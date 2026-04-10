ひこにゃんトレカの拡張パック「ましましパック」が新登場！先行販売は2026年4月11日(土)、一般販売は2026年4月27日(月)

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アインズ株式会社


ソーシャルグッドプロデュース企業のアインズ株式会社（本社：滋賀県蒲生郡竜王町鏡2291番地3、代表取締役社長：谷口 彰）は、ひこにゃんトレカ初の拡張パック「ましましパック」を発売いたします。


2026年4月11日（土）開催の「ひこにゃん生誕20周年記念パーティー」にて、「ましましパック（20周年特別バージョン）」の先行販売を行い、その後、4月27日（月）より、各店舗およびECサイトにて一般販売を開始いたします。



【商品概要】


商品名：ひこにゃんトレカ　ましましパック　ひこにゃんのハッピーバースデー


販売価格：1パック　350円（税込）※1パック　ランダム5枚入り


公式HP：https://hikonyan-tradingcard.com/


〈ましましパック カードラインナップ〉


スペシャルカード：3種


レアカード：7種


レギュラーカード：10種


●「ましましパック」先行販売について


4月11日（土）開催の「ひこにゃん生誕20周年記念パーティー」にて、ひこにゃんトレカ初の拡張パック「ましましパック」の20周年特別バージョンを先行販売いたします。


20周年特別バージョンのましましパックには、ひこにゃん20周年ロゴ入りカード5枚（全20種）がランダムに封入されています。


会場にはどなたでも参加できる「ひこにゃんトレカ体験コーナー」も設置し、気軽にひこにゃんトレカの魅力を楽しんでいただけます。






3パック以上のご購入でプレゼント！

当日「ましましパック」を3パック以上お買い上げのお客様に、ひこにゃんトレカのプロモーションカード「20周年おめでとう」を1枚プレゼントいたします！


※先着100名様限定となります。なくなり次第終了となりますので、ぜひお早めにブースへお越しください。


※より多くのお客様にお楽しみいただくため、プレゼントはお一人様1回までとさせていただきます。





【開催概要】


日時：2026年4月11日（土）11:00 ～ 18:00


場所：ひこね市文化プラザ 円形広場


　　　「ひこにゃん生誕20周年記念パーティー　おもてなし広場」アインズ ブース　


内容：20周年特別バージョン「ましましパック」の先行販売・ひこにゃんトレカ体験コーナー・


　　　その他ひこにゃん関連商品の販売



※20周年特別バージョンの「ましましパック」は、イベント会場限定商品ではなく、一般販売いたします。
※20周年特別バージョンは数量限定のため、在庫が無くなり次第、通常バージョン（20周年ロゴなし）へ切り替えとなります。なお、20周年特別バージョンと通常バージョンの効果に違いはございません。



●「ましましパック」一般販売について


販売開始日：2026年4月27日（月）より


〈店舗販売〉


ひこにゃんショップ（ひこにゃんミュジアム内）など


〈EC販売〉


ECサイト「KAMIHIME+」: https://www.kamihime.jp/


販売開始：4月27日（月）11：00～



※20周年特別バージョンは数量限定のため、在庫が無くなり次第、通常バージョン（20周年ロゴなし）へ切り替えとなります。なお、20周年特別バージョンと通常バージョンの効果に違いはございません。


※取扱店舗は順次拡大しております。


※取扱店舗は状況により変更となる場合がございます。


※販売開始時間は店舗により異なり、発売日程は予告なく変更となる場合がございます。



その他イベントや商品に関する最新情報は、「ひこにゃんトレカ」公式HPにて随時更新いたします。


ひこにゃんトレカ公式HP：https://hikonyan-tradingcard.com/



会社概要

社名　　　：アインズ株式会社


代表　　　：代表取締役社長　谷口 彰


本社所在地：滋賀県蒲生郡竜王町鏡2291番地3


URL　　　：https://www.shiga-web.or.jp/eins/


創業　　　：1877年4月（明治10年）


資本金　　：97,234,000円


従業員数　：173名


事業内容　：各種印刷、販売促進・企業ＰＲ・マーケティング並びにコンサルティング、


各種イベントプロデュース、ホームページ制作等



<本件に関するお問い合わせ先>


アインズ株式会社


〒520-2573　滋賀県蒲生郡竜王町鏡2291番地3


Tel：0748-58-8104