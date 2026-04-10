ひこにゃんトレカの拡張パック「ましましパック」が新登場！先行販売は2026年4月11日(土)、一般販売は2026年4月27日(月)

アインズ株式会社

ソーシャルグッドプロデュース企業のアインズ株式会社（本社：滋賀県蒲生郡竜王町鏡2291番地3、代表取締役社長：谷口 彰）は、ひこにゃんトレカ初の拡張パック「ましましパック」を発売いたします。

2026年4月11日（土）開催の「ひこにゃん生誕20周年記念パーティー」にて、「ましましパック（20周年特別バージョン）」の先行販売を行い、その後、4月27日（月）より、各店舗およびECサイトにて一般販売を開始いたします。

【商品概要】

商品名：ひこにゃんトレカ ましましパック ひこにゃんのハッピーバースデー

販売価格：1パック 350円（税込）※1パック ランダム5枚入り

公式HP：https://hikonyan-tradingcard.com/

〈ましましパック カードラインナップ〉

スペシャルカード：3種

レアカード：7種

レギュラーカード：10種

●「ましましパック」先行販売について

4月11日（土）開催の「ひこにゃん生誕20周年記念パーティー」にて、ひこにゃんトレカ初の拡張パック「ましましパック」の20周年特別バージョンを先行販売いたします。

20周年特別バージョンのましましパックには、ひこにゃん20周年ロゴ入りカード5枚（全20種）がランダムに封入されています。

会場にはどなたでも参加できる「ひこにゃんトレカ体験コーナー」も設置し、気軽にひこにゃんトレカの魅力を楽しんでいただけます。

3パック以上のご購入でプレゼント！

当日「ましましパック」を3パック以上お買い上げのお客様に、ひこにゃんトレカのプロモーションカード「20周年おめでとう」を1枚プレゼントいたします！

※先着100名様限定となります。なくなり次第終了となりますので、ぜひお早めにブースへお越しください。

※より多くのお客様にお楽しみいただくため、プレゼントはお一人様1回までとさせていただきます。

【開催概要】

日時：2026年4月11日（土）11:00 ～ 18:00

場所：ひこね市文化プラザ 円形広場

「ひこにゃん生誕20周年記念パーティー おもてなし広場」アインズ ブース

内容：20周年特別バージョン「ましましパック」の先行販売・ひこにゃんトレカ体験コーナー・

その他ひこにゃん関連商品の販売

※20周年特別バージョンの「ましましパック」は、イベント会場限定商品ではなく、一般販売いたします。

※20周年特別バージョンは数量限定のため、在庫が無くなり次第、通常バージョン（20周年ロゴなし）へ切り替えとなります。なお、20周年特別バージョンと通常バージョンの効果に違いはございません。

●「ましましパック」一般販売について

販売開始日：2026年4月27日（月）より

〈店舗販売〉

ひこにゃんショップ（ひこにゃんミュジアム内）など

〈EC販売〉

ECサイト「KAMIHIME+」: https://www.kamihime.jp/

販売開始：4月27日（月）11：00～

※20周年特別バージョンは数量限定のため、在庫が無くなり次第、通常バージョン（20周年ロゴなし）へ切り替えとなります。なお、20周年特別バージョンと通常バージョンの効果に違いはございません。

※取扱店舗は順次拡大しております。

※取扱店舗は状況により変更となる場合がございます。

※販売開始時間は店舗により異なり、発売日程は予告なく変更となる場合がございます。

その他イベントや商品に関する最新情報は、「ひこにゃんトレカ」公式HPにて随時更新いたします。

ひこにゃんトレカ公式HP：https://hikonyan-tradingcard.com/

会社概要

社名 ：アインズ株式会社

代表 ：代表取締役社長 谷口 彰

本社所在地：滋賀県蒲生郡竜王町鏡2291番地3

URL ：https://www.shiga-web.or.jp/eins/

創業 ：1877年4月（明治10年）

資本金 ：97,234,000円

従業員数 ：173名

事業内容 ：各種印刷、販売促進・企業ＰＲ・マーケティング並びにコンサルティング、

各種イベントプロデュース、ホームページ制作等

<本件に関するお問い合わせ先>

アインズ株式会社

〒520-2573 滋賀県蒲生郡竜王町鏡2291番地3

Tel：0748-58-8104