
ECサイト「KAMIHIME+」: https://www.kamihime.jp/
販売開始：4月27日（月）11：00～
※20周年特別バージョンは数量限定のため、在庫が無くなり次第、通常バージョン（20周年ロゴなし）へ切り替えとなります。なお、20周年特別バージョンと通常バージョンの効果に違いはございません。
※取扱店舗は順次拡大しております。
※取扱店舗は状況により変更となる場合がございます。
※販売開始時間は店舗により異なり、発売日程は予告なく変更となる場合がございます。
その他イベントや商品に関する最新情報は、「ひこにゃんトレカ」公式HPにて随時更新いたします。
ひこにゃんトレカ公式HP：https://hikonyan-tradingcard.com/
会社概要
社名 ：アインズ株式会社
代表 ：代表取締役社長 谷口 彰
本社所在地：滋賀県蒲生郡竜王町鏡2291番地3
URL ：https://www.shiga-web.or.jp/eins/
創業 ：1877年4月（明治10年）
資本金 ：97,234,000円
従業員数 ：173名
事業内容 ：各種印刷、販売促進・企業ＰＲ・マーケティング並びにコンサルティング、
各種イベントプロデュース、ホームページ制作等
<本件に関するお問い合わせ先>
アインズ株式会社
〒520-2573 滋賀県蒲生郡竜王町鏡2291番地3
Tel：0748-58-8104